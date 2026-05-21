भारतात इबोला विषाणूबाबत अलर्ट, विमानतळांवर कडक स्क्रिनिंग सुरू, प्रवाशांसाठी सूचना जारी
आरोग्य सेवा महासंचालनालयानं (DGHS) उच्च-जोखमीच्या देशांमधून येणाऱ्या किंवा त्या देशांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
Published : May 21, 2026 at 9:39 PM IST
नवी दिल्ली : कोरोना महामारीनंतर आता जगावर 'इबोला' विषाणूचं नवं संकट घोंगावत आहे. आफ्रिकेच्या काही भागांमध्ये इबोलाच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता, केंद्र सरकारनं भारतात हाय-अलर्ट जारी केला असून आंतरराष्ट्रीय विमानतळं आणि बंदरांवर कडक स्क्रिनिंग सुरू केलं आहे. आरोग्य सेवा महासंचालनालयानं (DGHS) उच्च-जोखमीच्या देशांमधून येणाऱ्या किंवा त्या देशांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
काँगो आणि युगांडामध्ये इबोलाचा प्रभाव : आरोग्य मंत्रालयानं विमानतळ आरोग्य संघटनेद्वारे जारी केलेल्या या मार्गदर्शक सूचनेमध्ये, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (DRC), युगांडा आणि दक्षिण सुदान यांचा विशेषतः इबोला प्रभावित देश म्हणून समावेश करण्यात आला आहे, ज्यांच्यावर सध्या बारकाईनं लक्ष ठेवलं जात आहे. या सूचनेनुसार, ज्या प्रवाशांनी अलीकडेच या देशांमध्ये प्रवास केला आहे आणि ज्यांना ताप, अशक्तपणा, डोकेदुखी, स्नायूदुखी, उलट्या, जुलाब, घसादुखी किंवा अस्पष्ट रक्तस्त्राव यांसारखी लक्षणे जाणवत आहेत, त्यांना इमिग्रेशन क्लिअरन्सपूर्वी विमानतळावरील आरोग्य अधिकाऱ्यांना तात्काळ कळवण्यास सांगण्यात आलं आहे.
तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा : याचबरोबर, या मार्गदर्शक सूचनेमध्ये असा इशाराही देण्यात आला आहे की, ज्या प्रवाशांचा संशयित किंवा निश्चित इबोला रुग्णाशी थेट संपर्क आला असेल, त्यांनी तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा आणि आपल्या संपर्काची माहिती अधिकाऱ्यांना द्यावी. तसंच, भारतात आल्यानंतर 21 दिवसांच्या आत एखाद्या प्रवाशांमध्ये लक्षणे दिसल्यास, त्यांनी तात्काळ वैद्यकीय मदत घ्यावी आणि डॉक्टरांना त्यांच्या अलीकडील प्रवासाची संपूर्ण माहिती द्यावी. हा 21 दिवसांचा कालावधी शरीरातील इबोला विषाणूच्या सुप्त कालावधीवर आधारित आहे.
DGHS (Directorate General of Health Services) issues passenger advisory regarding Ebola Virus
उपाययोजनांना सहकार्य करण्याचं आवाहन : आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांनुसार विमानतळांवर लागू करण्यात आलेल्या तपासणी प्रक्रिया आणि इतर सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजनांना सहकार्य करण्याचं आवाहन अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांना केलं आहे. तसंच विमानतळावरील आरोग्य कक्ष आणि निगराणी पथकांना सतर्क राहण्याचं आणि बाधित भागांतून येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांवर कडक नजर ठेवण्याचं निर्देश देण्यात आलं आहेत, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
देशात अद्याप एकही प्रकरण समोर आलेलं नाही : दरम्यान, इबोला विषाणूचा सामना करण्यासाठीच्या तयारीचा आणि उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिवांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीदरम्यान, सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व स्तरांवर तयार राहण्याचा सल्ला देण्यात आला. आरोग्य मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे की, भारतात आतापर्यंत इबोला विषाणूचे एकही प्रकरण समोर आलेलं नाही. मात्र, जागतिक आरोग्य संघटनेनं इबोलाला 'आंतरराष्ट्रीय चिंतेची सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी' म्हणून घोषित केल्यामुळं केंद्र सरकारनं खबरदारीचा उपाय म्हणून देशभरात निगराणी आणि तयारी आधीच मजबूत केली आहे.
