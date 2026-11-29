अमली पदार्थ हे तरुणांच्या आकांक्षांसमोरील एक मोठं आव्हान - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी आपल्या लोकप्रिय रेडिओ कार्यक्रम 'मन की बात'च्या 140 व्या भागातून देशवासीयांशी संवाद साधला.
Published : November 29, 2026 at 1:57 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (29 नोव्हेंबर) आपल्या लोकप्रिय रेडिओ कार्यक्रम 'मन की बात'च्या 140 व्या भागातून देशवासीयांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर भाष्य केलं. विशेष म्हणजे, या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तरुणांमधील वाढत्या अमली पदार्थांच्या व्यसनाबाबत चिंता व्यक्त करत त्यांनी नशामुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचं आवाहन केलं. नरेंद्र मोदी म्हणाले, "आज भारताच्या तरुणांच्या प्रतिभेची जगभरात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. आपले तरुण मोठी स्वप्नं पाहत आहेत आणि ती साकार करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहेत. मात्र, अमली पदार्थांचं व्यसन हे या आकांक्षांपुढं एक मोठं आव्हान म्हणून उभं राहिलं आहे. मला आनंद आहे की आज देशात अमली पदार्थांविरोधात सामाजिक जागृती वाढत आहे. 'अमली पदार्थमुक्त युवा अभियान' देखील जोरात सुरू आहे."
'iGOT कर्मयोगी' प्लॅटफॉर्मचाही उल्लेख : पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले, "जेव्हा आपण आयुष्यात काहीतरी नवीन शिकतो, तेव्हा आपल्याला एक वेगळाच आनंद होतो. शिकण्यासाठी वयाची मर्यादा नसते. आज मी त्या लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल बोलू इच्छितो, ज्यांनी काहीतरी नवीन शिकण्यात रस दाखवला आहे. त्यापैकी बरेच जण गेल्या 20-25 वर्षांपासून सरकारमध्ये काम करत आहेत. एवढा प्रदीर्घ अनुभव असून आणि इतर जबाबदाऱ्या पार पाडत असूनही, ते काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी वेळ काढत आहेत आणि यासाठी ते एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मची मदत घेत आहेत. या प्लॅटफॉर्मचे नाव 'iGOT कर्मयोगी' आहे. हा प्लॅटफॉर्म सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 17 भाषांमध्ये सात हजारहून अधिक अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देतो. लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विविध अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत. काही जण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा अभ्यास करत आहेत, तर काही जण भारतीय सांकेतिक भाषा शिकत आहेत."
Today's #MannKiBaat brings inspiring efforts of people making a difference across India. Do hear! https://t.co/XVWNJaKgQm— PMO India (@PMOIndia) November 29, 2026
हरवलेल्या मोबाईलसाठी 'संचार साथी'ची मदत : हरवलेला मोबाईल परत मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'संचार साथी' या डिजिटल प्लॅटफॉर्मची मदत होऊ शकते, असंही नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "तुमचा फोन हरवल्यानं अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. मोबाईल फोनमध्ये तुमचे कॉन्टॅक्ट्स, फोटो, महत्त्वाची कागदपत्रे आणि इतर असंख्य महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे असतात. एकदा फोन हरवला की, तो सापडण्याची शक्यता हळूहळू कमी होते. पण आता तसं नाही. तुम्ही तुमचा हरवलेला मोबाईल फोन परत मिळवू शकता आणि भारत सरकारचं 'संचार साथी' नावाचं डिजिटल प्लॅटफॉर्म खूप मोठी मदत करू शकते. हे अॅप जवळपास 30 कोटी वेळा डाउनलोड करण्यात आलं आहे. आपल्या बँका, पेमेंट अॅप्स, टेलिकॉम कंपन्या आणि पोलिसांसह 1600 हून अधिक संस्था 'संचार साथी' पोर्टलशी जोडलेल्या आहेत. यामुळं सायबर फसवणुकीचे प्रयत्न वेळेवर रोखण्यास मदत झाली आहे. आतापर्यंत या प्रणालीनं 5000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संभाव्य नुकसान टाळलं आहे. हे अॅप 23 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे आणि ते वापरण्यास खूप सोपं आहे."
बिहार संग्रहालयाला जगात 9 वे स्थान : बिहारच्या सांस्कृतिक वारशाचा उल्लेख करताना नरेंद्र मोदी यांनी पाटणा येथील बिहार संग्रहालयाच्या कामगिरीचं कौतुक केलं. "जेव्हा आपण एखाद्या नवीन ठिकाणी जातो, तेव्हा आपल्याला तेथील प्रसिद्ध स्थळं पाहायला आणि स्थानिक खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घ्यायला आवडतो. मी तुम्हाला आवाहन करतो की, कोणत्याही ठिकाणी भेट द्या आणि तेथील संग्रहालयांविषयी जाणून घ्या. अलीकडेच, भारतातील संग्रहालयांशी संबंधित एक अतिशय रंजक बातमी समोर आली आहे. पाटणा येथील बिहार संग्रहालयाला जगातील 100 सर्वोत्तम संग्रहालयांमध्ये 9 वे स्थान मिळालं आहे. या यादीत, बिहार संग्रहालय संपूर्ण आशियामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. तुम्ही पॅरिसच्या लूव्र संग्रहालयाबद्दल ऐकले असेलच. न्यूयॉर्कचे मेट संग्रहालय देखील जगभर प्रसिद्ध आहे. या यादीत बिहार संग्रहालय या दोन्हींच्या पुढं आहे," असं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
- संसदेत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसह डीएमके खासदारांच्या आसनव्यवस्थेत बदल, शिवसेना यूबीटीकडून व्हीप जारी
- भाजपा भारताला हुकूमशाहीच्या खाईत लोटत आहे; राहुल गांधी यांचा आरोप, शरद पवारांच्याबद्दल स्पष्ट केली भूमिका
- Explainer : डिलिमिटेशन म्हणजे काय? लोकसभा-विधानसभेच्या किती जागा वाढणार? कोणत्या राज्याला किती फायदा? सर्वकाही जाणून घ्या