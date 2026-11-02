दिवाळीनिमित्त दिल्ली-एनसीआरमध्ये ग्रीन फटाके फोडण्यास परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेळ निश्चित
दिल्लीतील रहिवासी आता 7 आणि 8 नोव्हेंबर रोजी ग्रीन फटाके फोडून दिवाळी साजरी करू शकतील.
By Sumit Saxena
Published : November 2, 2026 at 8:43 PM IST
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (एनसीआर) दिवाळीनिमित्त ग्रीन फटाक्यांच्या (पर्यावरणपूरक फटाके) वापरास परवानगी दिली आहे. रहिवासी आता 7 आणि 8 नोव्हेंबर रोजी ग्रीन फटाके फोडून दिवाळी साजरी करू शकतील. दोन्ही दिवशी सकाळी 6 ते 7 आणि रात्री 8 ते 10 या वेळेत ग्रीन फटाके फोडण्यास परवानगी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे की, 9 नोव्हेंबरपासून फटाक्यांवर पुन्हा पूर्ण बंदी लागू होईल.
शांतता क्षेत्राच्या 300 मीटर परिसरात फटाके फोडू नयेत : न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराले यांच्या खंडपीठानं 29 ऑक्टोबर रोजी हा आदेश दिला, जो सोमवारी (2 नोव्हेंबर) जारी करण्यात आला. रुग्णालये, नर्सिंग होम, प्राथमिक आणि जिल्हा आरोग्य केंद्रे, वृद्धाश्रम आणि कोणत्याही अधिसूचित शांतता क्षेत्राच्या 300 मीटर परिसरात फटाके फोडू नयेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. 29 ऑक्टोबरच्या आदेशात खंडपीठानं म्हटलं आहे की, "हे सांगण्याची गरज नाही की, पूर्वी लागू करण्यात आलेली फटाक्यांवरील संपूर्ण बंदी 9 नोव्हेंबर 2026 पासून पुन्हा लागू केली जाईल."
'ग्रीन क्रॅकर्स'चे उत्पादन करण्याची परवानगी : खंडपीठानं म्हटलं आहे की, "CSIR-NEERI तसंच PESO द्वारे प्रमाणित 'ग्रीन क्रॅकर्स'चे वैध प्रमाणपत्र असलेल्या फटाके आणि आतषबाजी उत्पादकांना 2 नोव्हेंबर 2026 ते 6 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत केवळ त्याच 'ग्रीन क्रॅकर्स'चे उत्पादन करण्याची परवानगी आहे, जे CSIR-NEERI च्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आले आहेत." दरम्यान, खंडपीठाने निर्देश दिलं आहेत की, एकरेषीय जोडलेल्या फटाक्यांच्या आणि हार असलेल्या फटाक्यांच्या उत्पादनावर किंवा विक्रीवर संपूर्ण बंदी असेल. अशा फटाक्यांचे उत्पादन किंवा विक्री केली जाणार नाही.
अधिकाऱ्यांना उपाययोजना करण्याचे निर्देश : खंडपीठानं पुनरुच्चार केला की, बेरियम असलेले फटाके आणि CSIR-NEERI द्वारे ग्रीन फटाके म्हणून मान्यता न मिळालेल्या फटाक्यांच्या वापरास परवानगी दिली जाणार नाही. तसंच सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात, दिल्ली-एनसीआरमधील अधिकाऱ्यांना अवैध आणि पारंपरिक फटाक्यांचा पुरवठा थांबवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, गेल्या वर्षीही, सर्वोच्च न्यायालयानं दिवाळीसाठी दिल्ली-एनसीआरमधील फटाक्यांवरील बंदी शिथिल करून ग्रीन फटाक्यांच्या वापरास परवानगी दिली होती. गेल्या वर्षी, सकाळी 6 ते 7 आणि रात्री 8 ते 10 या वेळेत या दोन दिवसांसाठी फटाक्यांच्या वापरास परवानगी देण्यात आली होती.
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