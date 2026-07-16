कर्नाटकातील धारवाडमध्ये डॉक्टरची चाकूनं भोसकून हत्या, मुलगा गंभीर जखमी
डॉ. किरण यांची निर्घृणपणे चाकूनं वार करून हत्या करण्यात आली. ते एका खाजगी रुग्णालयात भूलतज्ज्ञ होते.
Published : July 16, 2026 at 4:07 PM IST
धारवाड : कर्नाटकातील धारवाड शहरातील बाराकोटारी रोडवरील रांका स्टेलो अपार्टमेंटमध्ये बुधवारी (15 जुलै) एका डॉक्टरची निर्घृणपणे चाकूनं वार करून हत्या केल्याची घटना घडली. या हत्येमागील कारण अद्याप समोर आलं नाही. या घटनेत डॉक्टरचा मुलगाही जखमी झाला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी डॉक्टरच्या पत्नीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
खाजगी रुग्णालयात भूलतज्ज्ञ होते : डॉ. किरण यांची निर्घृणपणे चाकूनं वार करून हत्या करण्यात आली. ते एका खाजगी रुग्णालयात भूलतज्ज्ञ होते. त्यांच्या मुलावरही हल्ला झाला. तो गंभीर जखमी झाला असून त्याला तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. ही घटना धारवाड उपनगरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. माहिती मिळताच, उपनगरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस, शहर पोलीस आयुक्त शशी कुमार आणि इतर अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी घटनेचा तपास सुरू केला आहे.
मुलगा गंभीर जखमी : डॉ. किरण यांच्या हत्येसंदर्भात शहर पोलीस आयुक्त एन. शशी कुमार म्हणाले की, "आतापर्यंत त्यांच्या नातेवाईकांकडून काही माहिती मिळाली आहे. जेव्हा नातेवाईकांनी फोन केला, तेव्हा त्यांच्या पत्नीनं सांगितलं की, ते आराम करत होते. मृत डॉ. किरण हे चिरायू रुग्णालयात भूलतज्ज्ञ होते. तर त्यांची पत्नी प्रियांका डोळ्यांची डॉक्टर आहे. संध्याकाळपर्यंत त्यांनी फोनला उत्तर न दिल्यानं नातेवाईकांना संशय आला. जेव्हा ते घरी परतले, तेव्हा त्यांना डॉ. किरण रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले आढळले. मुलालाही दुखापत झाली होती. तो जखमी असल्यामुळं त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे," असं एन. शशी कुमार यांनी सांगितलं.
पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू : "हा अत्यंत सुरक्षित परिसर आहे. त्यामुळं दुसऱ्या कोणी इथं येऊन खून करणं अशक्य आहे. खून झाला तेव्हा घरात फक्त तीनच जण होते. नातेवाईकांनी त्यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण त्यांनी पत्नी प्रियांका बाहेर गेली असल्याचंही सांगितलं आहे. नातेवाईकांनी शेजाऱ्यांशीही संपर्क साधला होता. त्यामुळं नेमकं काय घडलं? हे जाणून घेण्यासाठी पोलिसांचा सखोल तपास सुरू असून, उपनगरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला जाईल. या घटनेचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. धक्क्यामुळं पत्नी काहीतरी बोलत आहे. ती विचित्र गोष्टी सांगत आहे. त्यामुळं काय घडलं, याबद्दल आम्ही तिच्या नातेवाईकांकडून माहिती घेऊ," असं एन. शशी कुमार यांनी सांगितलं.
पत्नीला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात : याचबरोबर, "शेजाऱ्यांशी कोणताही वाद झाला नव्हता. शवविच्छेदनानंतर घटनेचा तपशील उघड केला जाईल. सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. मुलगा जिवंत आहे, पण तो पूर्णपणे धक्क्यात असल्यानं प्रतिसाद देत नाही. दरम्यान, ही एक अंतर्गत कौटुंबिक घटना आहे. कुटुंबातील सदस्य काय तक्रार करतात ते पाहूया. गुन्हा दाखल केला जाईल आणि चौकशी केली जाईल. या घटनेबाबत काय घडलं, हे सांगणं कठीण आहे. सध्या डॉ. किरण यांची पत्नी प्रियांका हिला ताब्यात घेण्यात आलं आहे," असंही पोलीस आयुक्त एन. शशी कुमार यांनी सांगितलं.
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