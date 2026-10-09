"माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करू नका", सीजेपी आंदोलनामुळं मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालयानं तोंडी निरीक्षण नोंदवलं की, "प्रमाणबद्धतेचं एक तत्त्व असते. याचा अर्थ असा नाही की, तुम्ही माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करावा."
By Sumit Saxena
Published : October 9, 2026 at 6:50 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला 10 ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात होणाऱ्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवर लादलेली बंदी उठवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी दिले आहेत. नियम सरसकट बंदी असू शकत नाहीत, यावर न्यायालयानं जोर दिला. आयोजक स्वतः उपस्थित नसल्याचं लक्षात घेऊन, खंडपीठानं त्याऐवजी प्रवाशांना कोणत्याही त्रासाशिवाय सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याच्या अधिकारावर लक्ष केंद्रित केलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं तोंडी निरीक्षण नोंदवलं की, "प्रमाणबद्धतेचं एक तत्त्व असते. याचा अर्थ असा नाही की, तुम्ही माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करावा." या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीनं युक्तिवाद केला. दरम्यान, 10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनाचे आयोजक न्यायालयात उपस्थित नसल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. आयोजकांच्या अनुपस्थितीत, राजधानीतील मेट्रो स्थानकं पूर्णपणे बंद होण्याबद्दल न्यायालयाला चिंता वाटत असल्याचं खंडपीठानं नमूद केलं.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे तुषार मेहता यांना म्हणाले, "आम्हाला याबद्दल गंभीर चिंता आहे. आमची चिंता गुडगाव किंवा ग्रेटर नोएडा येथून आपल्या उदरनिर्वाहासाठी दिल्लीला येणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी आहे, ज्यात विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांचा समावेश आहे... त्यामुळं, आम्ही शहरातील सामान्य लोकांच्या वतीनं बोलत आहोत. हा एक नियामक उपाय आहे, जो करण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. जर तुम्हाला अनियंत्रित गर्दीला रोखायचं असेल, तर तसं करा. पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही सर्व काही थांबवावं आणि लोकांना कोणत्याही सुविधा नाकाराव्यात. प्रत्येकाकडे गाडी नसते; प्रत्येकाकडे खाजगी सुविधा नसतात."
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं की, रेल्वेगाड्यांबाबतही तीच समस्या आहे. रेल्वेगाड्या मूळ स्थानकावरूनच रद्द केल्या जात आहेत. पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून लोकांना शहराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात जाण्यापासून रोखलं असल्याचं नमूद करत, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी यावर कसा मार्ग काढला जाईल, असा प्रश्न विचारला. "सर्वत्र बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत," यावर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विशेष भर दिला.
सरन्यायाधीशांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवलं की, "प्रमाणबद्धतेचं एक तत्त्व असते. तुम्हाला काही गोष्टी टाळाव्या लागतात आणि कृती एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच करावी लागते. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की, माशी मारण्यासाठी तुम्ही हातोड्याचा वापर कराल." दरम्यान, कारवाई करण्यास कोणतीही अडचण नाही. परंतु सरकारनं हे सुनिश्चित करावं की, सर्व काही ठप्प होणार नाही आणि रस्त्यांवरील बॅरिकेडिंगवरही पुनर्विचार केला जाऊ शकतो, असं खंडपीठानं सांगितलं. यावर हा मुद्दा सरकारकडे मांडला जाईल, असं तुषार मेहता यांनी सांगितलं. न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं की, लोकांना हे माहीत असले पाहिजे की जर एका रस्त्यावर बॅरिकेड असेल, तर वाहनांच्या वाहतुकीसाठी दुसरा रस्ता उपलब्ध असतो.
एका वकिलानं असा दावा केला की, पोलीस एका मशिदीतून दुसऱ्या मशिदीत जाऊन लोकांना आंदोलनात सहभागी न होण्याचं आवाहन करत आहेत. त्यावर खंडपीठानं म्हटलं की, जोपर्यंत एखादी बाब खंडपीठासमोर आणली जात नाही, तोपर्यंत त्यावर भाष्य करता येणार नाही. वकील वृंदा ग्रोव्हर म्हणाल्या की, तरुण महिलांना ट्रेनमधून उतरवण्यात आलं, तर पोलिसांनी दावा केला की, त्या आंदोलनासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थिनी होत्या. त्यांनी आग्रह धरला की तरुण महिलांना ट्रेनमधून उतरवण्यात आलं होतं.
युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, खंडपीठानं केंद्र सरकारला निर्देश दिलं की 10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनापूर्वी दिल्लीला जाणारी रेल्वे सेवा पूर्णपणे स्थगित करू नये आणि दिल्ली मेट्रो स्थानके बंद करू नयेत. खंडपीठानं केंद्र सरकारला प्रमाणशीरपणाची तत्त्वं लक्षात घेऊन या सेवा नियंत्रित पद्धतीनं सुरू ठेवण्यास सांगितलं, जेणेकरून जनतेला गैरसोय होणार नाही. तसंच नियमन म्हणजे संपूर्ण बंदी असू शकत नाही, असं खंडपीठानं म्हटलं. तुषार मेहता यांनी आश्वासन दिलं की, ते अधिकाऱ्यांवर नियंत्रित पद्धतीनं सेवा पुरवण्यासाठी दबाव आणतील. खंडपीठानं केंद्र सरकारला या सूचनेची योग्य प्रसिद्धी करण्याचे निर्देशही दिले, जेणेकरून जनतेला कोणतीही गैरसोय होणार नाही.
खंडपीठानं आपल्या आदेशात म्हटलं की, संपूर्ण बंदी आणि नियमन यात फरक असल्याचं त्यांनी सुचवलं होते. त्यामुळं, सॉलिसिटर जनरल यांनी सहमती दर्शवली की, अधिकाऱ्यांनी बंदीचा पुनर्विचार करावा आणि समानतेचं तत्त्व लक्षात घेऊन रेल्वे/मेट्रो सेवा नियंत्रित पद्धतीनं सुरू ठेवाव्यात, जेणेकरून दिल्लीतील लोकांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही. पुढं खंडपीठानं म्हटलं, "आम्ही हे स्पष्ट करतो की मेट्रो/ट्रेन सेवांवर संपूर्ण बंदी असणार नाही." आंदोलनांपूर्वी अधिकाऱ्यांनी लादलेल्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या सीपीआय(एम)चे महासचिव एम. ए. बेबी आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते.
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