दुबई एअर शोमध्ये कोसळलेल्या 'तेजस'ची काय आहे खासियत? नाशिकमध्येही होतेय निर्मिती
दुबई एअर शोमध्ये प्रात्यक्षिक सुरू असताना तेजस विमान शुक्रवारी दुपारी कोसळले. या दुर्घटनेत वैमानिकाचा मृत्यू झाला.
Published : November 21, 2025 at 5:02 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 5:31 PM IST
दुबई/नवी दिल्ली: दुबई एअर शोमध्ये प्रात्यक्षिकात सहभागी घेतलेले तेजस विमान शुक्रवारी दुपारी कोसळले. सरकारी कंपनी एचएएल-निर्मित हे विमान स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २:१० वाजता मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेल्या प्रेक्षकांसमोर हवाई प्रदर्शन करत असताना कोसळले. या अपघातात वैमानिकाचा मृत्यू झाला.
विमानतळाजवळील अपघातानंतर दाट काळा धूर जमा झालेला दिसून आला. शो सुरू असताना अपघात झाल्याचं दिसताच कुटुंबासह प्रेक्षकांमध्ये भीती निर्माण झाली.
भारतीय हवाई दलाच्या माहितीनुसार दुबई एअर शोमध्ये हवाई प्रदर्शनादरम्यान भारतीय हवाई दलाचा विमान कोसळलं. या अपघातात वैमानिकाला गंभीर दुखापत झाली होती. हवाई दलाला जीवितहानीबद्दल तीव्र दु:ख आहे. हवाई दल शोकाकुल कुटुंबाच्या पाठिशी आहे. अपघाताच्या कारणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालय स्थापन केले जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार विमानानं उड्डाण करताच काही वेळातच विमान कोसळलं. विमानाच्या दुर्घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियात समोर आले आहे. प्रत्यक्षदर्शीनं दिलेल्या माहितीनुसार अपघातानंतर हेलिकॉप्टर आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले. दुर्घटनेनंतर एअर शो तात्पुरता थांबविण्यात आला. प्रेक्षकांना परत पाठविण्यात आले.
तेजसची काय आहे खासियत?
- तेजस हे ४.५-पिढीचे लढाऊ विमान आहे. हे लढाऊ विमान जमिनीवरच्या हल्ल्यावरी मोहिमा हाताळण्यासाठी खास डिझाईन केलेलं आहे. तसेच सागरी मोहिमांसाठीदेखील उपयुक्त आहे. त्यामुळे भारतामधील स्वदेशी लढाऊ विमानापैकी अत्यंत महत्त्वाचं विमान मानलं जातं.
- हवाई दलासह नौदलाकडून लढाऊ विमानासाठी वापर होतो. LCA Mk1A मध्ये लढाऊ क्षमता आणि टिकून राहण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रमुख अपग्रेड समाविष्ट आहेत.
- AESA रडार, रडार चेतावणी आणि स्व-संरक्षण जॅमिंगसह एक प्रगत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संच आहे. त्याचबरोबर एक डिजिटल नकाशा जनरेटर, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, एक संयुक्त चौकशीकर्ता आणि ट्रान्सपॉन्डर प्रणाली आणि एक आधुनिक रेडिओ अल्टिमीटर आहे.
- त्याच्या ऑपरेशनल कामगिरीमध्ये वाढ करणाऱ्या इतर अनेक प्रगत प्रणालींचा समावेश आहे.
62,000 कोटींची लढाऊ विमानांची सरकारनं दिलीय ऑर्डर- भारताच्या संरक्षण स्वावलंबनाच्या दिशेनं पाऊल टाकण्यासाठी केंद्र सरकारनं सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ला 62,000 कोटींची नुकतेच ऑर्डर दिली आहे. या करारांतर्गत, HAL भारतीय हवाई दलासाठी 97 हलके लढाऊ विमान (LCA) Mk1A तयार करणार आहे. हे विमान स्वदेशी तेजस कार्यक्रमाची प्रगत आवृत्ती आहेत. ही लढाऊ विमाने हळूहळू MiG-21 ताफ्याची जागा घेण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत.
तेजसचं नाशिकमध्ये घेण्यात येत आहे उत्पादन- भारताच्या संरक्षण शक्तीचे प्रतीक असलेले स्वदेशी बनावटीचे तेजस एमके-१ए लढाऊ विमान भारतीय हवाई दलात नुकतेच दाखल झालं आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत शुक्रवार, 17 ऑक्टोबर रोजी नाशिक येथील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (एचएएल) उत्पादन सुविधेत तेजस एमके-१ए लढाऊ विमानाच्या उत्पादन लाइनचं उद्घाटन करण्यात आलं.
