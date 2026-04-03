डॉक्टरांनी लेझरच्या साहाय्यानं अन्ननलिकेत अडकलेली दातांची कवळी काढली; मोठ्या शस्त्रक्रियेमुळं रुग्णाचा जीव वाचला
Published : April 3, 2026 at 6:28 PM IST
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील डॉक्टरांच्या एका पथकानं एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि जोखमीच्या प्रकरणात रुग्णाचा जीव यशस्वीपणे वाचवला आहे. रुग्णाच्या अन्ननलिकेत दातांची कवळी अडकल्यानं त्याची प्रकृती गंभीर झाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णाला अचानक श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला, घशात तीव्र वेदना आणि अन्य गिळण्यास त्रास होऊ लागला. त्यामुळं त्याची प्रकृती अधिकच खालावल्यावर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. रुग्णालयात डॉक्टरांच्या तपासणीत असं आढळून आलं की, दातांची कवळी त्याच्या अन्ननलिकेत खोलवर अडकली होती आणि त्यामुळं आजूबाजूच्या संवेदनशील भागाला इजा होत होती.
आधुनिक एंडोस्कोपिक तंत्रज्ञानाचा वापर : डॉक्टरांसमोरील सर्वात मोठं आव्हान होते, ते म्हणजे शस्त्रक्रियेविना दातांची कवळी सुरक्षितपणे काढणं. कारण शस्त्रक्रियेमुळे रुग्णासाठी धोके आणि गुंतागुंत लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. त्यामुळं, तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमनं आधुनिक एंडोस्कोपिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला. या प्रक्रियेत, डॉक्टरांनी काळजीपूर्वक कवळीचं लहान तुकडे केले आणि नंतर ते एक-एक करून काढले. संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान, अन्ननलिकेला इजा होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्यात आली.
गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया : डॉक्टरांच्या मते, ही प्रक्रिया अत्यंत आव्हानात्मक होती. कारण दातांच्या कवळीचा एक भाग अन्ननलिकेच्या बाजूला अडकला होता आणि कोणतीही चूक झाल्यास गंभीर रक्तस्राव किंवा छिद्र पडू शकले असते. यशस्वी शस्त्रक्रियेनंतर, रुग्णाची प्रकृती आता स्थिर असून त्याच्यावर देखरेख ठेवली जात आहे. याचबरोबर, रुग्णालयात वेळेवर पोहोचल्यामुळं आणि योग्य तंत्रांचा वापर केल्यामुळं रुग्ण मोठ्या शस्त्रक्रियेतून आणि जीवघेण्या गुंतागुंतीतून वाचल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे.
नाविन्यपूर्ण तंत्र वापरण्याचा निर्णय : सर गंगा राम हॉस्पिटलमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ लिव्हर, गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी अँड पॅनक्रिएटोबिलियरी सायन्सेसचे अध्यक्ष अनिल अरोरा यांनी सांगितलं, "आम्ही हाताळलेल्या सर्वात कठीण बाह्य वस्तूंच्या प्रकरणांपैकी हे एक होते. फॉरेन बॉडी फोर्सेप्स किंवा पॉलिपेक्टॉमी स्नेअर यांसारख्या पारंपरिक पद्धतींनी ते काढल्यास अन्ननलिकेला गंभीर इजा होण्याचा धोका होता. पारंपरिक उपकरणांनी दातांची कवळी काढण्याचे सुरुवातीचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यावर, डॉक्टरांच्या टीमनं एक नाविन्यपूर्ण तंत्र वापरण्याचा निर्णय घेतला."
ओपन शस्त्रक्रियेशिवाय बाह्य वस्तू काढणे शक्य : "अचूक एंडोस्कोपिक मार्गदर्शनाखाली, डॉक्टरांनी एका अॅडव्हॉन्स लेझर बीमचा वापर करून अन्ननलिकेमध्ये अडकलेल्या दातांच्या कवळीचे काळजीपूर्वक लहान तुकडे केले आणि ते अन्ननलिकेमधून वेगळे केले. त्यानंतर, दातांच्या कवळीच्या तीक्ष्ण तुकड्यांपासून आजूबाजूच्या ऊतींचे संरक्षण करण्यासाठी आणि प्रत्येक तुकडा काळजीपूर्वक काढण्यासाठी अन्ननलिकेच्या वरच्या भागात एक संरक्षक ओव्हरट्यूब घालण्यात आली," असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, या प्रक्रियेबद्दल स्पष्टीकरण देताना डॉ. अनिल म्हणाले, "लेझरच्या मदतीनं आम्ही दातांच्या कवळीचे सुरक्षितपणे लहान तुकडे करू शकलो. ओव्हरट्यूबनं अन्ननलिकेचे तीक्ष्ण कडांपासून संरक्षण केलं, ज्यामुळं ओपन शस्त्रक्रियेशिवाय बाह्य वस्तू काढणे शक्य झाले. ओपन शस्त्रक्रियेमध्ये गंभीर गुंतागुंत आणि धोके असतात."
हेही वाचा :