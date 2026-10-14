रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 11 लाख कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस मंजूर
केंद्र सरकारनं सांगितलं की, यावर्षी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना एकूण 2,009.61 कोटी रुपयांचा बोनस वितरित केला जाईल.
Published : October 14, 2026 at 8:14 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज भारतीय रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला. 2025-26 या आर्थिक वर्षातील उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेऊन सरकारनं केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 11 लाख 40 हजार 770 पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस (PLB) देण्यास मंजुरी दिली. यासाठी सरकार एकूण 2,009.61 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करणार आहे.
केंद्र सरकारनं सांगितलं की, यावर्षी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना एकूण 2,009.61 कोटी रुपयांचा बोनस वितरित केला जाईल. दुर्गापूजा, दसरा आणि दिवाळी या सणांच्या अगदी आधी घेतलेल्या या निर्णयामुळं रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आनंद झाला आहे. दरम्यान, सणासुदीच्या दिवसांपूर्वी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा बोनस दरवर्षी दिला जातो.
VIDEO | Delhi: During a Cabinet briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) says, “The first decision taken today was to approve a 78-day bonus for railway employees, benefiting approximately 1.14 million employees. Secondly, the social security net, one of the most comprehensive in the world, has been expanded and extended until 2031. A total provision of Rs 53,428 crore has been made for the expanded social security net. For persons with disabilities, the previous eligibility threshold for a disability pension was 80 per cent disability. This threshold has now been halved to 40 per cent, meaning that people with a disability level of 40 per cent will also be eligible to receive a disability pension.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
बोनसचे प्रमुख मुद्दे आणि रक्कम
कमाल बोनस रक्कम : या निर्णयानुसार, प्रत्येक पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्याला 78 दिवसांसाठी कमाल 17,951 रुपयांचा बोनस दिला जाईल.
लाभार्थी कर्मचारी : या बोनसमुळं एकूण 11,40,770 कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ मिळेल. यामध्ये ट्रॅक मेंटेनर्स, लोको पायलट्स, ट्रेन मॅनेजर्स (गार्ड्स), स्टेशन मास्टर्स, सुपरवायझर्स, टेक्निशियन्स, टेक्निशियन हेल्पर्स, पॉइंट्समन आणि इतर गट 'क' कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
कामगिरी प्रोत्साहन: सरकारचा विश्वास आहे की, वेळेवर मिळणारे बोनस कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवतात, ज्यामुळं ते रेल्वेची सुरक्षा आणि कामगिरी आणखी सुधारण्यासाठी प्रेरित होतात.
रेल्वेची विक्रमी कामगिरी (आर्थिक वर्ष 2025-26)
मागील आर्थिक वर्षात रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल बक्षीस म्हणून हा बोनस दिला जात आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान, भारतीय रेल्वेनं देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे.
- विक्रमी मालवाहतूक : रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कठोर परिश्रमामुळं रेल्वेनं यावर्षी विक्रमी 1670 मिलियन टन मालाची वाहतूक केली.
- ऐतिहासिक प्रवासी संख्या : संपूर्ण वर्षभरात, भारतीय रेल्वेनं अंदाजे 7.41 बिलियन (741 कोटी) प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानी सुरक्षितपणे पोहोचवले.
या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळं सणासुदीच्या काळात बाजारातील खरेदीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, कारण ही प्रोत्साहन रक्कम सणांच्या अगदी आधी लाखो रेल्वे कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
41,149 रुपयांच्या व्हायरल पत्रावर रेल्वे बोर्डाची मोठी कारवाई : दरम्यान, 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 41,149 रुपयांचा बोनस मंजूर करण्यात आल्याचा दावा करणारे एक पत्र सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल होत आहे. रेल्वे बोर्डानं हे पत्र पूर्णपणे बनावट आणि खोटं असल्याचं घोषित केलं आहे. बोर्डानं सर्व कर्मचाऱ्यांना अशा अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.
मागील वर्षाची आकडेवारी : मागील वर्षी, केंद्र सरकारने सणांच्या अगदी आधी सुमारे 10.91 लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी 78 दिवसांचा बोनस मंजूर केला होता, ज्यामुळं सरकारी तिजोरीवर अंदाजे 1,865.68 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडला होता.
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