पंजाबमध्ये खासदार अशोक मित्तल यांच्या घरासह अनेक ठिकाणी ईडीचे छापे, आपचा दावा

ईडीकडून अद्याप कोणतंही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेलं नाही.

ED raids MP Ashok Mittal residence including Lovely University and other offices, AAP Claim
Published : April 15, 2026 at 3:01 PM IST

चंदीगड : पंजाबमध्ये सध्या राजकीय घडामोडी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. ईडीनं पंजाबचे राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल यांच्या जालंधर येथील निवासस्थानी आणि लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीसह इतर अनेक ठिकाणी छापे टाकल्याचा दावा आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारनं केला आहे. दरम्यान, ईडीनं खासदार अशोक मित्तल यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापेमारी केल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र, ईडीकडून अद्याप कोणतंही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेलं नाही.

छापा हा टिपिकल मोदी स्टाईल - भगवंत मान : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी स्वतः सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करून याबाबत दुजोरा दिला आहे. तसंच त्यांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी लिहिलं आहे की, "भाजपानं पंजाब निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल यांच्या घर आणि युनिव्हर्सिटीवर ईडीनं टाकलेला छापा हा टिपिकल मोदी स्टाईल आहे. आम्ही फांदीवरून गळून पडणारी पानं नाही. वादळांना त्यांच्या मर्यादेत राहायला सांगा."

पंजाबची जनता भाजपाला सडेतोड उत्तर देईल - केजरीवाल : दरम्यान, आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनीही यावरून भाजपावर निशाणा साधला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी एक्सवर लिहिलं आहे की, "मोदीजींनी पंजाबमध्ये निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे, पण पंजाबची जनता हे सहन करणार नाही. पंजाबची जनता भाजपाला सडेतोड उत्तर देईल."

चोरांचा आणि लुटारूंचा पक्ष - रवनीत सिंग बिट्टू : दुसरीकडे, केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या वक्तव्यावर पलटवार केला आहे. त्यांनी एक्सवर लिहिलं आहे की, "भगवंत मान तुमचा पक्ष चोरांचा आणि लुटारूंचा पक्ष आहे. पंजाबची जनता राज्यमंत्र्यांविरुद्ध खटले दाखल करत आहे आणि तपास यंत्रणा काही भ्रष्ट खासदारांना पकडत आहेत. मोदीजींचं धोरण स्वच्छ भारत आहे, ज्याअंतर्गत ही अस्वच्छता नक्कीच साफ केली जाईल."

अशोक मित्तल यांची राज्यसभेच्या उपनेतेपदी नियुक्ती : दरम्यान, राघव चड्ढा यांच्या जागी अशोक मित्तल यांची नुकतीच राज्यसभेच्या उपनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच आपनं राज्यसभेतील आपल्या नेतृत्व रचनेत मोठा बदल करत, प्रभावी आणि लोकप्रिय खासदार राघव चड्ढा यांना उपनेतेपदावरून हटवलं होतं. तसंच राघव चड्ढा यांच्या जागी लुधियानाचे खासदार आणि लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अशोक मित्तल यांची नियुक्ती केली आहे. दरम्यान, राघव चड्ढा यांच्यावर भाजपाशी संबंध असल्याचा आरोप आहे.

