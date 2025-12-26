अंकिता भंडारी प्रकरणात सहभाग असल्याचे भाजपाच्या बड्या नेत्यावर आरोप; प्रथमच दिली प्रतिक्रिया
अभिनेत्री उर्मिला सनावर यांनी अंकिता भंडारीच्या हत्येबाबत आरोप केल्यानंतर भाजपाचे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम यांनी प्रथमच त्यांची बाजू मांडली आहे. जाणून घ्या, सविस्तर.
Published : December 26, 2025 at 5:29 PM IST
डेहराडून- अंकिता भंडारी तरुणीच्या खून प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर भाजपाचे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार यांनी प्रथमच प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी आरोप फेटाळून लावत आरोप सिद्ध झाले तर राजकीय संन्यास घेऊ, असे जाहीर केले.
भाजपाचे माजी आमदार सुरेश राठौर यांची कथित पत्नी उर्मिला सनावर यांनी व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यानंतर उत्तराखंडमधील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. अंकिता भंडारीच्या हत्या प्रकरणात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते दुष्यंत कुमार गौतम यांचा सहभाग असल्याचा सनावर यांनी व्हिडिओमध्ये आरोप केला होता. त्यावर दुष्यंत कुमार गौतम यांनी खुलासा जाहीर केला आहे. त्यांनी म्हटलं, गेली ४७ वर्षे राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात योगदान दिलं आहे. नैतिक मूल्य, भाजपासाठी प्रामाणिकपणा आणि समाजातील महिलांसह मुलींचा आदर यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. आजपर्यंत कुणीही चारित्र्यावर शिंतोडे उडविले नव्हते.
अत्यंत दु:खी होऊन तुमच्या समोर आलो आहे. काही असामाजिक आणि चुकीच्या प्रवृत्तीच्या लोकांकडून माझी प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्याकडून सोशल मीडिया आणि मीडियामध्ये माझ्याविरोधात बदनामी करणारे व्हिडिओ पोस्ट करण्यात येत आहेत. हे प्रकरण कुठून सुरू झाले, त्याबाबत तपास होण्याची गरज आहे. त्या व्यक्तीकडून सत्य जाणून घेतलं पाहिजे. त्याकडं प्रामाणिकपणं पाहिलं पाहिजे. त्या सर्व गोष्टीसाठी मी तयार आहे, असे भाजपाचे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम यांनी म्हटलं आहे.
प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची चौकशी करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी गृह विभागाला पत्र लिहिल्याचं त्यांनी सांगितलं. ज्यांनी षड्यंत्र रचलं आहे, त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करावा, अशी त्यांनी मागणी केली.
जर माझ्याविरोधात एकही शब्द काम असेल तर त्याबाबत पुरावे द्यावेत. तसे दिल्यास मी राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक जीवनामधून संन्यास घेईन. मात्र, त्या मुलीचं नाव घेऊन बदनाम करण्याचं षड्यंत्र करणं अयोग्य आहे. त्यामधून चारित्र्य खराब करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा लोकांनी आता कारवाईला सामोरे जाण्यासाठी तयार राहावं, असा त्यांनी इशारा दिला.
उर्मिला सनावर यांच्याकडे या प्रकरणाशी संबंधित कोणतेही महत्त्वाचे पुरावे असतील तर ते विलंब न करता न्यायालयात सादर करावेत, अशी अंकिता भंडारीची आई सोनी देवी यांनी म्हटलं आहे. अंकितानं कोणत्याही प्रकारचे अनैतिक कृत्य करण्यास स्पष्टपणे नकार दिल्यानं तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचा त्यांनी आरोप केला.