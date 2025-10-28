प्रशांत किशोर यांचे दोन राज्यांमधील मतदार यादीत नाव; निवडणूक आयोगानं बजाविली नोटीस
जनसुराज्य पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांच्याकडे दोन राज्यांचे मतदार ओळखपत्र आहेत. त्यांचे नाव बिहार आणि बंगालमध्ये मतदार म्हणून नोंदणीकृत आहे. यावरून भाजपानं टीका केली आहे.
पाटणा- बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर अडचणीत सापडलेले दिसत आहेत. त्यांच्या नावावर दोन मतदार ओळखपत्रे असल्याचं समोर आल्यानंतर भाजपाने गंभीर आरोप केले आहेत.
प्रशांत किशोर यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीत जोरदार प्रचार करत भाजपासह सत्ताधाऱ्यांवर सातत्यानं टीका केली. त्यांच्या पक्षानं बिहारमधील सर्व विधानसभा जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. मात्र, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील दोन्ही मतदार यादीत त्यांचं नाव आढळल्यामुळे टीकेचे धनी ठरले आहेत.
बंगालमधील मतदार यादीत प्रशांत किशोर यांचे नाव- निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर (https://electoralsearch.eci.gov.in/uesfmempmlkypo) उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांनुसार, पश्चिम बंगाल मतदार यादीत प्रशांत किशोर यांचा पत्ता १२१ कालीघाट रोड, कोलकाता असा आहे. तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) मुख्यालय भवानीपूर येथे आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे २०२१ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी ममता बॅनर्जी यांची निवडणूक रणनीती आखण्यात प्रशांत किशोर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यावेळी ते तृणमूल काँग्रेसचे राजकीय सल्लागार म्हणून काम करत होते.
बिहारमधील मतदार यादीत प्रशांत किशोर यांचे नाव -निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर (https://electoralsearch.eci.gov.in/uesfmempmlkypo) उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांनुसार, प्रशांत किशोर यांचे नाव बिहारमधील सासाराम संसदीय मतदारसंघात आहे. त्यांचे मतदान केंद्र मध्य विद्यालय, कोणार आहे,. हे त्यांचे वडिलोपार्जित गावदेखील मानले जाते. पश्चिम बंगालमधील त्यांचे मतदान केंद्र सेंट हेलेन स्कूल, राणी शंकरी लेन असे आहे.
भाजपाकडून जोरदार टीका - भाजप नेते नीरज कुमार म्हणाले, प्रशांत किशोर यांचे नाव बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीत असणं ही साधी चूक नाही. तर निवडणूक आयोगाच्या नियमांचं स्पष्ट उल्लंघन आहे. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेच्या पावित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेत.
जन सुराज्यच्या स्वयंघोषित नेत्यानं तृणमूल काँग्रेसच्या मुख्यालयाला आपलं नोंदणीकृत पत्ता केलं आहे का? बिहार निवडणुकीत हा काही छुप्या रणनीतीचा भाग आहे का? आम्ही निवडणूक आयोगाकडं या प्रकरणाची तात्काळ आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्रे रद्द करण्याची आणि नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यावर योग्य कारवाई करण्याची मागणी करतो. नीरज कुमार, भाजपा नेते
नीरज कुमार म्हणाले, भाजपा नेहमीच निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी वचनबद्ध आहे. राजकीय सल्लागार आणि पक्षांना सत्तेच्या कायद्याकडं दुर्लक्ष करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. बिहारचे लोक जागरूक असून फसवणूक सहन करणार नाहीत.
प्रशांत किशोर स्वतः भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलतात. काही बाबी उघडकीस आणतात. त्यामुळे निवडणुकीत जनसुराज्यचे नुकसान होऊ शकते. दोन मतदार ओळखपत्रे असणं कायद्यानुसार हा गुन्हा आहे. जर कोणी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला तरच कारवाई होऊ शकते. तेजस्वी यादवही अशाच अ़डचणीत सापडले होते. विरोधकांना प्रशांत किशोर यांच्याविरुद्ध बोलण्याची संधी मिळाली आहे. जर त्यांनी स्वतः निवडणूक लढवली असती तर नुकसान आणखी मोठे झाले असते. - अरुण पांडे, राजकीय तज्ञ
प्रशांत किशोर यांना निवडणूक आयोगाची नोटीस- जनसुराज्य पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितलं की, प्रशांत किशोर हे पूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये मतदार होते. त्यांनी तेथे त्यांचे मतदार कार्ड रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. परंतु अर्जाची स्थिती काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट माहित नाही. दुसरीकडं निवडणूक आयोगानं प्रशांत किशोर यांना नोटीस बजावली आहे. कारगहर विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कारगहर आणि पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीत त्यांचे नाव आल्यानंतर तीन दिवसांत उत्तर मागितलं आहे.
काय आहे नियम? लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम १७ नुसार, एका व्यक्तीला एकापेक्षा जास्त मतदारसंघात मतदार म्हणून नोंदणी करता येत नाही. कलम १८ मध्ये स्पष्ट केलं आहे, मतदाराचे नाव फक्त एकाच मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट केलं पाहिजे. जर एखाद्या व्यक्तीला त्यांचा मतदारसंघ बदलायचा असेल तर त्यांनी फॉर्म ८ भरावा. त्या मतदारानं जुनी नोंदणी रद्द करून नवीन ठिकाणी नोंदणी करावी.
