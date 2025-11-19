ETV Bharat / bharat

दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणात ईडीकडूनही कारवाई; अल फलाह ग्रुपचा चेअरमन जवाद अहमद सिद्दीकीला अटक

दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं नोंदवलेल्या दोन एफआयआरच्या आधारे ईडीनं अल फलाह ग्रुपच्या चेअरमनची चौकशी सुरू केली आहे.

AL FALAH UNIVERSITY
अल फलाह ग्रुपचे चेअरमन जवाद अहमद सिद्दीकी यांना अटक (PTI)
Published : November 19, 2025 at 2:13 PM IST

Updated : November 19, 2025 at 2:25 PM IST

नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) मंगळवारी अल फलाह ग्रुपचे चेअरमन जवाद अहमद सिद्दीकीला मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली. सिद्दीकीला मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे.

म्हणून केली अटक : मंगळवारी अल फलाह ग्रुपशी संबंधित जागेवर केलेल्या शोध मोहिमेदरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यांचा तपास संस्थांनी सविस्तर तपास केला. यानंतर अल फलाह ग्रुपशी संबंधित पीएमएलए अंतर्गत ईडीनं नोंदवलेल्या चालू अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवालचा (ईसीआयआर) भाग म्हणून सिद्दीकीला अटक करण्यात आली.

अल-फलाह विद्यापीठीची चौकशी तीव्र : ईडीनं अल-फलाह विद्यापीठाची चौकशी अधिक सखोलपणं करण्यात येत आहे. अल-फलाह ट्रस्ट आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्या आणि संस्थेच्या प्रशासकीय आणि वित्तीय व्यवस्था व्यवस्थापित करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक कामकाजाची चौकशी होत आहे. अल-फलाह विद्यापीठानं युजीसी कायदा अंतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) मान्यता खोटी असल्याचा दावा केला आहे. खोटी मान्यता दाखवून विद्यार्थी, पालक आणि सामान्य जनतेची फसवणूक करून त्यांना चुकीचा फायदा मिळवून देणे आणि त्यांचे चुकीचे नुकसान करणं असा हेतू असल्याचा आरोप आहे. याविरुद्ध दिल्ली पोलिसांत दोन एफआयरआर दाखल झाल्या आहेत. ईडी हा तपास दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं नोंदवलेल्या दोन एफआयआरच्या आधारे करत आहे.

अल-फलाह चॅरिटेबल ट्रस्ट : अल-फलाह चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना 8 सप्टेंबर 1995 रोजी सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट डीडद्वारे करण्यात आली. यात जवाद अहमद सिद्दीकीला पहिल्या विश्वस्तांपैकी एक म्हणून नियुक्त केलं होतं. तसंच त्याला व्यवस्थापकीय विश्वस्त म्हणून नियुक्त केलं होतं, असं ईडीनं म्हटलं आहे. सर्व शैक्षणिक संस्था (विद्यापीठ आणि महाविद्यालये) शेवटी या ट्रस्टच्या मालकीच्या आणि आर्थिकदृष्ट्या एकत्रित केल्या जातात. त्याचं नियंत्रण जवाद अहमद सिद्दीकी करतात. 1990 च्या दशकापासून संपूर्ण अल-फलाह समूहात मोठी वाढ झाली आहे. त्याचं रूपांतर एका मोठ्या शैक्षणिक संस्थेत झालंय, असं ईडीनं म्हटलं आहे.

ईडीचे 19 ठिकाणी छापे : ईडीनं मंगळवारी सकाळी दिल्लीतील 19 ठिकाणी छापे टाकले. यात अल-फलाह विद्यापीठाचा परिसर आणि समूहातील प्रमुख व्यक्तींच्या निवासी परिसरांचा समावेश आहे. ईडीनं म्हटलं, तपासात असं दिसून आलं आहे की, गुन्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळालं आहे. ट्रस्टनं कुटुंबाच्या मालकीच्या संस्थांना कोट्यवधी रुपये वळवले आहेत, असे पुरावे आहेत. बांधकाम आणि केटरिंगचे कंत्राट ट्रस्ट आणि जवाद अहमद यांनी त्यांच्या पत्नी आणि मुलांच्या संस्थांना दिले होते, असं त्यात म्हटलं आहे. शोधमोहिमेदरम्यान, ईडीने म्हटलं आहे की, 48 लाखांहून अधिक रोख रक्कम, अनेक डिजिटल उपकरणं आणि कागदोपत्री पुरावे सापडले असून ते जप्त केलेत. ग्रुपच्या अनेक बनावट कंपन्या समोर आल्या आहेत. इतर अनेक असंख्य कायद्यांची उल्लंघनेदेखील आढळून आली आहेत, असे ईडीनं एका निवेदनात म्हटलं आहे.

