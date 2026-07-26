सीजेपीनंतर आता 'E20 जनता पार्टी' रिंगणात; 100 टक्के शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध करून देण्याची केली मागणी
कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) च्या दिल्लीतील आंदोलनानंतर आता 'E20 जनता पार्टी' (E20 Janta Party) देशात 100 टक्के शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी रिंगणात उतरली.
Published : July 26, 2026 at 7:27 PM IST
नवी दिल्ली : नीट परीक्षेविरोधातील आंदोलनांमुळं मागे पडलेले ई-20 पेट्रोल (E20 Petrol) चा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कॉकरोच जनता पार्टीनं (सीजेपी) नीट पेपरफुटीवरून सरकारला लक्ष्य केलं आहे. त्यामुळं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्यास भाग पडलं आहे. सोशल मीडियावर 'ई-20 जनता पार्टी' नावाचा एक नवीन पक्ष उदयास आला आहे. देशातील नागरिकांना ई-20 सह 100 टक्के शुद्ध पेट्रोल खरेदी करण्याचा पर्याय उपलब्ध असावा, अशी मागणी आहे.
ई20 जनता पार्टी काय आहे? : सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका पोस्टनुसार, ई20 जनता पार्टी स्वतःला नागरिकांद्वारे चालवली जाणारी ग्राहक हक्क मोहीम म्हणून संबोधली आहे. 'X' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर यासाठी एक हँडल तयार करण्यात आलं आहे. त्याचं म्हणणं आहे की, इंधन धोरणे पारदर्शक, माहितीपूर्ण आणि ग्राहकांच्या निवडीचा आदर करणारी असावीत. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, ज्याप्रमाणे ग्राहकांना इतर उत्पादनांच्या बाबतीत निवड करण्याचा हक्क असतो, त्याचप्रमाणे पेट्रोल खरेदी करतानाही निवड करण्याचा हक्क त्यांना असावा.
Must watch @amitkilhor bhai video. https://t.co/Ru3Jk7ed63— E20 JANTA PARTY (@E20Party) July 26, 2026
पक्षाच्या मागण्या काय आहेत? : ई-20 जनता पक्षाची प्रमुख मागणी आहे की, देशातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ई-20 सोबत 100 टक्के शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध व्हावं. सोशल मीडियावरील पोस्टनुसार, ते कोणत्याही अनुदानाची, मोफत इंधनाची किंवा इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल रद्द करण्याची मागणी करत नाहीत. ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार पेट्रोल निवडण्याचा अधिकार असावा, एवढीच त्यांची इच्छा आहे.
फायद्या-तोट्यांविषयीची माहिती सार्वजनिक करणं : पक्षाचं म्हणणं आहे की, अनेक वाहन मालकांनी कमी मायलेज, इंजिन निकामी होणे, देखभालीचा खर्च आणि इंजिनवर होणाऱ्या दीर्घकालीन परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच, सर्व प्रकारच्या तेलांवर स्पष्ट लेबलिंग, वेगवेगळ्या तेल मिश्रणांच्या फायद्या-तोट्यांविषयीची माहिती सार्वजनिक करणं आणि इंजिनवरील परिणाम, मायलेज, प्रदूषण व देखभालीचा खर्च यावर स्वतंत्र संशोधन उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. पक्षाचा युक्तिवाद आहे की, नागरिकांना केवळ एकच पर्याय दिला जाऊ नये, तर त्यांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी सक्षम केलं पाहिजे.
या नावाचा संबंध सीजेपीशी कसा जोडला जात आहे? : ई20 जनता पक्षाचा दृष्टिकोन कॉकरोच जनता पक्षासारखाच (सीजेपी) आहे. हा पक्षदेखील सोशल मीडिया, मीम्स आणि उपहासाच्या माध्यमातून पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मे 2026 मध्ये स्थापन झालेला कॉकरोच जनता पक्ष, सुरुवातीला एक उपहासात्मक मोहीम म्हणून सुरू झाला होता. परंतु त्यानंतर नीट पेपरफुटीवरून दिल्लीत त्याचं एका मोठ्या चळवळीत रूपांतर झालं. या मोहिमेत देशभरातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांनी सहभाग घेतला होता.
सर्व बाईक आणि कार मालक एकत्र आले तर...: ई20 जनता पार्टीही तोच दृष्टिकोन अवलंबत असल्याचं दिसतंय. अभिजीत दीपके यांची 16 मे रोजीची एक पोस्ट शेअर करत पक्षानं लिहिलं आहे, "जर सर्व बाईक आणि कार मालक एकत्र आले तर काय होईल?" यापूर्वी अभिजीत दीपके यांनी लिहिलं होतं, "जर सर्व झुरळे एकत्र आली तर काय होईल." याच दृष्टिकोनाचा अवलंब करून ई20 जनता पार्टी लोकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिला राजीनामा : नीट परीक्षा पेपर फुटीच्या प्रकरणावरून गेल्या एका महिन्यापासून दिल्लीत कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरू आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कॉक्रोच जनता पार्टीकडून करण्यात आली होती. याच मुद्यावरून पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे देखील बेमुदत उपोषणाला बसले होते. मात्र, 23 जुलै रोजी सोनम वांगचुक यांनी त्यांचं उपोषण सोडलं. सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडल्यानंतरही कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची घोषणा अभिजीत दीपके यांनी केली होती. यानंतर 25 जुलै रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
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