चक्रीवादळ दिटवाह : श्रीलंकेत अडकलेल्या भारतीयांना दिलासा! परतीची प्रक्रिया सुरू, हेल्पलाइन क्रमांक आणि लिंक जारी

श्रीलंकेत चक्रीवादळ दिटवाहनं धुमाकूळ घातला आहे. यामध्ये आतापर्यंत 150 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. भारतानं श्रीलंकेत अडकलेल्या प्रवाशांना मायदेशी आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

सत्यंजल पांडे यांनी भारतीयांना दिलासा दिला (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 30, 2025 at 12:38 PM IST

2 Min Read
कोलंबो : श्रीलंकेत चक्रीवादळ दिटवाहनं धुमाकूळ घातला आहे. आतापर्यंत 150 हून लोकांचा मृत्यू झाला असून शेकडो लोक बेपत्ता आहेत. श्रीलंकेनंतर, हे चक्रीवादळ रविवारी तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीच्या किनाऱ्यावर धडकलं आहे. अशा स्थितीत एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफ पथकं सतर्क आहेत. दरम्यान, श्रीलंकेतील भीषण परिस्थिती पाहता, भारतानं मदतीचा हात पुढे केला आहे. यासाठी भारतानं "ऑपरेशन सागर बंधू" सुरू केलं आहे. ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ अंतर्गत भारत श्रीलंकेला शक्य ती सर्व मदत करत आहे.

भारताचा मदतीचा हात : भारतीय दूतावासानं सांगितलं की, नौदल विमानवाहू जहाज आयएनएस विक्रांतमधील दोन चेतक हेलिकॉप्टर श्रीलंकेत दाखल झाले आहेत. त्यांनी पूरग्रस्त भागात शोध आणि बचाव कार्य सुरू केलं आहे. या हेलिकॉप्टरमध्ये श्रीलंकेच्या हवाई दलाचे जवानही होते. भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये लिहिलं की, "ऑपरेशन सागर बंधूचा एक भाग म्हणून, दोन चेतक हेलिकॉप्टर आयएनएस विक्रांतमधून श्रीलंकेच्या जवानांसह शोध आणि बचाव मोहिमेवर निघाले आहेत."

याशिवाय, भारताने दोन विमानांद्वारे 20 टनांपेक्षा जास्त मदत सामग्री आणि एनडीआरएफच्या पथकांना श्रीलंकेत पाठवलं आहे. एनडीआरएफचे जवान ज्या ठिकाणी रस्ते पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहेत, तेथील लोकांना सुखात बाहेर काढत आहेत. रात्रभर बचावकार्य सुरू राहिलं. भारतीय दूतावासानं म्हटलं आहे की, "या कठीण काळात भारत श्रीलंकेसोबत उभा आहे. आम्ही जीव वाचवण्यासाठी आणि त्वरित मदत देण्यासाठी एकत्र काम करत आहोत."

एनडीआरएफचे जवान बचाव कार्यात गुंतले : परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता रणधीर जयस्वाल यांनीही एनडीआरएफ कर्मचाऱ्यांचे फोटो शेअर केले आणि लिहिलं की, "ऑपरेशन सागर बंधू सुरू आहे. एनडीआरएफचे जवान श्रीलंकेत अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यात गुंतले आहेत." आपल्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणानुसार भारतानं तत्काळ कारवाई करत श्रीलंकेच्या जनतेबरोबर एकजूट दाखवली आहे. बचाव कार्य अजूनही सुरू आहे.

'भारतीयांना मायदेशात पाठवण्याची सोय केली जाईल' : श्रीलंकेतील भारतीय कार्यकारी उच्चायुक्त सत्यंजल पांडे यांनीही कोलंबोच्या बंदरनायके आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अडकलेल्या भारतीय प्रवाशांची भेट घेतली. त्यांना मदतीचं आश्वासन दिलं आहे. पांडे यांनी भारतीयांना त्यांच्या घरी सुखरुप पोहोचवण्याची सोय करण्यात येईल, असंही सांगितलं.

श्रीलंकेत अडकलेल्या सर्व भारतीय प्रवाशांना त्यांची माहिती नोंदवण्यासाठी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये एक लिंक देखील दिली आहे. "भारतीय प्रवासी कोलंबो येथील बंदरनायके आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील आपत्कालीन मदत केंद्रावर देखील नोंदणी करू शकतात," असंही त्यात म्हटलं आहे. विमानतळांवर किंवा श्रीलंकेच्या कोणत्याही भागात मदतीची गरज असलेल्या आणि अडचणीत सापडलेल्या भारतीय नागरिकानं +94 773727832 या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क (व्हाट्सअ‍ॅप) साधावा, असंही हायकमीशननं म्हटलं आहे.

