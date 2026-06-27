अफगाणिस्तानमध्ये 6.2 तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप, भारतातही जाणवले भूकंपाचे धक्के
अफगाणिस्तानमध्ये 6.2 तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला. हा भूकंप भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:04 वाजता 215 किलोमीटर खोलीवर झाला.
Published : June 27, 2026 at 9:59 PM IST
हैदराबाद - शनिवारी संध्याकाळी अफगाणिस्तानमध्ये 6.2 तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला. याबाबतची माहिती राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्राने (NCS) दिली. नवी दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरसह संपूर्ण भारतात देखील भूकंपाचे धक्के जाणवले.
एक्स (X) वरील एका पोस्टमध्ये माहिती देताना, राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्राने (NCS) सांगितले की, हा भूकंप भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:04 वाजता 215 किलोमीटर खोलीवर झाला. "भूकंप तीव्रता : 6.2, वेळ : 27/06/2026 19:04:51 भारतीय प्रमाणवेळ, अक्षांश: 36.442 उत्तर, रेखांश: 70.672 पूर्व, खोली: 215 किमी, स्थान: अफगाणिस्तान", अशी माहिती NCS ने एक्स (X) वर दिली आहे.
EQ of M: 6.2, On: 27/06/2026 19:04:51 IST, Lat: 36.442 N, Long: 70.672 E, Depth: 215 Km, Location: Afghanistan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) June 27, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @DrNKalaiselvi @GSuresh_NCS @ndmaindia pic.twitter.com/lD494VYeiW
दरम्यान, नवी दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरसह संपूर्ण भारतात भूकंपाचे धक्के जाणवले. भूकंपीय क्षेत्र 5 मध्ये असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवल्यानंतर लोक सुरक्षित ठिकाणी धावताना दिसले. स्थानिक रहिवासी इम्तियाज अहमद यांनी सांगितले की, भूकंप झाला तेव्हा ते घरात खुर्चीवर बसले होते. या भागात आतापर्यंत काही नुकसान झालेलं नाही.
अफगाणिस्तानमधील भूकंप हा व्हेनेझुएलामध्ये बुधवारी झालेल्या दुहेरी भूकंपांनंतर झाला. व्हेनेझुएलामधील भूकंपात 900 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर ढिगाऱ्याखाली हजारो लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. वृत्तानुसार, 7.2 आणि 7.5 तीव्रतेच्या या शक्तिशाली भूकंपांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये 28 पोर्तुगीज नागरिक, पाच स्पॅनिश, दोन ब्राझिलियन, सात चिनी नागरिक, एक चिलीयन आणि एक इटालियन-व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांचा समावेश आहे.