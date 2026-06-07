घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात 29 रुपयांची वाढ, नवीन दर आजपासून लागू
घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) पुन्हा महाग झाला आहे. 7 जूनपासून एलपीजीच्या दरात प्रति सिलेंडर 29 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
Published : June 7, 2026 at 6:58 AM IST
नवी दिल्ली - घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) पुन्हा महाग झाला आहे. 7 जूनपासून एलपीजीच्या दरात प्रति सिलेंडर 29 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांतील ही दुसरी दरवाढ आहे. या दरवाढीमागे इराणमधील संकट हे कारण असल्याचे वृत्त आहे. वाढत्या जागतिक ऊर्जा किमतींचा सामना सरकारी इंधन विक्रेते करत असल्याचे म्हटले जात आहे.
जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत - 'पीटीआय' या वृत्तसंस्थेनुसार, सूत्रांनी खुलासा केला आहे की, दिल्लीत 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडरची किंमत 7 जूनपासून 913 रुपये होणार आहे. यापूर्वी, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला होता आणि आंतरराष्ट्रीय इंधनाच्या किमती वाढल्या होत्या, तेव्हा 7 मार्च रोजी प्रति सिलेंडर 60 रुपयांनी दरवाढ करण्यात आली होती.
तेल कंपन्यांचे नुकसान - उद्योग क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते, पूर्वीच्या दरवाढीमुळे घरगुती एलपीजी विक्रीतील तोटा केवळ अंशतःच भरून निघाला होता. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना विकलेल्या प्रत्येक एलपीजी सिलेंडरमागे अंदाजे 703 रुपयेचा तोटा होत होता.
तेलाच्या किमतींमध्ये सर्वत्र वाढ - 1 जून रोजी 19 किलोग्रामच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली होती. दिल्लीमध्ये व्यावसायिक सिलेंडर 42 रुपयांनी महाग होऊन आता त्याची किंमत 3,113.50 रुपये झाली आहे. कोलकातामध्ये त्याची किंमत 53.50 रुपयांनी वाढून 3,255.50 रुपये झाली आहे. याशिवाय, लहान व्यवसाय आणि नागरिकांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या 5 किलोग्रामच्या एफटीएल सिलेंडरच्या दरातही 11 रुपयांची वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये, या लहान सिलेंडरची किंमत आता 821.50 रुपये झाली आहे. तेलाच्या किमतींमध्ये सर्वत्र झालेल्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजीच्या दरात ही दरवाढ झाली आहे.
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