मुख्यमंत्री विजय यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी डीएमके आमदाराला अटक
मतदारांचे आभार मानण्यासाठी डीएमकेची एक जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत आमदार मार्कंडेयन यांनी केलेल्या भाषणामुळं मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
Published : July 20, 2026 at 4:12 PM IST
थुथुकुडी (तामिळनाडू) : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी पोलिसांनी विलाथिकुलम मतदारसंघाचे डीएमके आमदार जी. व्ही. मार्कंडेयन यांना अटक केली आहे. मतदारांचे आभार मानण्यासाठी 18 जुलै रोजी थुथुकुडी जिल्ह्यातील कोविलपट्टी इथं डीएमकेची एक जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत आमदार मार्कंडेयन यांनी केलेल्या भाषणामुळं मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
मार्कंडेयन यांनी भाषणात काय म्हटलं होतं? : आपल्या भाषणात आमदार मार्कंडेयन यांनी म्हटलं की, "केवळ तामिळनाडूमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण भारताच्या इतिहासात यांच्यासारखा (सी. जोसेफ विजय) वाईट मुख्यमंत्री कधीच झाला नाही. 'मी विधानसभेत तुमच्या वडिलांना शोधत आहे,' असं म्हणत ते माजी मुख्यमंत्र्यांवर टीका करतात. त्यांना काय वाटतं, आम्ही विदूषक आहोत का? आम्ही त्यांना विधानसभेत बघू." दरम्यान, राज्य सरकारनं यापूर्वी टीव्हीके सरकार आणि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे.
थुथुकुडी जिल्हा गुन्हे शाखा पोलिसांकडे तक्रार : थुथुकुडी टीव्हीके उत्तर जिल्हा सचिव बालसुब्रमण्यम यांनी थुथुकुडी जिल्हा गुन्हे शाखा पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी सोमवारी (20 जुलै) सकाळी आमदार मार्कंडेयन यांच्या घरी जाऊन, त्यांना अटक केली. यावेळी मार्कंडेयन यांच्या समर्थकांनी आणि डीएमके पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या अटकेला विरोध केला, ज्यामुळं काहीकाळ गोंधळ निर्माण झाला. दरम्यान, पोलिसांनी आमदार मार्कंडेयन यांना थुथुकुडी जिल्हा पोलीस अधीक्षक (एसपी) कार्यालयात नेऊन तिथं त्यांची चौकशी केली. सुरक्षेच्या दृष्टीनं चारस्तरीय पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. माध्यमांनाही कार्यालयापासून 100 मीटर अंतरावर बॅरिकेड्स लावून थांबवण्यात आलं आहे.
डीएमकेच्या नेत्यांकडून अटकेचा निषेध : थुथुकुडी येथील पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना, कोविलपट्टीचे डीएमके आमदार करुणानिधी म्हणाले, "विलाथिकुलमचे डीएमके आमदार मार्कंडेयन यांनी केलेल्या भाषणावर पक्षाच्या संघटन सचिवांनी आधीच स्पष्टीकरण दिलं आहे. करूर घटनेदरम्यान सर्वांनी मुख्यमंत्र्यांना मूर्ख म्हटलं होतं." ते पुढं म्हणाले की, "तेव्हा आम्ही काहीच केलं नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला परवानगी देणाऱ्या देशात, त्यांना इतक्या हुकूमशाही पद्धतीनं अटक केली जात आहे. आम्हाला त्यांना भेटण्याचीही परवानगी नाही. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे. तसंच आमदाराला ताब्यात घेण्यापूर्वी विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घ्यायला हवी होती. परवानगी मिळाल्यानंतरच अटक करायला हवी होती, पण तसं करण्यात आलं नाही." दरम्यान, डीएमके पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी आमदाराच्या अटकेचा निषेध केला आहे. डीएमकेच्या उपमहासचिव आणि थुथुकुडीच्या खासदार कनिमोझी यांनी अटक केलेले आमदार मार्कंडेयन यांची तत्काळ सुटका करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा :