घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला विवाहावेळी पतीला दिलेल्या भेटवस्तू परत मिळवण्याचा अधिकार - सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयानं कोलकाता उच्च न्यायालयाचा 2022 चा निर्णय रद्द केला.
Published : December 3, 2025 at 5:10 PM IST
नवी दिल्ली : मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 1986 अंतर्गत घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला तिच्या वडिलांकडून विवाहाच्यावेळी पतीला देण्यात आलेली रोख रक्कम, सोन्याचे दागिने आणि इतर वस्तू परत मिळवण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं एका निकालात म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, 1986 च्या कायद्याचा उद्देश घटस्फोटानंतर मुस्लिम महिलेच्या सन्मानाचं आणि पैशाचे रक्षण करणं आहे, जे संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत महिलांच्या हक्कांशी सुसंगत आहे.
मंगळवारी (2 डिसेंबर) दिलेल्या निकालात खंडपीठानं म्हटलं आहे की, "या कायद्याचा मसुदा तयार करताना, समानता, प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य हे अग्रभागी ठेवलं पाहिजे आणि हे महिलांचे अनुभव लक्षात घेऊन केलं पाहिजे. विशेषतः लहान शहरे आणि ग्रामीण भागात, जिथं अजूनही मूळतः पितृसत्ताक भेदभाव प्रचलित आहे." दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं असं स्पष्ट झालं आहे की, घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला लग्नाच्या वेळी तिच्या आई-वडिलांनी तिला किंवा तिच्या पतीला दिलेल्या वस्तू परत मिळवण्याचा अधिकार आहे.
1986 च्या कायद्यातील कलम 3(1) हे लग्नाच्या वेळी महिलेला देण्यात आलेल्या मेहर/हुंडा किंवा इतर मालमत्तेशी संबंधित आहे, जे महिलेला तिच्या पतीविरुद्ध दावा करण्याचा किंवा तिच्या पतीनं दिलेली मालमत्ता परत मिळविण्याचा मार्ग मोकळा करते, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे. खंडपीठानं म्हटलं की, "भारतीय संविधान सर्वांसाठी एकच आशा ठेवते, ती म्हणजे समानता. जी अर्थातच अद्याप साध्य झालेली नाही. या उद्देशासाठी आपलं काम करत असताना, न्यायालयाला आपले विचार हे सामाजिक न्यायावर आधारित ठेवले पाहिजेत."
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं एका मुस्लिम महिलेची याचिका स्वीकारली आणि तिच्या पतीला तिच्या बँक खात्यात 17,67,980 रुपये ट्रान्सफर करण्याचे निर्देश दिले. ही रक्कम हुंडा, 30 भोरी (तोळा) सोन्याचे दागिने आणि इतर भेटवस्तू म्हणून रेफ्रिजरेटर, टेलिव्हिजन, स्टॅबिलायझर, शोकेस, बॉक्स बेड आणि डायनिंग फर्निचर यासारख्या घरगुती वस्तूंचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सहा आठवड्यांच्या आत पैसे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच जर पैसे वेळेवर दिले नाहीत, तर पतीला 9 टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागेल, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं कोलकाता उच्च न्यायालयाचा 2022 चा निर्णय रद्द केला.
