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संपूर्ण भारतात सेकंड हँड वाहनांच्या बाजारावर ई-20 पेट्रोलचा परिणाम होण्यास सुरूवात

देशात दरवर्षी 60 लाखांहून अधिक सेकंड हँड वाहनांची विक्री होते. तर 2030-31 पर्यंत हा आकडा 1 कोटी वाहनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

E20 Petrol Starts Impacting Secondhand Vehicle Market Across India
फरीदाबादमधील सेकंड-हँड गाड्यांचे गॅरेज (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2026 at 4:55 PM IST

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हैदराबाद : इथेनॉल-मिश्रित किंवा 'ई-20' पेट्रोलबाबत सुरू असलेल्या देशव्यापी चर्चेचा परिणाम भारतातील 4 लाख कोटी रुपयांच्या सेकंड हँड कारच्या बाजारपेठेवर दिसून येत आहे. हा परिणाम विक्रीच्या संख्येवर नाही, तर वाहनांच्या प्रकारांवर होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 2023 पूर्वी उत्पादित झालेली आणि केवळ 'ई-10' पेट्रोलसाठी अनुकूल असलेली वाहनं खरेदी करण्यास ग्राहक एक पाऊल मागे जात आहेत. तसंच, 'ई-20' पेट्रोलबाबतच्या चिंतेमुळं ग्राहक आता कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG), इलेक्ट्रिक वाहनं (EV) आणि चांगल्या स्थितीत असलेल्या डिझेल गाड्या खरेदी करण्याकडे वळत आहेत. देशात दरवर्षी 60 लाखांहून अधिक सेकंड हँड वाहनांची विक्री होते. तर 2030-31 पर्यंत हा आकडा 1 कोटी वाहनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

सेकंड हँड गाड्यांची मागणी वाढतेय : सेकंड हँड गाड्यांची बाजारपेठ 13 ते 18 टक्के या चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दरानं (CAGR) वेगानं वाढत असल्याचं दिसून आलं आहे. पण, यामध्ये पेट्रोलवर चालणाऱ्या गाड्यांचा हिस्सा कमी होत आहे. 'पर्सिस्टन्स मार्केट रिसर्च'च्या (PMR) विश्लेषणानुसार, भारतातील वापरलेल्या गाड्यांची बाजारपेठ आता नवीन गाड्यांच्या बाजारपेठेपेक्षा मोठी झाली आहे. 2026 पर्यंत या बाजारपेठेचं मूल्य 8.21 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तसंच 2026 ते 2033 या काळात 8.3 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दरानं वाढ होऊन ती 14.37 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल.

अमेरिका सर्वात मोठी सेकंड हँड गाड्यांची बाजारपेठ : रिपोर्टनुसार, मध्यमवर्गाच्या वाढत्या अपेक्षा, डिजिटल वाहन प्लॅटफॉर्मचा वाढता वापर आणि नवीन वाहनांच्या किमती व ग्राहकांची परवडण्याची क्षमता, यांमधील वाढती तफावत यामुळं ही वाढ होत आहे. पहिल्यांदा कार खरेदी करणारे आता वैयक्तिक प्रवासासाठी वापरलेली वाहने एक शहाणपणाचा पर्याय मानत आहेत. ग्रँड व्ह्यू रिसर्च (GVR) नुसार, अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी सेकंड हँड गाड्यांची बाजारपेठ आहे. नवीन गाड्यांच्या विक्रीच्या बाबतीत चीन पहिल्या क्रमांकावर असला तरी, वापरलेल्या गाड्यांच्या बाजारपेठेचा आकार, एकूण मूल्य आणि परिसंस्थेच्या बाबतीत अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. चीन दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्यानंतर युनायटेड किंगडम आणि जपानचा क्रमांक लागतो.

जागतिक स्तरावर भारतातील बाजारपेठ पाचव्या क्रमांकावर : जागतिक स्तरावर भारताची जुन्या गाड्यांची बाजारपेठ पाचव्या क्रमांकावर आहे. मात्र, या बाजारपेठेचा जलद वाढीचा वेग पाहता, 2030-31 पर्यंत ती तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बाजारपेठ बनेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, देशातील प्रवासी वाहनांची एकूण संख्या सहा कोटींच्या वर गेली आहे. यामुळं 'ट्रेड-इन' (जुनी गाडी देऊन नवीन गाडी घेणे) वाहनांचा मोठा पुरवठा उपलब्ध झाला असून, संघटित प्लॅटफॉर्म्स आणि पारंपरिक विक्रेते याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेत आहेत, असं 'सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स'नं (SIAM) नमूद केलं आहे. जुन्या गाड्यांच्या विभागात BS-VI मानकांची वाहनं अधिक प्रमाणात उपलब्ध होत असल्यामुळं त्यांची सुधारित गुणवत्ता, विश्वासार्हता आणि नियमांचं पालन यांमुळं ग्राहकांचा विश्वास अधिक वाढत आहे.

बाजारात एसयूव्हीचा वाटा 38 टक्के : 'मॉर्डर इंटेलिजन्स'च्या रिपोर्टनुसार, दिल्ली-एनसीआर मधील वाहनांची मोठी संख्या, पुनर्विक्रीची मजबूत यंत्रणा आणि शहरी भागातील उच्च मागणी, यामुळं 2026 मध्ये उत्तर भारत 32.2 टक्के बाजारहिश्शासह आघाडीवर असणार आहे. त्याचवेळी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि बिहारमध्ये पहिल्यांदाच कार खरेदी करणाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळं पूर्व भारतात 10 टक्के इतका सर्वाधिक 'सीएजीआर' नोंदवला जाण्याचा अंदाज आहे. या रिपोर्टमध्ये असं नमूद करण्यात आलं आहे की, 2026 मध्ये एसयूव्ही या सर्वाधिक खप असलेल्या गाड्या असतील आणि बाजारात त्यांचा वाटा सुमारे 38 टक्के असेल. या मागील कारण म्हणजे, हाय सिटिंग पोझिशन, रोड ग्रिप, सुधारित सुरक्षा आणि शहरी व निम-शहरी बाजारपेठांमध्ये परवडणाऱ्या दरात सेकंड हँड एसयूव्हीची वाढती उपलब्धता आहे.

ईव्ही आणि हायब्रीड वाहनांची मागणी वेगानं वाढण्याची शक्यता : याचबरोबर, 2026 पर्यंत ईव्ही आणि हायब्रीड वाहनांची मागणी 23.6 टक्के सीएजीआर दरानं वेगानं वाढण्याचा अंदाज आहे. ईव्हीबाबत लोकांची पसंती, सुधारित चार्जिंग पायाभूत सुविधा, बॅटरीच्या किमतीत होणारी घट आणि उत्पादक व डिजिटल मार्केटप्लेसकडून परवडणाऱ्या दरात वापरलेल्या ईव्हीची वाढती उपलब्धता, यामुळं ही वाढ होत असल्याचं म्हटलं जात आहे. याशिवाय, Spinny चं 'नॅशनल यूज्ड-ईव्ही सर्टिफिकेशन' आणि मारुती ट्रू व्हॅल्यूचा 500 आउटलेट्सपर्यंतचा विस्तार, हे भारतातील संघटित वापरलेल्या कारच्या इकोसिस्टमची जलद वाढ दर्शवते. हे उपक्रम वाहन तपासणी, प्रमाणीकरण आणि विक्रीनंतरच्या सेवेसाठीच्या पायाभूत सुविधांना बळकट करत आहेत, ज्यामुळं खरेदीदारांचा आत्मविश्वास वाढत आहे. तसंच प्रमुख महानगरांच्या पलीकडेही त्यांची मागणी वेगानं वाढत आहे.

बाजारपेठेला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागेल : सेकंड हँड कारची बाजारपेठ वेगानं वाढत असली तरी, तिला अनेक महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. कारण त्यातील जवळपास 80 टक्के भाग अजूनही असंघटित असून त्यात स्थानिक दलाल किंवा थेट ग्राहकांचा समावेश आहे. Cars24, Spinny आणि CarDekho सारख्या संघटित कंपन्यांच्या उदयानंतरही, स्थानिक डीलर्सकडे वाहनाचा इतिहास किंवा मूल्यांकनासाठी निश्चित निकषांचा अभाव असतो. याव्यतिरिक्त, जुनी कार खरेदी करताना कर्जाशी संबंधित अडचणी देखील येतात. नवीन कारवरील व्याजदर साधारणपणे 8-9 टक्के असतो, तर जुन्या कारवरील कर्जाचा व्याजदर 12-18 टक्के किंवा त्याहून अधिक असू शकतो. तसंच, BS-VI फेज 2 आणि ई-20 इंधनासारख्या सरकारी धोरणांचा जुन्या पेट्रोल कारच्या बाजारपेठेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

इंधन वापराच्या पद्धतीत लक्षणीय बदल : 'फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन' (FADA) च्या मते, ई-20 इंधनाकडे होणाऱ्या बदलाबाबत ग्राहकांच्या मनात असलेल्या साशंकतेमुळं खरेदीदार सीएनजी, हायब्रिड आणि ईव्हीकडे वळले आहेत, ज्यामुळं इंधन वापराच्या पद्धतीत लक्षणीय बदल झाला आहे. जुन्या कारच्या बाजारपेठेत सीएनजीचा वाटा 24.67 टक्के, हायब्रिडचा 8.02 टक्के आणि ईव्हीचा 7.90 टक्के आहे. तसंच या सर्वांची एकत्रित बेरीज 40.59 टक्के इतकी होते. हे प्रमाण पेट्रोल कारच्या 41.68 टक्के वाट्यापेक्षा फक्त 1.09 टक्क्यांनी कमी आहे. एका वर्षापूर्वी ही तफावत 13.21 टक्के इतकी होती. आगामी काळात पेट्रोल कारच्या विक्रीत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे.

4,30,306 वाहनं भंगारात : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या (MoRTH) 2025 च्या अखेरच्या आढावा रिपोर्टनुसार, 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 123 नोंदणीकृत वाहन भंगार सुविधा (RVSF) कार्यरत होत्या आणि नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 3.58 लाख वाहनं भंगारात काढण्यात आली होती. 30 जानेवारी 2026 पर्यंत, 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 129 वाहन भंगार सुविधा कार्यरत होत्या आणि तिथं 4,30,306 वाहनं भंगारात काढण्यात आली होती.

पूर्वी पेट्रोल गाड्यांना अधिक मागणी होती : दरम्यान, फरीदाबादमधील स्थानिक जुन्या गाड्यांच्या एका विक्रेत्यांनी सांगितलं की, पूर्वी पेट्रोल गाड्यांना अधिक मागणी होती. मात्र, ई-20 पेट्रोलच्या अनिवार्यतेनंतर ग्राहक आता सीएनजी, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक पर्यायांबद्दल अधिक माहिती जाणून घेत आहेत. पेट्रोल गाडी खरेदी करण्यापूर्वी ग्राहक आता गाडीचे उत्पादन वर्ष, इंजिनची स्थिती आणि ई-20 यांबाबत विचारणा करत आहेत. "फरीदाबादमध्ये जानेवारी ते जुलै 2026 या काळात वापरलेल्या गाड्यांच्या व्यवसायात वाढ झाली असून, सध्या दरमहा सुमारे 3 हजार गाड्यांची विक्री होत असल्याचा अंदाज आहे. यापैकी साधारणपणे 1600 ते 1700 गाड्या या सीएनजी, डिझेल आणि ईव्ही प्रकारातील आहेत, तर उर्वरित पेट्रोल गाड्या आहेत. यापूर्वी दरमहा सुमारे 2,500 गाड्यांची विक्री होत होती. यामधील साधारण 1500 गाड्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या होत्या," असं सेकंड हँड कार विक्रेते धीरज यांनी सांगितलं.

सेकंड हँड वाहनांच्या एकूण विक्रीतील वाढ दर्शवते : दुसरीकडे, ई-20 पेट्रोलच्या अनिश्चिततेमुळं ग्राहकांनी निश्चितच इतर पर्यायांचा विचार करण्यास सुरुवात केली आहे, असं वाहन क्षेत्रातील तज्ज्ञ समीर गोयल यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "तरीही, याचा अर्थ पेट्रोल गाड्यांची मागणी पूर्णपणे कमी होत आहे, असा होत नाही. चांगल्या स्थितीतील, योग्य मायलेज देणाऱ्या आणि योग्य मॉडेल वर्षाच्या पेट्रोल गाड्यांना अजूनही ग्राहक मिळतात." याचबरोबर, "जानेवारी 2026 ते जुलै 2026 या काळात चंदीगड नोंदणी क्रमांक असलेल्या एकूण 15,437 सेकंड हँड कार्सचे हस्तांतरण (मालकी हक्क बदलणे) झाले. त्याचप्रमाणे, जानेवारी 2025 ते जुलै 2025 या कालावधीत एकूण 15,257 वापरलेल्या कार्सच्या मालकी हक्कात बदल झाला," असं चंदीगडमधील नोंदणी आणि परवाना प्राधिकरणाचे अधिकारी संजीव कोहली यांनी सांगितलं. ही आकडेवारी वापरलेल्या वाहनांच्या एकूण विक्रीतील वाढ दर्शवते. मात्र, इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर सुरू झाल्यापासून, वापरलेल्या पेट्रोल गाड्यांचे ग्राहक आता डिझेल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळले आहेत, असंही कार डिलर्सनी नमूद केलं आहे.

व्यावसायिक रमणदीप सिंग यांनी स्पष्ट केलं की, "ई-20 पेट्रोलमुळं पेट्रोल गाड्यांच्या खरेदीत 20 ते 30 टक्क्यांनी घट झाली आहे. इथेनॉल मिश्रणामुळं कारच्या इंजिनचे नुकसान होईल का? हा प्रश्न लोक प्रामुख्यानं विचारतात. त्यामुळंच ते आता डिझेल गाड्यांना पसंती देत ​​आहेत."

लोकांचा कल आता डिझेल आणि सीएनजी गाड्यांकडे वाढला : गुजरातमध्ये मार्च 2025 मध्ये सेकंड हँड गाड्यांमध्ये पेट्रोल गाड्यांचा वाटा 84 टक्के होता; मात्र 'ई-20' इंधनाबाबतच्या अफवांमुळं मार्च 2026 पर्यंत तो 70 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. लोकांचा कल आता डिझेल आणि सीएनजी गाड्यांकडे वाढला आहे. एप्रिल 2020 नंतर उत्पादित झालेल्या बहुतेक BS6 गाड्या 'ई-20-सुसंगत' (E20-compliant) आहेत. एप्रिल 2023 पूर्वी उत्पादित झालेल्या गाड्यांच्या मायलेजमध्ये केवळ 3 ते 7 टक्क्यांचा किरकोळ फरक पडू शकतो. दरम्यान, सेकंड हँड गाड्यांच्या एका नामांकित डीलरशिपचे व्यवस्थापक नितेश कुमार यांनी माहिती दिली की, "गेल्या वर्षापर्यंत एका शोरूममधून दरमहा सुमारे 40 गाड्यांची विक्री होत होती. मात्र, इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलच्या आल्यानंतर गेल्या तीन-चार महिन्यांत विक्री केवळ 15 ते 20 गाड्यांपर्यंत मर्यादित राहिली आहे."

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TAGGED:

E20 PETROL
सेकंड हँड कार
CNG
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