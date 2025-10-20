ETV Bharat / bharat

"राष्ट्रासाठी कर्तव्य बजावणं हा सर्वात मोठा सण"; दिवाळीत सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांची भावना

जवानांनी जैसलमेर सीमेवर दिवे लावले. जवानांच्या दृढनिश्चयामुळे सीमा संरक्षित असल्याचा सैन्यदलाकडून संदेश देण्यात आला.

Diwali at the Jaisalmer Border
सीमेवर जवानांकडून दिवाळी साजरी (Source- ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

October 20, 2025

जैसलमेर: संपूर्ण देशभरात दिवाळी आनंदानं साजरी केली जात असताना सीमेवरदेखील हा सण साजरा केला जात आहे. मात्र, देशाच्या सीमेचं रक्षण करणाऱ्या जवानांना कुटुंबापासून दूर राहावे लागत आहे. असे असले तरी जवानांमध्ये देशप्रेमाची आणि कर्तव्याबद्दलची निष्ठा दिसून येत आहे.

सीमेवर तैनात असलेले जवानांना देशासाठी किती त्याग करावा लागतो, हे दिवाळीच्या निमित्तानं दिसून येत आहे. आपल्या कुटुंबापासून दूर असूनही, ते मातृभूमीची सेवा करण्यात तत्पर राहतात. पाकिस्तानसोबत असलेल्या जैसलमेर आंतरराष्ट्रीय सीमेवरून भारतानं ऑपरेशन सिंदूरची कारवाई केली. त्यानंतर, सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी पहिल्यांदाच सीमेवर दिवाळी साजरी केली. "जोपर्यंत आम्ही सीमेवर आहोत, तोपर्यंत तुमची दिवाळी सुरक्षित आहे," असा जवानांनी संदेश दिला आहे.

जवानांच्या दृढनिश्चयामुळे सीमा संरक्षित (Source- ETV Bharat Reporter)

सीमेवर दिवे प्रज्वलित- दिवाळी साजरा करत असताना अनेकजण आपल्या घरी परतले आहेत. दिवाळीनिमित्त प्रकाशानं रोषणाई होत असताना आपल्या कुटुंबांसह आनंद साजरा करत आहेत. अशा स्थितीत सीमेवर राहून जवान देशवासीयांचे रक्षण करत आहेत. सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांनी सीमेवर दिवे प्रज्वलित केले.

Diwali at the Jaisalmer Border
सीमेवर जवानांकडून दिवाळी साजरी (Source- ETV Bharat Reporter)

हे आमच्यासाठी घर- भारत-पाकिस्तान सीमेवरील विविध सीमा चौक्यांवर बीएसएफ अधिकारी आणि सैनिकांनी मोठ्या आनंदात दिवाळी साजरी केली. या दरम्यान जवानांनी प्रतिक्रिया दिली. " हे आमच्यासाठी घर आहे." कुटुंबांपासून दूर राहणाऱ्या जवानांनी एकमेकांना मिठाई खाऊ घातली. "आमच्यासाठी सर्वात मोठा आनंद म्हणजे देशातील लोक शांततेत दिवाळी साजरी करू शकतात," अशी भावना जवानांनी व्यक्त केली.

Diwali at the Jaisalmer Border
सीमेवर जवानांकडून दिवाळी साजरी (Source- ETV Bharat Reporter)

विजय आणि दक्षतेचं प्रतीक- ऑपरेशन सिंदूरनंतर सीमेवर जवानांची पहिली दिवाळी-नुकत्याच संपलेल्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये बीएसएफ सैनिकांनी त्यांच्या पराक्रमाने देशाच्या सीमा आणखी मजबूत केल्या आहेत. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर अभिमान, समाधान आणि देशभक्ती स्पष्टपणे दिसून येत होती. बीएसएफ अधिकारी सवाई सिंग म्हणाले, "ऑपरेशन सिंदूरनं आपल्या सर्वांना नवीन उत्साहानं भरून टाकलं आहे. ही दिवाळी आपल्यासाठी विजय आणि दक्षतेचं प्रतीक आहे."

Diwali at the Jaisalmer Border
सीमेवर जवानांकडून दिवाळी साजरी (Source- ETV Bharat Reporter)

सीमेवरील महिला जवानदेखील तैनात: ही दिवाळीदेखील खास ठरली आहे. कारण सीमेवर तैनात असलेल्या महिला बीएसएफ सैनिकांनीही दिवाळी साजरी केली. खांद्यावर बंदुका, हातात पणत्या आणि सीमेवर दक्ष राहणारी नजर, हे दृश्य प्रत्येक नागरिकाला अभिमानानं भारुन टाकणार आहे. महिला जवानांनी सीमा चौक्यांवर दिवे लावले. तसेच फटाके फोडले. "आम्ही केवळ आमच्या घराच्या मुली नाही तर देशाच्या मुली आहोत. आपली सतर्कताच देशाची सीमा सुरक्षित ठेवते." अशा प्रसंगी त्यांना घराची आठवण येते, हे स्वाभिवक आहे. परंतु राष्ट्रासाठी कर्तव्य बजावणं हा सर्वात मोठा सण आहे. "आपले देशवासी शांततेत हा सण साजरा करत आहेत. हे ऐकल्यावर आम्हाला दिवाळीचा आनंद होतो."

Diwali at the Jaisalmer Border
सीमेवर जवानांकडून दिवाळी साजरी (Source- ETV Bharat Reporter)

आमचे कर्तव्य ही आमची पूजा- बीएसएफ अधिकारी राजेश यांनी स्पष्ट केले, की सीमेवर सतत दक्षता ठेवली जाते. पाकिस्तानकडून अलीकडेच हालचालींमध्ये वाढ झाली असली तरी, सैनिक त्यांच्या सतर्कतेनं प्रत्येक परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवत आहेत. ते म्हणाले, "दिवाळीनिमित्त, आम्ही आमची दक्षता कमी होऊ देत नाही. आम्ही दिवे लावतो. परंतु आम्ही आमची शस्त्रेदेखील बाळगतो. कारण, आमचे कर्तव्य ही आमची पूजा आहे." अनेक जवानांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे त्यांच्या कुटुंबीयांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. काहींनी कॅमेऱ्याद्वारे त्यांच्या मुलांना दिवे दाखवले. जेव्हा ईटीव्ही भारतचा कॅमेरा सीमा चौक्यांवर पोहोचला, तेव्हा जवानांचे डोळे आनंदानं आणि अभिमानानं चमकले.

