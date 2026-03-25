घरगुती पीएनजी पुरवठा हे सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य - पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय

देशात एलपीजीची समस्या नाही, तरीही ग्राहकांनी शक्य असेल तिथं पीएनजीकडे वळलं पाहिजे, असं पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा (PIB)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 8:49 PM IST

नवी दिल्ली : देशात एलपीजीची समस्या नाही, तरीही ग्राहकांनी शक्य असेल तिथं पीएनजीकडे वळलं पाहिजे, असं पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं म्हटलं आहे. सरकारनं परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवलं असून लोकांना कोणत्याही संकटाचा सामना करावा लागणार नाही, याची खात्री केली जाईल, असं पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी बुधवारी सांगितलं. त्या म्हणाल्या, "गेल्या 25 दिवसांत 25 लाख नवीन पीएनजी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, सुमारे 22 लाख ग्राहकांनी एलपीजीवरून पीएनजीकडे स्विच केलं आहे. तसच, 25 लाख नवीन अर्ज किंवा नोंदणी प्राप्त झाल्या आहेत. एलपीजीबाबत बोलायचे झाल्यास, कोणत्याही वितरण केंद्रावर तुटवडा नाही. ऑनलाइन बुकिंग चांगल्या प्रकारे सुरू आहे."

26 राज्यांनी 22,000 टन व्यावसायिक एलपीजीचं वाटप केलं : "आतापर्यंत सुमारे 26 राज्यांनी 22,000 टन व्यावसायिक एलपीजीचं वाटप केलं असून, हे वाटप देशव्यापी आहे. या प्रमाणात राज्य सरकारांनी केलेलं वाटप आणि आमच्या तेल विपणन कंपन्यांनी पुरवलेला साठा समाविष्ट आहे. या सर्व प्रयत्नांच्या परिणामी, काल अंदाजे 30,005 किलो सिलिंडरचे वितरण करण्यात आले. केरोसीनच्या बाबतीत, भारत सरकारनं पर्यायी इंधन म्हणून सर्व राज्य सरकारांना अतिरिक्त वाटप केलं आहे आणि अंदाजे 16 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वाटपाचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. सध्या भारत सरकार आणि राज्य सरकारे काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि या संदर्भात राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. काल, विविध राज्यांमध्ये अंदाजे 2700 छापे टाकण्यात आले आणि जवळपास 2000 सिलिंडर जप्त करण्यात आले," असं सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं.

घरगुती पीएनजी पुरवठा हे सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य : "घरगुती पीएनजी कनेक्शनला भारत सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत असून, त्याचा पुरवठा 100 टक्के केला जात आहे. त्याचप्रमाणे, वाहतुकीसाठी वापरला जाणारा सीएनजीदेखील 100 टक्के ग्राहकांना उपलब्ध करून दिला जात आहे. अनेक कंपन्यांनी 500 रुपयांपर्यंत मोफत गॅस किंवा सुरक्षा ठेवीवरील सूट यांसारख्या विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. तसंच राज्य सरकारांना 10 टक्के व्यावसायिक गॅस आणि अतिरिक्त एलपीजी देण्याबाबत पत्रंही लिहिण्यात आली आहेत. दिल्लीमध्येच रस्ते दुरुस्ती शुल्क माफ करण्याचा आणि 24X7 पाइपलाइन कामाला परवानगी देण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. काल, भारत सरकारनं पीएनजी कनेक्शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणखी एक राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. सर्व राज्यांमध्ये पीएनजी कनेक्शनसाठी अर्ज शुल्क आणि मंजुरीची कालमर्यादा सुव्यवस्थित करणं, हा याचा मुख्य उद्देश आहे," असं सुजाता शर्मा यांनी म्हटलं आहे.

पीएनजीच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही : याचबरोबर, "इथेनॉल मिश्रण हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे. सरकार जेव्हा आपला निर्णय घेईल, तेव्हा त्यांना कळवले जाईल. आम्हाला प्रत्येक घरापर्यंत सिलिंडर पोहोचवायचे आहेत. आम्हाला प्रत्येक घरापर्यंत पीएनजी पोहोचवायचा आहे. हे आमचे सध्याचे प्राधान्य आहे. याशिवाय, पीएनजीआरबीनं एका निविदा प्रक्रियेद्वारे, सीजीडी संस्थांना भारतातील सुमारे 307 भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क टाकण्याची परवानगी दिली आहे. तसंच पीएनजीच्या दरांबाबत बोलायचे झाल्यास, ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी हे प्राधान्य देण्यात आले आहे आणि घरगुती गॅसचं वाटप करण्यात आलं आहे. त्यामुळेच घरगुती ग्राहकांसाठी पीएनजीच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही," असं सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं.

एलपीजीवरून पीएनजीकडे स्विच करावे लागेल : पुढं त्यांनी सांगितलं की, "महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, एलपीजीसाठी आपली आयातीवरील निर्भरता पीएनजी आणि एलएनजीच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. पीएनजीच्या बाबतीत, आपण 50 टक्के उत्पादन देशांतर्गत करतो, त्यामुळं एलपीजीवरून पीएनजीकडे वळणे हे राष्ट्रीय हिताचं आहे. मी तुम्हाला पत्रकार परिषदेत आधीच सांगितलं होतं की, जिथं नेटवर्क उपलब्ध आहे, तिथं अंदाजे 60 लाख ग्राहक लवकरच कनेक्शन मिळवू शकतात, पण त्यांना ते अद्याप मिळालेलं नाही. या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे सरकारनं ही प्रक्रिया आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिथं नेटवर्क उपलब्ध आहे, त्या सर्वांना संबंधित एजन्सीद्वारे कळवलं जाईल. त्यांना नोंदणीकृत टपालानं एक पत्र पाठवलं जाईल आणि माहिती मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत ग्राहकाला एलपीजीवरून पीएनजीकडे स्विच करावे लागेल," असंही सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं.

