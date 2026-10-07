मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण : केरळमध्ये ईडीनं सहकारी बँकांवर टाकले छापे, अधिकारी देखील चौकशीच्या फेऱ्यात
बँकेच्या शाखांव्यतिरिक्त, ईडीनं प्रमुख नियामक मंडळाचे सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी आणि माजी पदाधिकारी यांच्या घरांवरही छापे टाकले.
Published : October 7, 2026 at 4:17 PM IST
एर्नाकुलम : अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) बुधवारी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) चालू असलेल्या तपासाचा भाग म्हणून त्रिशूर, एर्नाकुलम आणि कोझिकोड जिल्ह्यांतील सहकारी बँका आणि संबंधित परिसरांमध्ये एकाच वेळी छापे टाकले. बँकेच्या शाखांव्यतिरिक्त, ईडीनं प्रमुख नियामक मंडळाचे सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी आणि माजी पदाधिकारी यांच्या घरांवरही छापे टाकले. यामुळं राज्यातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सहकारी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता असल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ईडीनं हे मोठं पाऊल उचललं आहे. ईडीच्या पथकांनी बुधवारी सकाळी त्रिशूरमधील कुट्टनेलूर सर्व्हिस कोऑपरेटिव्ह बँकेसह अनेक ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. एर्नाकुलम जिल्ह्यात, ईडीची पथकं प्रामुख्यानं अंगमाली अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेशी संलग्न असलेल्या सेंटर्सची चौकशी करत आहेत. या छाप्यांमध्ये बँकेचे माजी अधिकारी आणि सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा समावेश आहे.
अंगमाली अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेत बनावट कागदपत्रे आणि बेनामी नावांचा वापर करून 121 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा कर्ज घोटाळा झाल्याचं सहकारी विभागानं केलेल्या पूर्वीच्या लेखापरीक्षणात उघड झालं होते. आता ईडी यातील पैशांच्या व्यवहारांचा तपास करत आहे. याचबरोबर, ईडीचे पथक त्रिशूर जिल्ह्यातील पाच सेंटर्सची देखील चौकशी करत आहे. याठिकाणी बँक घोटाळ्याशी संबंधित तपास आधीच सुरू आहे. सीपीआयएम-नियंत्रित कुट्टनेलूर बँकेत तपासणी सुरू आहे. याठिकाणी ईडीचे अधिकारी प्रामुख्यानं कर्ज मंजुरीतील अनियमितता आणि मोठ्या ठेवींच्या स्रोताची चौकशी करत आहेत.
दरम्यान, कोझिकोड जिल्ह्यात ईडीनं सहकारी क्षेत्रातील घोटाळ्यांशी संबंधित काही प्रमुख व्यक्तींच्या घरांवर छापे टाकले आहेत. या छापेमारीदरम्यान, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी बँकांमधून कॅम्प्युटर रेकॉर्ड, हार्ड डिस्क, कर्जाच्या फायली आणि इतर महत्त्वाचे डिजिटल पुरावे जप्त केले आहेत. तपास पूर्ण झाल्यावर, आर्थिक अनियमिततेत सामील असल्याचा संशय असलेल्या आरोपींना कोची येथील ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ईडीच्या या कारवाईमुळं येत्या काही दिवसांत मोठी राजकीय चर्चा आणि राज्याच्या सहकारी क्षेत्रावर तीव्र टीका होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या ठेवी मिळाल्या नसल्याच्या अनेक तक्रारींनंतर केंद्रीय यंत्रणांनी आपला तपास अधिक तीव्र केला आहे. करुवनूर सर्व्हिस कोऑपरेटिव्ह बँकेतील कोट्यवधी रुपयांचा कर्ज घोटाळा हा राज्याच्या सहकारी क्षेत्राला हादरवून टाकणारा पहिला घोटाळा होता. ईडीला असं आढळून आलं की, सीपीआयएम नियंत्रित नियामक मंडळानं बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बेनामी नावांवर कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वितरित केली होती.
या प्रकरणात ईडीनं यापूर्वी सीपीआयएम राज्य समिती सदस्य एम. के. कन्नन आणि माजी मंत्री ए. सी. मोईद्दीन यांची चौकशी केली होती. इतकंच नाही तर, केंद्रीय यंत्रणेनं मुख्य आरोपी सतीश कुमार आणि पी. आर. अरविंदाक्षन यांना अटक केली होती आणि कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. दरम्यान, करुवनूर बँकेतील अपहार केलेला निधी अनेक व्यक्तींच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आल्याचं उघड झाल्यानंतर ईडीनं आपला तपास इतर बँकांपर्यंत वाढवला. करुवनूरसारखे घोटाळे इतर अनेक सहकारी बँकांमध्येही झाले असावेत असा संशय आहे.
हेही वाचा :
- 'जनतेचा विश्वास हीच माझी खरी ताकद; अन् 'वी विल डू इट' हाच आमचा संकल्प'! - पंतप्रधान मोदी
- दिल्लीतील मोर्चादरम्यान गोंधळ; राहुल गांधी, प्रियांका अन् इतर काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल
- आरबीआयचा मोठा निर्णय! रेपो दर 5.5 टक्क्यांवर; कर्जदारांच्या खिशावर किती भार पडणार?
Conclusion: