ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल सरकारच्या संलग्न संस्था प्रमुखाच्या घरी ईडीचा छापा, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा अमित शाहांवर हल्लाबोल

पश्चिम बंगाल सरकारसाठी काम करणाऱ्या संस्था प्रमुखाच्या घरावर ईडीनं छापेमारी केली. यावरुन सध्या राजकारण तापलं आहे.

ED raids IPAC chief Prateek Jain home
'आय-पॅक' सल्लागार संस्थेच्या कार्यालयावर ईडीचा छापा (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 8, 2026 at 2:52 PM IST

|

Updated : January 8, 2026 at 3:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता - अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) पश्चिम बंगाल सरकारसाठी काम करणाऱ्या 'आय-पॅक' या सल्लागार संस्थेचे प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या लाउडन स्ट्रीट येथील निवासस्थानावर छापा टाकला. केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या छाप्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचल्या. या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्यांनी प्रश्न विचारला, "जर आम्ही भाजपाच्या कार्यालयावर छापा टाकला, तर ते काय करतील?" हे सर्व काही गृहमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून केलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

अमित शाह यांच्यावर हल्लाबोल - ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "तृणमूल काँग्रेसच्या आयटी प्रमुखांच्या घरावर ईडीनं छापा टाकणं ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. राजकीय पक्षांच्या आयटी प्रमुखांच्या घरावर छापे टाकणे हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे काम आहे का?" त्यांनी आरोप केला की, त्यांच्या पक्षाच्या रणनीतीशी संबंधित फायली जप्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

ममता बॅनर्जी यांची कार्यालयाला भेट - ईडीचे अधिकारी जैन यांच्या निवासस्थानातून निघून सॉल्ट लेक सेक्टर ५ येथील कार्यालयात गेले. त्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही कंपनीला आपला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी कार्यालयात गेल्या. कॅबिनेट मंत्री सुजित बोस हे देखील ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत होते.

काय आहे नेमकं प्रकरण? - गुरुवारी सकाळी अंमलबजावणी संचालनालयानं सॉल्ट लेक सेक्टर फाइव्हमधील आय-पॅक (I-PAC) कार्यालयावरही छापा टाकला. तपास यंत्रणेतील सूत्रांनुसार, हा छापा दिल्लीत नोंदवलेल्या एका जुन्या कोळसा तस्करी प्रकरणाशी संबंधित आहे. या कारवाईसाठी ईडीचं एक विशेष पथक दिल्लीहून बोलावण्यात आलं होतं, असं समोर आलं आहे. ईडीच्या सूत्रांचा दावा आहे की, कोळसा तस्करी प्रकरणाशी संबंधित अनेक आर्थिक व्यवहारांमध्ये आय-पॅकचं नाव समोर आलं आहे.

कार्यालयात येण्या-जाण्यावर निर्बंध - सेक्टर पाचमधील एका बहुमजली इमारतीच्या १२व्या मजल्यावर असलेल्या आय-पॅकच्या कार्यालयावर केंद्रीय सुरक्षा दलांनी दिलेल्या कडेकोट बंदोबस्तात ईडीकडून छापा टाकण्यात आला. हा छापा सकाळी लवकर टाकण्यात आल्यामुळं कार्यालयात केवळ नाईट ड्युटीला असलेले काही कर्मचारीच उपस्थित होते. केंद्रीय सुरक्षा दलांनी संपूर्ण मजला सील केला आहे. सध्या कार्यालयात येण्या-जाण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

या छाप्याच्या बातमीमुळं आय-पॅक संस्थेत खळबळ उडाली. संस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपापल्या घरातून झूम कॉलद्वारे बैठका घेतल्या. विविध जिल्ह्यांमधील आय-पॅक सदस्यांसोबतही ऑनलाइन बैठका घेण्यात आल्या.

हेही वाचा - 'सकाळी कुत्र्यांची मनस्थिती कशी असते, हे कोणालाही माहित नसते'- सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

Last Updated : January 8, 2026 at 3:11 PM IST

TAGGED:

MAMATA BANERJEE TARGETS AMIT SHAH
IPAC CHIEF PRATEEK JAIN
आयपॅक संस्था प्रमुख ईडी छापेमारी
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी
ED RAIDS IPAC CHIEF HOME

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.