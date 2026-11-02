"विमानानं प्रवास करू नका", विमान तिकिटांचे भाडे वाढल्याचा दावा करणार्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
दिवाळी आणि वर्षाअखेरीच्या सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत विमान भाड्यात झालेल्या 700 टक्के वाढीवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे नकार दिला.
By Sumit Saxena
Published : November 2, 2026 at 8:47 PM IST
नवी दिल्ली: दिवाळी सणानिमित्त देशांतर्गत विमान भाड्यात झालेली मोठी वाढ रोखण्याबाबतच्या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी नकार दिला. यामुळं सुट्ट्यांमध्ये घरी परतण्याची योजना आखणाऱ्या हवाई प्रवाशांना मोठा धक्का बसला आहे. दिवाळी आणि वर्षाअखेरीच्या सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत विमान भाड्यात झालेल्या 700 टक्के वाढीवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे नकार दिला. दरम्यान, दिल्ली-कोलकाता भाडे 78,00 रुपयांपेक्षा जास्त झालं आहे आणि हे सर्वसामान्य माणसाच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे, असा युक्तीवाद वकिलानं केला. त्यावेळी, "विमानानं प्रवास करू नका," अशी टिप्पणी न्यायालयानं टिप्पणी केली.
मुख्य याचिकेवर 16 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार : न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि अपारेश सिंग यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी, विमान भाडे सामान्य दरापेक्षा 700 टक्के वाढले आहे आणि हवाई प्रवास ही एक अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळं अशी दरवाढ घटनेच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन करते, असा युक्तिवाद वकील अभिनव यांनी केला. यावर खंडपीठानं, "विमानानं प्रवास करू नका...पुढील प्रकरण," असं सांगून तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. दरम्यान, याचिकाकर्ते एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी वकील चारू माथूर यांच्यामार्फत ही अंतरिम याचिका दाखल केली आहे. अल्गोरिदम-आधारित डायनॅमिक प्राइसिंग, ऐनवेळी तिकीट दरात झालेली मोठी वाढ आणि इतर अतिरिक्त शुल्कांविरुद्धच्या त्यांच्या प्रलंबित जनहित याचिकेचा हा एक भाग आहे. मुख्य याचिकेवर 16 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
याचिकेत काय म्हटलंय? : यापूर्वी, 13 जुलै रोजी, भारत सरकारला भारतीय विमान कायदा, 2024 अंतर्गत तयार केलेले नियमांचा मसुदा एका सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 16 ऑक्टोबर रोजी सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितलं होतं की, नियम अंतिम झाले असून ते दोन आठवड्यांत प्रसिद्ध केले जातील. या याचिकेत म्हटलं आहे की, 29 ऑक्टोबरच्या एका बातमीनुसार, अनेक प्रमुख मार्गांवरील विमान भाडे सामान्य काळाच्या तुलनेत दोन ते सात पटीनं वाढलं आहे. दिल्ली-कोलकाता प्रवासाचे भाडे, जे साधारणपणे 10,000 ते 11,000 रुपये असते, ते 6 नोव्हेंबरच्या प्रवासासाठी 78,694 रुपयांपर्यंत वाढले होते. तसंच याचिकेत पुढं म्हटलं आहे की, "त्याच अहवालात असंही सांगण्यात आलंय की, 6 नोव्हेंबर रोजी पहाटे 6 वाजताच्या बंगळुरू-दिल्ली विमानाचे तिकीट अंदाजे 15,901 रुपायांना उपलब्ध होते, तर त्याच दिवशी दुपारी 3:45 वाजताच्या विमानाचे तिकीट 40,506 रुपयांना होते."
हेही वाचा :