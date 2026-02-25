ईडीची मोठी कारवाई, फसवणूक प्रकरणात अनिल अंबानींचे मुंबईतील ३,७१६ कोटी रुपयांचे घर जप्त
ईडीनं रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडच्या बँक फसवणूक प्रकरणात अनिल अंबानी यांची ३,७१६.८३ कोटी रुपयांची आलिशान पाली हिल निवासी मालमत्ता 'अॅबोड' तात्पुरती जप्त केली आहे.
By ANI
Published : February 25, 2026 at 7:47 PM IST
नवी दिल्ली- रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडच्या कथित बँक फसवणूक प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) मोठी कारवाई केली. ईडीनं बुधवारी उद्योगपती अनिल अंबानी यांची मुंबईतील पाली हिल येथील निवासी मालमत्ता 'अॅबोड' जप्त केली आहे.
ईडीच्या विशेष कार्य दलाने (मुख्यालय) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (पीएमएलए) च्या तरतुदींनुसार अनिल अंबानींच्या घराची मालमत्ता जप्त केली आहे. यापूर्वी, या मालमत्तेचा काही भाग ४७३.१७ कोटी रुपयांपर्यंत जप्त करण्यात आला होता. नवीन कारवाईसह रिलायन्स समूहातील मालमत्तांची एकत्रित जप्ती आता १५,७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे, असे ईडीनं एका निवेदनात म्हटलं आहे.
ईडीने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या प्रथम माहिती अहवालाच्या (एफआयआर) माहितीनुसार भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १२०-ब, ४०६ आणि ४२० आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ च्या कलम १३(१)(डी) सह वाचलेले कलम १३(२) अंतर्गत रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम), अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे. आरकॉम आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी देशांतर्गत आणि परदेशी कर्जदारांकडून कर्ज घेतले होते. त्यापैकी एकूण ४०,१८५ कोटी रुपयांची रक्कम थकबाकी आहे. ईडीनं म्हटलं आहे की मालमत्तेसह, पाली हिल मालमत्ता अनिल अंबानीच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या खासगी कुटुंब ट्रस्ट - राईजई ट्रस्टमध्ये एकत्रित करण्यात आली होती. अनिल अंबानी त्यामध्ये सहभागी नाहीत, असे भासवण्यासाठी हे केले गेले, असे ईडीनं म्हटलं आहे.
मालमत्ता अनिल अंबानी कुटुंबाच्या फायदेशीर वापरासाठी आणि मालकीसाठी होती, त्यांचे कर्ज एनपीए झाले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बँका अडचणीत सापडल्या आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास अजूनही सुरू आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. पुढील तपास सुरू असल्याचं ईडीनं म्हटलं आहे.
हेही वाचा-