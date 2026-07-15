पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या बॉडीगार्डच्या पत्नीची 'डिजिटल अरेस्ट'द्वारे 12 लाखांची फसवणूक!
पोलिसांचा दावा आहे की, या टोळीनं देशभरात अंदाजे 5 कोटींचा सायबर घोटाळा केला आहे. मात्र, या रकमेचा तपास अद्याप सुरू आहे.
Published : July 15, 2026 at 2:42 PM IST
नालंदा : पंजाब पोलिसांनी बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातून दोन व्यक्तींना अटक केली आहे. हे दोघे आंतरराज्यीय सायबर फसवणूक टोळीशी संबंधित असून, त्यांनी 'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाखाली पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या बॉडीगार्डच्या पत्नीची 12 लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे.
12 लाख रुपयांची फसवणूक : हे प्रकरण 2024 सालचे आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या बॉडीगार्डची पत्नी मनजीत कौर यांनी पतियाळा सायबर पोलिसांकडे तक्रार केली होती की, सायबर गुन्हेगारांनी त्यांना एका आठवड्यासाठी डिजिटल अरेस्टची धमकी देऊन विविध बँक खात्यांमध्ये एकूण 12 लाख रुपये हस्तांतरित करण्यास भाग पाडलं होतं. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तांत्रिक तपास सुरू केला.
पुराव्यांमुळं तपास नालंदापर्यंत पोहोचला : तपासादरम्यान, टोळीतील एका सदस्याला आधी कोलकातामध्ये आणि नंतर झारखंडच्या जामतारा इथं अटक करण्यात आली. चौकशी आणि जप्त केलेल्या कागदपत्रांमधून असं समोर आलं की, फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातील दोन तरुणांच्या बँक खात्यांमध्येही हस्तांतरित करण्यात आली होती.
5 कोटींपर्यंतचा सायबर घोटाळा : त्यानंतर, पंजाब पोलिसांनी नालंदा पोलिसांच्या मदतीनं, बिहार शरीफच्या लहरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भैंसासूर येथील रहिवासी मुकेश कुमार आणि हॉस्पिटल चौक येथील रहिवासी विशाल भारती यांना अटक केली. पोलिसांचा दावा आहे की, या टोळीनं देशभरात अंदाजे 5 कोटींचा सायबर घोटाळा केला आहे. मात्र, या रकमेचा तपास अद्याप सुरू आहे.
बँक खाती उपलब्ध करून देण्याच्या बदल्यात कमिशन : पोलिसांच्या तपासात असं उघड झालं आहे की, दोन्ही आरोपी दिल्लीस्थित एका मोठ्या सायबर फसवणूक नेटवर्कच्या संपर्कात होते. या टोळीनं फसवणुकीचे पैसे स्वीकारण्यासाठी त्यांच्या बँक खात्यांचा वापर केला. त्या बदल्यात, त्यांना एकूण रकमेच्या अंदाजे 2 टक्के कमिशन मिळत होतं.
पोलिसांनी आरोपींना नेलं पंजाबला : अटकेनंतर, दोन्ही आरोपींची बिहारशरीफ सदर रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, पंजाब पोलिसांनी त्यांना ट्रान्झिट रिमांडवर पंजाबला नेले.
"या प्रकरणात पंजाब पोलीस सहभागी होते. पंजाब पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक करून ट्रान्झिट रिमांडवर घेतलं आहे." - रणजित कुमार रजत, स्टेशन हाऊस ऑफिसर, लहरी पोलीस स्टेशन
टोळी अनेक राज्यांमध्ये सक्रिय : पंजाब पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ही सायबर टोळी अनेक राज्यांमध्ये सक्रिय आहे. प्राथमिक तपासात असं उघड झालं आहे की, या टोळीनं अंदाजे 5 कोटी रुपयांची सायबर फसवणूक केली आहे. मात्र, पोलिसांनी सांगितलं आहे की, तपास सुरू असून, फसवणुकीची नेमकी रक्कम आणि या टोळीतील इतर सदस्यांच्या भूमिकेचा तपास केला जात आहे. या कारवाईत पंजाब पोलीस उपनिरीक्षक हरेंद्र सिंग आणि कॉन्स्टेबल नवनीत सिंग यांचा सहभाग होता.
आंतरराज्यीय सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश : पंजाब पोलिसांच्या या कारवाईमुळं एका मोठ्या आंतरराज्यीय सायबर फसवणूक नेटवर्कचा पर्दाफाश झाला आहे. तपास यंत्रणा आता या टोळीतील इतर सदस्य, त्यांची बँक खाती आणि त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करत आहेत. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी अटक होण्याची शक्यता पोलिसांना वाटते.
हेही वाचा :