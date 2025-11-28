ETV Bharat / bharat

दुसऱ्या बायकोचा पतीनच काढला 'काटा' ; मृतदेह जंगलात फेकून फरार; पोलिसांनी 'अशा' ठोकल्या बेड्या

पहिली बायको असताना बारमध्ये काम करणाऱ्या महिलेबरोबर फैसल चौधरी यानं दुसरं लग्न केलं होतं. मात्र पत्नीनं त्याला बरोबर राहण्यास दबाव टाकल्यानं त्यानं तिचा काटा काढला.

Dyalpur Women Murder Case
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 28, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : जंगलात फिरण्याच्या बहाण्यानं नेऊन दुसऱ्या पत्नीचा गोळी मारुन काटा काढल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या नराधमानं पत्नीचा मृतदेह जंगलात टाकून पळ काढला. ही धक्कादायक घटना राजधानीतील दयालपूर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात घडली. फैसल चौधरी असं त्या मारेकरी पतीचं नाव असून त्याचे वडील व्यावसायिक आहेत. दरम्यान "पोलिसांनी मारेकरी पती फैसलला बेड्या ठोकल्या असून त्यानं दुसऱ्या पत्नीच्या खुनाची कबुली दिली," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त आशिष मिश्रा यांनी दिली.

बारमध्ये काम करायची महिला : चांदबाग परिसरात राहणारी ही 25 वर्षीय महिला बारमध्ये काम करायची. तिच्या कुटुंबात तीन भाऊ आणि एक बहीण आहे. ही महिला 20 नोव्हेंबरला नेहमीप्रमाणं कामावर गेली होती. मात्र ती कात्री 8 वाजतापर्यंत परतली नाही. तेव्हा तिच्या कुटुंबातील सदस्यांनी तिला फोन केला. यावेळी तिनं तिला घरी येण्यास उशीर होईल, अशी माहिती दिली. या महिलेनं तिच्या आईबरोबर पहाटे 2:48 वाजता कॉलवर ती पाच मिनिटांत घरी येईल, अशी माहिती दिली. मात्र, ती परत आली नाही. त्यानंतर तिनं फोन उचलला नाही. सकाळी कुटुंबातील सदस्यांनी दयालपूर पोलीस ठाण्यात जाऊन बहीण बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली, अशी माहिती या महिलेच्या बहिणीनं दिली. तर या महिलेला शेवटचं खजुरी परिसरातील रहिवासी फैसल चौधरीसोबत पाहिलं होतं असं पोलीस तपासात आढळून आलं. पोलिसांनी त्याच्या घरी छापा टाकला असता तो फरार असल्याचं आढळून आलं.

दुसऱ्या बायकोचा गोळी मारुन काढला 'काटा' ; मृतदेह जंगलात फेकून पती झाला फरार; दिल्ली हादरली (ETV Bharat)

फैसलबरोबर महिलेनं केल होतं कार्ट मॅरेज : महिला बेपत्ता झाल्यानं कुटुंबानं तिच्या अपहरणाचा संशय व्यक्त केला. पोलिसांनी एफआयआरमध्ये अपहरणाचा आरोपही नमूद केला. आरोपी फैसलचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी छापेमारी केली. यावेळी त्यांना फैसल आधीच विवाहित असून त्याला दोन मुलं असल्याचं कळालं. त्याचे वडील आलम हे प्रॉपर्टी डीलर आहेत. एप्रिल 2025 मध्ये फैसलनं कुटुंबाला न कळवता साकेत कोर्टात या महिलेबरोबर लग्न केलं. लग्नानंतरही ही महिला तिच्या पालकांच्या घरी राहत होती. तिला दोन मुलं असल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली.

महिलेची हत्या करुन मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्याची कबुली : आरोपीला अटक करण्यासाठी पोलीस छापेमारी करत होते. यावेळी आरोपी करकडडूमा न्यायालयात शरण येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला तत्काळ अटक केली. त्याला न्यायालयात हजर केलं असता, त्याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावण्यात आली. यावेळी पोलिसांनी त्याची चौकशी केली. चौकशीदरम्यान त्यानं महिलेची हत्या करुन मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्याची कबुली दिली, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त आशिष मिश्रा यांनी सांगितलं.

बागपत जंगलात आढळला मृतदेह : मारेकरी पतीच्या चौकशीतून त्यानं मृतदेह बागपत जंगलात फेकल्याची माहिती पोलिसांना दिली. त्यामुळे पोलिसांनी बागपत जंगलात मृतदेहाचा शोध घेतला असता, महिलेची मृतदेह आढळून आला. चौकशीदरम्यान त्यानं त्याची दुसरी पत्नी त्याच्यावर तिच्यासोबत राहण्यासाठी दबाव आणत होती. पहिल्या पत्नीमुळे तो तिला घरी घेऊन जाऊ शकत नव्हता. 20 नोव्हेंबरला त्यानं एका मित्राची गाडी घेतली आणि महिलेला बारमध्ये घेऊन गेला. तिथं त्यांनी दारू प्यायली. त्यानंतर तो तिला बागपतला घेऊन गेला, तिथं त्यानं तिच्या डोक्यात गोळी झाडून तिची हत्या केली, अशी कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

हेही वाचा :

  1. बेशुद्ध करून हातोडीनं सासूची केली निर्घृण हत्या; चार महिन्यांच्या गर्भवती सुनेला अटक
  2. बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण : गँगस्टर अनमोल बिश्नोईला पटियाला हाऊस न्यायालयानं ठोठावली 11 दिवसांची एनआयए कोठडी
  3. बायकोच्या चारित्र्यावर संशय, 'दृश्यम' स्टाईल खून, बॉडी भट्टीत जाळली अन् राख दिली नदीत फेकून

TAGGED:

SECOND WIFE SHOT IN HEAD
BODY DUMPED IN FOREST
बायकोचा गोळी मारुन काढला काटा
दुसऱ्या पत्नीचा गोळी मारुन खून
DYALPUR WOMEN MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.