ट्रॅफिक पोलिसांना साप दाखवून घाबरवण्याचा प्रयत्न, मद्यधुंद रिक्षाचालकाचा भर रस्त्यात गोंधळ
हैदराबादमधून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका ऑटो चालकानं ट्रॅफिक पोलिसांना साप दाखवून घाबरवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्याची रिक्षा साडावी म्हणून त्यानं असं केलं.
Published : January 5, 2026 at 4:12 PM IST
हैदराबाद (तेलंगाना) : एका ऑटो चालकानं ट्रॅफिक पोलिसांच्या अंगावर साप सोडण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना शनिवारी (3 जानेवारी) रात्री 9:30 वाजताची असल्याचं सांगितलं जात आहे. हा संपूर्ण प्रकार हैदराबादच्या कराची बेकरीजवळील चंद्रयानगुट्टा चौकात घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी संबंधित ऑटो चालकाला अटक केली आहे. या घटनेचा व्हिडिओदेखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
नेमका प्रकार काय? : वास्तविक, ट्रॅफिक पोलिसांनी दारु पिऊन वाहन चालवल्याप्रकरणी एका रिक्षा चालकाला पकडलं. पण रिक्षा चालकानं वाहतूक उपनिरीक्षकाला साप दाखवून धमकावलं आणि तिथं गोंधळ घातला. खरं तर, वाहतूक उपनिरीक्षक एम.ए. करीम हे, दारू पिऊन गाडी चालणाऱ्यांची तपासणी करत होते. तपासणीदरम्यान, त्यांनी पहाडी शरीफ चारमिनार मशीद परिसरात एका रिक्षा चालकाची ब्रेथलाइजर टेस्ट केली.
यामध्ये त्या रिक्षा चालकाची रिडींग 110 आली. वाहतूक पोलिसांनी त्याला सांगितलं की, त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा लागेल आणि रिक्षाही जप्त करावी लागेल. यानंतर रिक्षा चालकानं सुरुवातीला गुन्हा दाखल करू नये, अशी विनंती केली. पण पोलिसांनी नकार दिल्यावर, त्यानं स्वत:चं डोकं जवळच्या एका दुचाकीवर आदळलं. त्यानंतर त्यानं त्याचं सामान रिक्षामध्ये असल्याचं सांगत त्याच्या रिक्षाकडे गेला.
रिक्षातून एक पिशवी घेतली आणि त्यातून एक साप काढला, साप हातावर गुंडाळून तो उपनिरीक्षकाकडे गेला. त्यानं ट्रॅफिक पोलिसांना साप दाखवून धमकी दिली की, जर पोलिसांनी त्याची रिक्षा सोडली नाही तर तो साप त्यांच्या अंगावर सोडून देईल. त्यानं दारुच्या नशेत तिथं बराच गोंधळ घातला. मात्र, नंतर तो घटनास्थळावरून पळून गेला.
व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल : हा व्हिडिओ अनेकांनी सोशल मीडियावर पाहिला. ही घटना शनिवारी (3 जानेवारी) रात्री घडल्याचं सांगितलं जात आहे. वाहतूक उपनिरीक्षकाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपी रिक्षा चालकाला अटक केली आहे आणि त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. नंतर, ऑटो चालकानं माध्यमांना सांगितलं की, त्यानं दारू पिऊन हे कृत्य केलं होतं आणि ही त्याची चूक होती. तसंच, त्यानं दाखवलेला साप मृत होता आणि तो त्यानं त्याच्या बहिणींना चिडवण्यासाठी रस्त्यावरून उचलला होता.
