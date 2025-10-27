ETV Bharat / bharat

बिहारनंतर देशातील १२ राज्यांमध्ये एआयआरची होणार अंमलबजावणी-मुख्य निवडणूक आयुक्तांची घोषणा

बिहारमधील मतदार पडताळणी प्रक्रियेनंतर निवडणूक आयोग १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष सखोर फेरतपासणी करणार आहे. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी घोषणा केली.

भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 27, 2025 at 5:34 PM IST

नवी दिल्ली: भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी सोमवारी देशातील मतदार यादीच्या विशेष फेर सखोल तपासणीच्या (SIR) दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली. ते दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले, दुसऱ्या टप्प्यात 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एआयआरची अंमलबजावणी केली जाईल. यामध्ये अंदमान आणि निकोबार बेटे, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगड, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि लक्षद्वीप यांचा समावेश आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले, आज आपण विशेष फेर सखोल तपासणीच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात करण्यासाठी येथे आहोत. मी बिहारच्या मतदारांचे अभिनंदन करतो. SIR मध्ये सहभागी झालेल्या 75 दशलक्ष मतदारांना नमस्कार करतो. आयोगानं सर्व 36 राज्यांमधील निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. संपूर्ण प्रक्रियेवर तपशीलवार चर्चा केली. ज्या राज्यांमध्ये एसआयआर केले जाईल, तेथे आज मध्यरात्री मतदार याद्या गोठवल्या जातील. त्यानंतर, मतदारांना सर्व तपशीलांसह मतमोजणी फॉर्म दिले जातील.

बीएलओ प्रत्येक घरी तीन वेळा भेट देणार

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले, एसआयआर कोणत्याही पात्र मतदाराला वगळले जाणार नाही. मतदार यादीत कोणताही अपात्र मतदार समाविष्ट होणार नाही, याची निवडणूक आयोग खात्री करेल. बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) प्रत्येक घरी तीन वेळा भेट देतील. स्थलांतरित मतदारांच्या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी लोक आता त्यांचे मतमोजणी फॉर्म ऑनलाइन सादर करू शकतात.

मतदान अधिकाऱ्यांचं उद्यापासून प्रशिक्षण सुरू होणार- एसआयआरच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी मतदान अधिकाऱ्यांचं प्रशिक्षण मंगळवारपासून सुरू होईल, अशी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी घोषणा केली. सर्व मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना बुधवारपर्यंत राजकीय पक्षांशी भेटून त्यांना एसआयआर प्रक्रियेची माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त कुमार म्हणाले की स्वातंत्र्यापासून सुरू असलेली नववी एसआयआर प्रक्रिया आहे. यापूर्वी शेवटची प्रक्रिया २१ वर्षांपूर्वी २००२-०४ मध्ये झाली होती. राजकीय पक्षांनी मतदार याद्यांच्या गुणवत्तेचा मुद्दा अनेक वेळा उपस्थित केला आहे. बिहारमधील एसआयआरचा पहिला टप्पा कोणत्याही दाव्याशिवाय पार पडला.

