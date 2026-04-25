महिलेनं पोलिसाच्या घरात घुसून केला चाकू हल्ला : माय लेकाची हत्या, एका चिमुकल्यानं 'असा' वाचवला जीव
दुर्गच्या एसटीएफ कॉलनीमध्ये महिलेनं पोलिसाच्या पत्नी आणि मुलाची हत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना अनैतिक संबंधातून घडल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
Published : April 25, 2026 at 9:02 PM IST
रायपूर : महिलेनं पोलीस शिपायाच्या पत्नीसह त्याच्या मुलाची हत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना दुर्गमधील एसटीएफ कॉलनीमध्ये आज सकाळी 8 वाजताच्या सुमारास घडली आहे. राणी यादव आणि आदित्य यादव असं महिलेनं केलेल्या चाकू हल्ल्यात ठार झालेल्या माय लेकाचं नाव आहे. या हल्ल्यात तानिया यादव ही मुलगी गंभीर जखमी झाली आहे. दरम्यान एका चिमुकल्यानं घराच्या बाथरुममध्ये लपून बसून आपला जीव वाचवला आहे. सरोजिनी भारद्वाज असं मारेकरी महिलेचं नाव आहे. हे दुहेरी हत्याकांड अनैतिक संबंधातून घडल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे.
महिलेनं घरात घुसून केला माय लेकाचा खून : मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी साधारण ८:०० वाजताच्या सुमारास एका महिला पोलीस शिपाई ललितेश यादव यांच्या घरात घुसली. या महिलेनं चाकूनं त्यांच्यावर हल्ला चढवला. या हल्ल्यात ललितेश यांची पत्नी, राणी यादव आणि त्यांचा ९ वर्षांचा मुलगा आदित्य यादव यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्यांची मुलगी तानिया यादव, गंभीर जखमी झाली.
बाथरूममध्ये लपून मुलानं वाचवला जीव : तानिया यादवला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या घटनेदरम्यान नैना यादव या दुसऱ्या मुलानं बाथरूममध्ये लपून आपला जीव वाचवण्यात यश मिळवलं. या घटनेमुळे संपूर्ण कॉलनीमध्ये एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी पोलिसांनी परिसर सील करुन तपासाला सुरुवात केली.
कॉन्स्टेबल आणि महिलेमध्ये काय होता संबंध ? : या महिलेनं घटनेच्या अवघ्या एक दिवस आधीच ललितेशच्या घरी भेट दिली होती. त्यावेळी तिला समजावून सांगून तिथून परत पाठवण्यात आलं. मात्र, त्यांच्यातील परस्पर वाद आणि वैमनस्य इतक्या टोकाला गेलं की, त्या महिलेनं आज हे भयानक कृत्य केलं. प्राथमिक तपासात असे समोर आलं आहे की, आरोपी महिला आणि ललितेश यांच्यात कथित अनैतिक संबंध होते. मात्र पोलीस सध्या या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत.
आरोपी महिलेला अटक : घटनास्थळी दाखल झालेल्या पोलीस पथकानं आरोपी महिला, सरोजिनी भारद्वाज, हिला अटक केली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात राहावी यासाठी 'स्मृती नगर' पोलीस चौकीच्या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी यांनी सांगितलं की, "आरोपी महिलेनं घरात प्रवेश करून महिला आणि मुलांवर हल्ला केला. यात दोघांचा मृत्यू झाला असून, एक मूल सध्या रुग्णालयात उपचार घेत आहे. आरोपी महिलेची सध्या कसून चौकशी सुरू असून, संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास केला जात आहे."
