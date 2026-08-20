डॉल्फिन हॉटेल्सचा 29 वा वर्धापन दिन साजरा; रामोजी फिल्म सिटीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीचं कौतुक!
हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करून कंपनीचं नाव उज्ज्वल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा व्यवस्थापनातर्फे सत्कार करण्यात आला.
Published : August 20, 2026 at 5:01 PM IST
हैदराबाद : तेलंगणातील हैदराबाद येथील डॉल्फिन हॉटेल्सचा 29 वा वर्धापनदिन रामोजी फिल्म सिटीमध्ये मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला. फिल्म सिटीच्या या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी उत्साहानं सहभाग घेतला. हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करून कंपनीचं नाव उज्ज्वल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा व्यवस्थापनातर्फे सत्कार करण्यात आला. हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी सेवेचा आदर, प्रतिभेसाठी पुरस्कार आणि आपलेपणा दिसून आला.
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सत्कार : डॉल्फिन हॉटेल्सच्या व्यवस्थापकीय संचालक चेरुकुरी विजयेश्वरी यांनी प्रमुख पाहुण्या म्हणून कार्यक्रमाला हजेरी लावली. तसंच डॉल्फिन हॉटेल्सच्या 29 व्या वर्धापन दिनानिमित्त वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांसोबत केक कापण्यात आला. विविध विभागांतील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमादरम्यान लॉयल्टी पुरस्कार जिंकलेल्या 11 कर्मचाऱ्यांना 8-ग्रॅम सोन्याची नाणी प्रदान करण्यात आली. डॉल्फिन हॉटेल्समध्ये 25 वर्षे कार्यरत असलेल्या अठरा व्यक्तींना 50 हजार रुपयांचा धनादेश, एक स्मृतिचिन्ह आणि एक भेटवस्तू देण्यात आली. तसंच मॅनेजरियल एक्सिलंस, अचिव्हमेंट्स, ब्राइट बिगिनर, बेस्ट एक्जिक्युटिक आणि वुमन एक्सिलंस यांसारख्या विविध श्रेणींमध्येही पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीचं कौतुक : दरम्यान, डॉल्फिन हॉटेल्ससोबतच्या आपल्या दीर्घ सहवासाच्या आठवणीनं कर्मचारी भावूक झाले होते. त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आणि कौटुंबिक विकासासाठी हॉटेलनं दिलेल्या प्रचंड योगदानाबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक चेरुकुरी विजयेश्वरी यांनी डॉल्फिन हॉटेल्सच्या प्रत्येक यशामागे असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कठोर मेहनतीचं आणि समर्पणाचं कौतुक केलं. त्या म्हणाल्या की, "कर्मचारी 'अतिथी देवो भव' या भावनेनं काम करतात." तसंच त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दररोज काहीतरी नवीन शिकण्याचा सल्ला दिला. त्या म्हणाल्या की, "कंपनी केवळ आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या विकासातूनच यशाची मोठी उंची गाठू शकेल."
"या 29 वर्षांत आम्ही जे काही मिळवलं आहे, ते तुमच्या मेहनतीमुळेच आहे. या यशात प्रत्येक कर्मचाऱ्यानं योगदान दिलं आहे. हे केवळ माझं यश नाही, तर व्यवस्थापनाचंही यश आहे. हे आपल्या सर्वांचं यश आहे. आम्ही एकमेकांना कुटुंबाप्रमाणे आधार देतो. तुम्ही सर्व माझ्या कुटुंबासारखे आहात. पाहुणे आमच्यासाठी देवासारखे आहेत. आम्ही त्यांचे प्रेम आणि आपुलकीनं स्वागत करतो." - विजयेश्वरी, व्यवस्थापकीय संचालक, डॉल्फिन हॉटेल्स
भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम : डॉल्फिन हॉटेल्सच्या वार्षिक सोहळ्यातील सांस्कृतिक कार्यक्रम भव्य होते. यावेळी पंचतारांकित हॉटेलचे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीयही उपस्थित होते. त्यांनी नृत्य सादर करून कार्यक्रमाच्या आनंदात भर घातली. ते डीजेच्या तालावर नाचले. 'विविधतेत एकता' या संकल्पनेवर आधारित मॅशअप डान्स आणि एक देशभक्तीपर गीत हे विशेष आकर्षण ठरले. याचबरोबर, तेलंगणाची संस्कृती आणि परंपरा दर्शवणारा बोनालू-थीमवर आधारित डान्स शानदार होता. तसंच कार्यक्रमानंतर, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी विविध प्रकारच्या स्वादिष्ट पदार्थांचा समावेश असलेल्या एका विशेष मेजवानीचंही आयोजन करण्यात आलं होते.
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