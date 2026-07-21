जंतर मंतरवरील पोलीस कारवाई आणि NEET मधील सुधारणांच्या मुद्द्यावर देशभरातील डॉक्टर एकवटले; राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे हस्तक्षेपाची मागणी
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (IMA) एका माजी अध्यक्षांनी सांगितले की, "जरी या मागण्या विविध स्तरांवर मांडल्या गेल्या असल्या तरी ही निवेदने वैद्यकीय समुदायातील व्यापक एकमत दर्शवतात."
Published : July 21, 2026 at 3:59 PM IST
नवी दिल्ली: वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा प्रणालीमध्ये मोठ्या सुधारणांची मागणी करण्यासाठी भारतातील काही प्रमुख सरकारी वैद्यकीय संस्थांमधील निवासी डॉक्टरांच्या संघटना एकत्र आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त त्यांनी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची पद्धत आणि जंतर मंतरवर शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्यांविरुद्ध कथित पोलीस कारवाईची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मंगळवारी 'ईटीव्ही भारत'शी (ETV Bharat) बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (IMA) एका माजी अध्यक्षांनी सांगितले की, "जरी या मागण्या विविध स्तरांवर मांडल्या गेल्या असल्या तरी ही निवेदने वैद्यकीय समुदायातील व्यापक एकमत दर्शवतात."
द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे स्वतंत्र निवेदने सादर : एम्स (AIIMS) नवी दिल्ली, सफदरजंग हॉस्पिटल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज (जयपूर), आरएनटी मेडिकल कॉलेज (उदयपूर) आणि महाराष्ट्रातील अनेक संस्थांमधील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वतंत्र निवेदने सादर केलीत. वैद्यकीय शिक्षण, घटनात्मक संस्था आणि सरकारी आरोग्य यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी त्वरित हस्तक्षेपाची विनंती केलीय.
जंतर मंतरवरील घटनांची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आवाहन : मागण्यांच्या या वाढत्या प्रवाहात सामील होणारा सर्वात अलीकडील गट म्हणजे एम्स नवी दिल्लीची निवासी डॉक्टर्स असोसिएशन (RDA). या संघटनेने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्याचे आणि जंतर मंतरवरील घटनांची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आवाहन केले आहे. आपल्या पत्रात एम्स आरडीएने (AIIMS RDA) निदर्शनाच्या ठिकाणाबाबत "सर्वत्र फिरणाऱ्या चिंताजनक बातम्या, व्हिडीओ आणि फोटोंबद्दल तीव्र वेदना" व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केले की, विद्यार्थी आणि डॉक्टरांसह शांततापूर्ण निदर्शकांवर कथित लाठीचार्ज, अश्रूधुराचा वापर आणि शारीरिक बळाचा वापर झाल्याच्या बातम्या अत्यंत अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत.
लोकशाही निदर्शने हाताळण्याच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह : संघटनेने नमूद केले की, जरी या घटनेचे काही पैलू विवादास्पद असले तरी सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवरील व्हिडीओ आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या वृत्तांनी शांततापूर्ण लोकशाही निदर्शने हाताळण्याच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेत. त्यांनी अशा व्हिडिओंकडेही लक्ष वेधले ज्यात पोलीस कर्मचारी त्यांचे चेहरे आणि नाव दर्शवणारे बॅज लपवलेले दिसत आहेत. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, अशा कृतींमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या चौकटीतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कमकुवत होते.
मानवी प्रतिष्ठेचा आदर राखला गेला पाहिजे : एम्सच्या डॉक्टरांनी अशा व्हिडीओंचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये सुरक्षा कर्मचारी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेजच्या एका प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांशी कथितपणे आक्रमकपणे वागताना दिसत आहेत. या आरोपांची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्याच्या नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा पुनरुच्चार करत, 'एम्स' (AIIMS) च्या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने (RDA) म्हटले आहे की, शांततापूर्ण निदर्शनांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करताना संयम, उत्तरदायित्व आणि मानवी प्रतिष्ठेचा आदर राखला गेला पाहिजे. त्यांनी राष्ट्रपतींना विनंती केली की, जंतर-मंतर येथील घटनांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कालमर्यादित चौकशी केली जावी; बळाचा अतिवापर झाल्याच्या आरोपांची तपासणी व्हावी; शांततापूर्ण निदर्शनांच्या घटनात्मक अधिकाराची पुष्टी केली जावी; आणि सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयातच रोखून ठेवण्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले जावे.
वांगचुक यांना रुग्णालयातून बाहेर पडण्याची परवानगी नाकारण्यात आली : 'एम्स'च्या डॉक्टरांनी अशा वृत्तांबद्दल चिंता व्यक्त केली की, वैद्यकीय सल्ल्याविरुद्ध रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेण्याची (LAMA) इच्छा दर्शवूनही वांगचुक यांना रुग्णालयातून बाहेर पडण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. संघटनेने नमूद केले की, जर ही वृत्ते खरी असतील, तर ती रुग्णाचे स्वायत्तत्व, संमती आणि वैद्यकीय नीतिशास्त्राची प्रस्थापित तत्त्वे यांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. स्वतःला एक अ-राजकीय संघटना असल्याचे सांगत आरडीए (RDA) ने म्हटले की, प्रत्येक व्यक्तीला शांततापूर्ण निदर्शनाचा लोकशाही अधिकार आहे आणि रचनात्मक संवादाद्वारे वाजवी चिंतांचे निवारण केले जाणार, अशी आशा व्यक्त केली. रुग्णालयात दाखल करण्याच्या मुद्द्यावर सर्वात तीव्र आक्षेप वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC) आणि सफदरजंग हॉस्पिटलच्या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेकडून (RDA) आला आहे, जिथे वांगचुक यांना दाखल करण्यात आलंय.
असाधारण सुरक्षा उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित : सफदरजंग आरडीएने म्हटले आहे की, रुग्णालये ही केवळ उपचार आणि रुग्णसेवेसाठी समर्पित संस्था असावीत; त्यांनी कधीही असे वातावरण निर्माण करू नये, ज्यामुळे ती कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांचाच एक भाग म्हणून काम करत असल्याचे वाटेल. त्यांनी रुग्णालयात लागू केलेल्या असाधारण सुरक्षा उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले; यामध्ये वॉर्ड्समध्ये लोकांचा प्रवेश मर्यादित करणे, मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात करणे आणि नियमित आरोग्य सेवांमध्ये व्यत्यय आणणे यांचा समावेश होता.
स्वतंत्र चौकशी करण्याची संघटनेची मागणी : या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे रुग्णांच्या सेवेवर परिणाम झाला का, किंवा डॉक्टरांच्या व्यावसायिक स्वायत्ततेवर आणि कार्यस्वातंत्र्यावर गदा आली का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही संघटनेने केली. याव्यतिरिक्त त्यांनी रुग्णांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले, ज्यामध्ये जिथे कायदेशीररित्या अनुज्ञेय असेल तिथे वैद्यकीय सल्ल्याविरुद्ध डिस्चार्ज घेण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सफदरजंग रुग्णालयाच्या 'रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन'चे (RDA) सरचिटणीस डॉ. आयुष राज म्हणाले, "हा मुद्दा रुग्णांचे अधिकार, डॉक्टरांचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि सरकारी संस्थांमधील परस्पर संबंध यांबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करतो. सरकारी रुग्णालयांवरील जनतेचा विश्वास कायम राहावा आणि डॉक्टरांना केवळ रुग्णाचा आजार आणि आरोग्य यांचा विचार करून तसेच प्रस्थापित नैतिक व कायदेशीर तत्त्वांचे पालन करून पूर्ण स्वातंत्र्याने निर्णय घेता यावेत, हे आमचे उद्दिष्ट आहे."
कथित लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराचा वापर : एम्समधील (AIIMS) आपल्या सहकाऱ्यांप्रमाणेच सफदरजंगमधील डॉक्टरांनीही जंतरमंतर येथे शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या कथित बळाच्या वापराबाबत 'कालबद्ध चौकशी'ची मागणी केली. कथित लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराचा वापर यांबाबतच्या अहवालांचा आणि व्हिडीओंचा संदर्भ देत त्यांनी म्हटले आहे की, अशा घटनांमुळे घटनात्मक स्वातंत्र्य, बळाचा वापर करण्याची आवश्यकता आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन यांबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. या चिंतेसोबतच, देशभरातील निवासी डॉक्टर 'नीट-यूजी' (NEET-UG) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या (पेपर लीक) कथित प्रकरणाबाबत कारवाईची सातत्याने मागणी करत आहेत.
निष्पक्ष आणि ठराविक वेळेत पूर्ण होणारी चौकशी करावी : एसएमएस (SMS) मेडिकल कॉलेजमधील 'जयपूर असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स' (JARD) ने पंतप्रधानांकडे मागणी केली आहे की, नीट परीक्षेतील सर्व अनियमिततेची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि ठराविक वेळेत पूर्ण होणारी चौकशी करावी, जबाबदारी निश्चित करावी आणि 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी' (NTA) मध्ये कठोर तांत्रिक व कायदेशीर सुरक्षा उपायांसह व्यापक सुधारणा लागू कराव्यात. त्याचप्रमाणे, आरएनटी (RNT) मेडिकल कॉलेजमधील 'उदयपूर रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन' (URDA) ने कथित पेपर लीक प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्वांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील 'महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स' (MARD) आणि 'सेंट्रल MARD' यांनीही या विद्यार्थ्यांना आपला पाठिंबा दर्शविला आहे.
सरकारवरील दबाव वाढत आहे : आयएमए (IMA) च्या एका माजी अध्यक्षांनी निरीक्षण नोंदवले की, या प्रयत्नांवरून असे दिसून येते की डॉक्टरांची चिंता आता केवळ परीक्षेतील अनियमिततेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती लोकशाही हक्क, वैद्यकीय नैतिकता, संस्थात्मक स्वायत्तता आणि सरकारी आरोग्य संस्थांचे कामकाज यांसारख्या व्यापक मुद्द्यांपर्यंत विस्तारली आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना आयएमएच्या माजी अध्यक्षांनी सांगितले की, "आता एम्स (AIIMS) नवी दिल्ली आणि सफदरजंग रुग्णालयासोबतच जयपूर, उदयपूर आणि महाराष्ट्रातील डॉक्टरही हे मुद्दे उपस्थित करत असल्याने सरकारवरील दबाव वाढत आहे. भारताच्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा प्रणालीची विश्वासार्हता आणि जंतरमंतर व सफदरजंग रुग्णालयातील घटनांमुळे निर्माण झालेले मुद्दे, या दोन्ही गोष्टींकडे सरकारने आता लक्ष देणे आवश्यक आहे."
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