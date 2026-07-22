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'आमचा वेळ वाया घालवू नका', आंदोलकांच्या मारहाणीबाबत सीजेआय सूर्यकांत यांचा तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार

आंदोलक विद्यार्थ्यांकडून दिल्ली पोलिसांनी त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप केला. यावरुन तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी,अशी विनंती करण्यात आली. मात्र सीजेआय सूर्यकांत यांनी स्पष्ट नकार दिला.

Supreme Court of India
सर्वोच्च न्यायालय (AFP)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 7:05 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 7:11 PM IST

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नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणी कॉक्रोच जनता पार्टीकडून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर इथे आंदोलन केलं जात आहे. या आंदोलनाला प्रामुख्याने विद्यार्थी आणि तरुणाईचा पाठींबा आहे. तसेच देशातील विविध भागातूनही या आंदोलनाला पाठींबा मिळत आहे. सीजेपीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वात सोमवारी 20 जुलैला संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला. दिल्ली पोलिसांकडून 'संसद चलो' मोर्च्यादरम्यान आंदोलनकर्त्यांना अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली. दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या या मारहाणीत अनेक आंदोलकांना दुखापत झाली. या मारहाणी प्रकरणात तातडीची सुनावणी करण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. या विनंतीवर बुधवारी सुनावणीदरम्यान आामचा वेळ वाया घालवू नका, असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले. त्यामुळे आता अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

सीजेआय सूर्यकांत काय म्हणाले? : सीजेपी आंदोलकांवर 20 जुलैला झालेल्या लाठीचार्जशी संबंधित तातडीची सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच न्यायालयाला व्हीडिओ पाहण्यासाठी वेळ नाही, असं सरन्यायाधीश यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांना करण्यात आलेल्या मारहाणीप्रकरणात तातडीने सुनावणी करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना "आम्हाला पोलिसांच्या कारवाईचे व्हीडिओ पाहण्यात रस नाही. आमचा वेळ वाया घालवू नका", असं म्हणत सीजेआय सूर्यकांत यांनी तातडीने सुनावणी नाकारली.

न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नये : पोलिसांनी आंदोलकांना केलेल्या लाठीचार्जबाबतचा मुद्दा एका वकिलाकडून उपस्थित करण्यात आला. पोलिसांनी अमानुषपणे मारहाण केल्याचा आरोप आंदोलक विद्यार्थ्यांचा आहे. या मारहाणीचे अनेक व्हीडिओ उपलब्ध आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने मारहाणीचे व्हीडिओ पाहावेत. त्यामुळे या प्रकरणात सुमोटा याचिका दाखल करण्यात यावी, अशी मागणी वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली. मात्र सरन्यायाधीश असलेल्या सूर्यकांत यांनी संबंधित वकिलाला थांबवलं. सर्वोच्च न्यायालयाला व्हीडिओ पाहण्यात रस नाही, असं सरन्यायाधीशांनी वकिलांना सांगितलं. वकिलांनी न्यायालयाचा आणि स्वत:चा वेळ वाया घालवू नये, असंही सांगितलं.

राजीनाम्यावरुन राजकारण तापलं : दरम्यान प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आता राजकारण चांगलंच तापलं आहे. विरोधकांनी केंद्र सरकारला प्रधान यांच्या राजीन्याच्या मागणीवरुन घेरलं आहे. काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तसेच सीजेपीच्या आंदोलनाला दररोज अनेक विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनांकडून पाठींबा मिळत आहे. त्यामुळे हे आंदोलन दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे काय होतं? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

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Last Updated : July 22, 2026 at 7:11 PM IST

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