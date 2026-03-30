आंध्रच्या नरसारावपेटामध्ये डॉक्टरांच्या कुटुंबाचा आत्महत्येचा प्रयत्न; तिघांचा मृत्यू

Doctor Family Attempts Suicide in Andhra Narasaraopet Three Dead
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 30, 2026 at 5:10 PM IST

नरसारावपेटा: आंध्र प्रदेशातील पालनाडू जिल्ह्यात एक अत्यंत हृदयद्रावक घटना घडलीय, ज्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्र आणि स्थानिक रहिवासी हादरून गेले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मानसिक तणावामुळे आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याने एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झालाय. पोलिसांच्या माहितीनुसार, भूलतज्ज्ञ (Anesthesiologist) असलेले डॉ. गोपी यांचा सोमवारी सकाळी नरसारावपेटा येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यांच्या पत्नी आणि लहान मुलीचा मृत्यू झाल्यानंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी ही घटना घडली. ही घटना रविवारी उघडकीस आली, जेव्हा या दाम्पत्याने आपली तीन वर्षांची मुलगी 'मौनिहा' हिच्यासह भूल देणारी इंजेक्शन्स घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

कुटुंबीय तातडीने रुग्णालयात दाखल : गोपी यांची पत्नी शंकराकुमारी (30) आणि त्यांची मुलगी यांचा त्याच दिवशी मृत्यू झाला; तर गोपी हे बेशुद्धावस्थेत आढळले. कुटुंबीयांनी त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. पोलिसांनी सांगितले की, डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न करूनही गोपी यांना वाचवता आले नाही आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नरसारावपेटा येथील 'एरिया हॉस्पिटल'मध्ये हलवण्यात आलाय. नरसारावपेटा 'आय टाउन' पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गोपी हे नादेंडला मंडलातील साथुलुरू येथील मूळ रहिवासी होते आणि ते भोपाळ येथील 'एम्स' (AIIMS) रुग्णालयात भूलतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत होते. त्यांची पत्नी, जी मूळची श्री सत्य साई जिल्ह्यातील धर्मवरम येथील होती, ती देखील त्याच संस्थेत परिचारिका (नर्स) म्हणून काम करत होती. या दाम्पत्याने आपल्या कुटुंबीयांच्या संमतीने विवाह केला होता आणि अलीकडील काही महिन्यांपर्यंत त्यांचे आयुष्य सुरळीत व स्थिर सुरू होते, असे सांगितले जाते.

दाम्पत्य तीव्र मानसिक तणावाखाली : मिळालेल्या माहितीनुसार, मौनिहाच्या प्रकृतीमुळे हे दाम्पत्य तीव्र मानसिक तणावाखाली होते. मौनिहाच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासाची कोणतीही लक्षणे दिसून येत नव्हती, ज्यामुळे तिच्या पालकांना मोठा मानसिक धक्का बसला होता. सुमारे 20 दिवसांपूर्वी शंकराकुमारी मौनिहाला घेऊन तिच्या माहेरी गेली होती. गोपी दोन दिवसांपूर्वीच भोपाळहून आले आणि त्यांनी पत्नी आणि मुलीला नरसारावपेटा येथे आणले; तिथे त्यांनी एका लॉजमध्ये मुक्काम केला.

तातडीने त्या लॉजवर धाव घेतली : या घटनेत एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. रविवारी सकाळी गोपी यांनी आपल्या बहिणीला 'व्हॉट्सॲप'वर काही छायाचित्रे पाठवली होती. या छायाचित्रांवरून ते स्वतःला गुंगीची औषधे (sedatives) टोचून घेत असल्याचे संकेत मिळत होते. ही बाब लक्षात येताच आणि त्यांना धोका असल्याची जाणीव होताच, कुटुंबीयांनी त्यांचे ठिकाण शोधून काढले आणि तातडीने त्या लॉजवर धाव घेतली; मात्र तिथे त्यांना ते तिघेही बेशुद्धावस्थेत आढळले. डॉक्टरांनी नंतर आई आणि मुलीचा मृत्यू झाल्याचे दुजोरा दिला, तर गोपी यांनी काही काळ मृत्यूशी झुंज दिली आणि त्यानंतर त्यांचाही मृत्यू झाला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, या दुर्दैवी परिस्थितीस कारणीभूत ठरलेल्या घटनाक्रमाचा ते तपास करत आहेत. दीर्घकालीन वैद्यकीय आणि विकासात्मक आव्हानांचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांना भावनिक आणि मानसिक आधाराची किती नितांत गरज आहे, हेच या घटनेने अधोरेखित केलंय.

संपादकांची शिफारस

