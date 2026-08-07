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"विधानसभा मोर्चादरम्यान शाई फेकणारा तरुण आरएसएसचा सदस्य", नेहा बोरा यांचा आरोप

झारखंडमधील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियममध्ये जेएसएससी आणि जेपीएससी रिफॉर्म मंचद्वारे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे.

Neha Bora
नेहा बोरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 8:56 PM IST

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रांची : झारखंडमधील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियममध्ये जेएसएससी आणि जेपीएससी रिफॉर्म मंचद्वारे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ शुक्रवारी (7 ऑगस्ट) एआयएसए (AISA) आणि इतर लोकशाहीवादी विद्यार्थी संघटनांच्या विधानसभा मोर्चादरम्यान एका तरुणानं एआयएसएच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांच्यावर शाई फेकल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर नेहा बोरा यांनी पत्रकार परिषदेत आएसएसवर (RSS) निशाणा साधला आहे.

शाई फेकणारा तरुण आरएसएसचा सदस्य : "शाई फेकणारा तरुण आरएसएसचा सदस्य आहे. आम्ही आज विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढत होतो. त्या मोर्चात माझे इतर सहकारीही माझ्यासोबत होते. तसंच शाई फेकणारा व्यक्ती हा अमरनाथ पांडे असून तो आरएसएसचा सदस्य आहे. त्याचा पोलीस तपास करत आहेत, पण आमच्या माहितीनुसार, तो हजारीबागचा रहिवासी असून विनोबा भावे विद्यापीठात हिंदी ऑनर्सचा विद्यार्थी आहे," असं नवीन आमदारांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत नेहा बोरा यांनी सांगितलं.

भाजपावर साधला निशाणा : पुढं नेहा बोरा म्हणाल्या की, "शाई फेकल्यानंतर त्यांनी तेच केलं, जे आरएसएसचे सदस्य करतात. भाजपा सदस्यांना हे विद्यार्थी आंदोलन कमकुवत करायचं आहे. जर हे लोक खरोखरच विद्यार्थ्यांचे हितचिंतक असतील, तर अशा कृतींनी आंदोलन कमकुवत करण्याची त्यांना गरज का वाटली? राज्यभरातील विद्यार्थी आमच्यासोबत होते, पण आज भाजपानं विद्यार्थी आंदोलनावर हल्ला केला आहे. त्यामुळं ते काही अजेंडा घेऊन आले आहेत का?" असाही सवाल नेहा बोरा यांनी म्हटलं आहे.

विधानसभा मोर्चाला एआयएसएसचा पाठिंबा : "10 ऑगस्ट रोजी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियमवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावित विधानसभा मोर्चाला एआयएसएस केवळ पाठिंबाच देणार नाही, तर एआयएसएसचे सदस्यही या मोर्चात सहभागी होतील. मात्र, मी स्वतः या मोर्चात सहभागी होणार नाही," असं नेहा बोरा यांनी सांगितलं.

माजी आमदार काय म्हणाले? : "जंतर-मंतर येथील विद्यार्थी अशा शाईफेकीच्या घटनेमुळं घाबरले नाहीत. तसंच येथील विद्यार्थीही शाईफेकीच्या घटनेमुळं घाबरणार नाहीत. झारखंड सरकारनं विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या तत्काळ मान्य कराव्यात, अशी आमची मागणी आहे," असं पत्रकार परिषदेदरम्यान माजी आमदार विनोद कुमार सिंह यांनी सांगितलं. दरम्यान, सीपीआय (एमएल) चे आमदार अरूप चॅटर्जी म्हणाले की, "आमच्या विद्यार्थ्यांनीच सर्वप्रथम जेपीएससी घोटाळा उघडकीस आणला होता. त्यामुळं आम्ही जेपीएससीमध्ये संपूर्ण सुधारणांची मागणी करत आहोत."

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TAGGED:

झारखंड
नेहा बोरा
आरएसएस
विधानसभा मोर्चा
NEHA BORA

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