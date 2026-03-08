सुशिक्षित, सक्षम महिला प्रगतीशील राष्ट्राच्या आधारस्तंभ : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू; PM नरेंद्र मोदींनी देखील दिल्या महिला दिनाच्या शुभेच्छा!
भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त सर्व महिलांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
Published : March 8, 2026 at 1:28 PM IST
नवी दिल्ली : दरवर्षीप्रमाणे, आज (8 मार्च) आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून साजरा केला जात आहे. आजचा दिवस महिलांसाठी खूप खास आहे. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त सर्व महिलांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. तसंच सुशिक्षित आणि सक्षम महिला या प्रगतीशील राष्ट्राच्या आधारस्तंभ आहेत, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
Warm greetings to all on International Women’s Day! Educated and empowered women are the pillars of a progressive nation. As Nari Shakti continues to excel across diverse fields and lead with courage, it strengthens the foundations of a more inclusive and prosperous society. On…— President of India (@rashtrapatibhvn) March 8, 2026
समृद्ध समाजाचा पाया मजबूत करत आहेत : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त पोस्ट केली आहे. यामध्ये म्हटलं आहे की, "आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा! सुशिक्षित आणि सशक्त महिला या समृद्ध राष्ट्राचा पाया आहेत. महिला विविध क्षेत्रात प्रगती करत असताना आणि धैर्यानं नेतृत्व करत असताना, त्या अधिक समावेशक आणि समृद्ध समाजाचा पाया मजबूत करत आहेत." राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पुढं म्हटलं की, "या प्रसंगी, आपण अशा समाजाची निर्मिती करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी करूया जिथं प्रत्येक महिलेला सन्मानानं, सुरक्षिततेनं आणि स्वातंत्र्यानं जगण्यासाठी समान संधी मिळतील. तसंच महिलांच्या आशा आणि यश अधिक समान भविष्य घडवू शकतील, असं वातावरण निर्माण करण्यासाठी आपण एकत्र काम करूया," असं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या.
On International Women’s Day, I extend my greetings to all our Nari Shakti.— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2026
Across every field, women are shaping India’s progress with determination, creativity and unmatched zeal. Their achievements inspire our nation and strengthen our collective resolve to build a Viksit… https://t.co/iFLHVrtHnk
नरेंद्र मोदींनी देखील दिल्या महिला दिनाच्या शुभेच्छा : दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'द्वारे सर्व महिलांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. ते म्हणाले की, भारताच्या 'नारी शक्ती'चे यश अभिमानाचा स्रोत आहे. महिला सक्षमीकरण हा त्यांच्या सरकारच्या विविध योजना आणि उपक्रमांचा मुख्य पाया आहे आणि सरकार अशा संधी निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यामुळं प्रत्येक महिला तिच्या पूर्ण क्षमतेची जाणीव करून देऊ शकेल आणि भारताच्या विकास प्रवासात योगदान देऊ शकेल.
The achievements of India’s Nari Shakti are a source of pride and a powerful reminder of the transformative role in nation building. As India progresses further, the aspirations and contributions of women will continue to guide our collective journey towards a strong and… https://t.co/81oxSfAKMo— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2026
नारी शक्तीचं यश अभिमानाचा स्रोत : "आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त, मी आपल्या सर्व नारी शक्तींना शुभेच्छा देतो. प्रत्येक क्षेत्रातील महिला दृढनिश्चय, सर्जनशीलता आणि अतुलनीय उत्साहानं भारताच्या प्रगतीला आकार देत आहेत. त्यांच्या कामगिरीमुळं आपल्या राष्ट्राला प्रेरणा मिळते आणि विकसित भारत निर्माण करण्याचा आपला सामूहिक संकल्प बळकट होतो," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर, "भारत जसजसा प्रगती करत जाईल, तसतसे महिलांच्या आकांक्षा आणि योगदान देशाच्या सामूहिक प्रवासाला एका मजबूत आणि समृद्ध राष्ट्राकडे नेत राहतील. तसंच भारताच्या नारी शक्तीचं यश अभिमानाचा स्रोत आहे आणि राष्ट्र उभारणीत त्यांच्या परिवर्तनकारी भूमिकेची एक शक्तिशाली आठवण करून देते, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं आहे.
