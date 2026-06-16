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डॉक्टरांची चिठ्ठी नसेल तर खोकल्याचं औषध खरेदी करता येणार नाही; केंद्र सरकारचा नवीन नियम

केंद्र सरकारनं औषध नियमांमध्ये सुधारणा करून डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय खोकल्याच्या सिरपसह ओव्हर-द-काउंटर' (OTC) म्हणजेच थेट विक्री करण्यावर मंगळवारी बंदी घातली आहे.

cough syrups
संग्रहित-कफ सिरप (Source-Getty images)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 2:49 PM IST

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नवी दिल्ली: देशभरात खोकल्यावरील औषधांची (कफ सिरप) विक्री नियंत्रित करण्यासाठी आणि त्यांच्या विक्रीतून गैरवापर टाळण्यासाठी केंद्र सरकारनं नवीन मार्दर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. त्यामुळे खोकल्याचं औषध आता डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मेडिकलमधून मिळणार नाही.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं 'ड्रग्ज रूल्स, 1945' (औषध नियम, 1945) मध्ये मोठी सुधारणा केली आहे. यातील नवीन बदलानुसार परवान्याशिवाय खोकल्यावरील औषधांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आहे. मंत्रालयानं जारी केलेल्या राजपत्रानुसार (गॅझेट नोटिफिकेशन), या नवीन नियमाला 'ड्रग्ज रूल्स, 2026' (Drugs Rules, 2026) असे नाव देण्यात आलं आहे. या सुधारणेद्वारे, ड्रग्ज रूल्समधील अनुसूची K'(Schedule K) मधील अनुक्रमांक 13 (Entry 7, Serial Number 13) मधून सिरप (syrup) हा शब्द कायमस्वरूपी काढून टाकण्यात आला आहे.

9 जून 2026 पासून देशभरात नियम लागू- 'अनुसूची K' अंतर्गत 1,000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या दुर्गम आणि ग्रामीण भागांसाठी खोकल्याच्या औषध विक्रीकरिता काही विशिष्ट सवलती देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे परवानाधारक वैद्यकीय दुकाने किंवा फार्मसी उपलब्ध नसलेल्या दूरवरच्या भागांत अत्यावश्यक औषधे उपलब्ध करणे सोपे होते. गावांमध्ये किराणा दुकानांत किंवा परवाना नसलेल्या विक्री केंद्रांवर खोकल्याची औषधे (कफ सिरप) घरगुती उपाय म्हणून सहज उपलब्ध होत असत. मात्र, ही सवलत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. नवीन नियमामुळे खोकल्याचं औषध नोंदणीकृत आणि परवानाधारक फार्मसीद्वारेच विकता येणार आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, 'ड्रग्ज टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्ड' (DTAB) सोबत सखोल चर्चा आणि सामान्य जनतेकडून प्राप्त झालेल्या सूचना आणि हरकतीनुसार हा निर्णय घेतला आहे. हा नवीन नियम 9 जून 2026 पासून देशभरात लागू झाला आहे.

कशामुळे करण्यात आला बदल?- अलीकडच्या काळात, खोकल्याच्या औषधांमध्ये (कफ सिरपमध्ये) डायथिलीन ग्लायकॉलसारखे विषारी पदार्थ मिसळण्याच्या आणि त्यांच्या अनिर्बंध गैरवापराच्या अनेक गंभीर घटना समोर आल्या आहेत. ग्रामीण भागात डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधांची विक्री होत असल्यानं मुलांच्या आरोग्यासाठी धोका निर्माण होण्याची भीती होती. तर काही महाभाग कफ सिरपचा अंमली पदार्थ म्हणून वापर करतात.

उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल-अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार उत्पादकांपासून ते किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत सर्वांनाच कठोर नियमांचे पालन करणं बंधनकारक असेल. परवान्याशिवाय या औषधांची विक्री करताना आढळल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारनं दिला आहे. अशा औषधांची निर्मिती आणि विक्रीवरील नियामक देखरेख अधिक कडक झाली आहे. ग्राहकांना खोकल्याचं औषधे खरेदी करण्यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या अधिकृत प्रिस्क्रिप्शनची (डॉक्टरांच्या चिठ्ठीची) गरज लागणार आहे.

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