राहुल गांधींना सभागृहात बोलायचं नाही किंवा त्यांना नियमांनुसार बोलता येत नाही - अमित शाह
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावरील (No-Confidence Motion) चर्चेदरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
Published : March 11, 2026 at 8:50 PM IST
नवी दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावरील (No-Confidence Motion) चर्चेदरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं. यामुळं सभागृहात काहीकाळ गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विधानावर जोरदार चर्चा झाली, ज्यामध्ये त्यांनी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीशी संबंधित अनेक आकडेवारी सादर केली. विरोधकांनी या प्रस्तावावर मतदान करण्यापासून दूर राहिल्याने, हा प्रस्ताव नंतर आवाजी मतदानानं फेटाळण्यात आला.
...इथं नियमांनुसार बोलावं लागतं : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आता गुरुवारी सकाळी 11 वाजता सभागृहाला संबोधित करतील. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध दोन दिवस चाललेल्या अविश्वास प्रस्तावावर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार चर्चा झाली आणि अखेर गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उत्तरानंतर आवाजी मतदानानं हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, "आपल्याला बोलू दिलं जात नाही, असा विरोधी पक्षनेत्याकडून करण्यात आलेला आरोप योग्य नाही. विरोधी पक्षनेत्यानं लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध प्रस्ताव आणला, पण त्यांनी त्यावरही बोललं नाही. त्यांना अजिबात बोलायचं नाही. जरी त्यांना बोलायचं असलं तरी त्यांना नियमांनुसार कसं बोलावं, हे माहीत नाही. ही कोणतीही सभा (रॅली) नाही, इथं नियमांनुसार बोलावं लागतं."
खोटा प्रचार करण्याचा आरोप : "राहुल गांधी बोलण्यास नकार देतात आणि त्याऐवजी संवैधानिक संस्थांना दोष देत राहतात," असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले. तसंच "आपण असं कधीही पाहिलं नाही की विरोधी पक्ष आरोप करतात आणि नंतर पळून जातात," असंही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले. याचबरोबर, त्यांनी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा बचाव करताना म्हटलं की, "अध्यक्ष हे कोणत्याही पक्षाची नाही तर सभागृहाची सेवा करतात." याचबरोबर, राहुल गांधी आणि विरोधकांवर निशाणा साधताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेला बदनाम करण्याचा आणि खोटा प्रचार करण्याचा आरोप केला. तसंच संसदेत व्यत्यय आणण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींवर त्यांनी टीका केली आणि म्हटलं की, "संसद अशा प्रकारे चालणार नाही."
