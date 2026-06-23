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"आमच्या अंत्यसंस्कारासाठी आमच्याच पैशांचा वापर करा!" एटीएम कार्ड मागे ठेवून कुटुंबाची आत्महत्या

आंध्र प्रदेशातील चित्तूर इथं पत्नीच्या आजारपणामुळे व्यथित झालेल्या एका व्यक्तीनं टोकाचं पाऊल उचललं. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे.

CHITTOOR FAMILY MASS SUCIDE
एटीएम कार्ड मागे ठेवून कुटुंबाची आत्महत्या (ETV Bharat File)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 1:28 PM IST

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चित्तूर/चित्तूर ग्रामीण (आंध्र प्रदेश) : चित्तूर इथून एक अतिशय हृदयद्रावक बातमी समोर आली आहे. एका व्यक्तीनं आपल्या आजारी पत्नीच्या उपचारांवर आपल्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा बराच अधिक खर्च केला. पण एवढा खर्च करूनही पत्नीच्या जगण्याची कोणतीही हमी नाही, असं डॉक्टरांनी सांगितल्यावर तो हताश झाला. पत्नीचं निधन झाल्यास आपल्या दोन मुलांचा योग्य प्रकारे सांभाळ करता येणार नाही, या भीतीचं सावट गेल्या 10 वर्षांपासून त्याच्या मनावर होतं.

अशा स्थितीत त्या जोडप्यानं एक अत्यंत दुःखद आणि धक्कादायक निर्णय घेतला. या घटनेत आईनं आपल्या पोटच्या दोन्ही मुलांचा जीव घेतला आणि स्वतःही आत्महत्या केली. यानंतर वडिलांनीही आपलं आयुष्य संपवलं. असं करण्यापूर्वी, त्यांनी एक चिठ्ठी लिहून ठेवली होती, ज्यात म्हटलं होतं की त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी त्यांच्याच पैशांचा वापर केला जावा.

घरातील टीव्हीवर चिकटवली होती चिठ्ठी : व्यक्तीनं ही चिठ्ठी घरातील टेलिव्हिजनवर चिकटवली होती आणि त्यावर आपला एटीएम पिन (ATM PIN) देखील लिहिला होता. ही दुर्दैवी घटना आंध्र प्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यातील 'चित्तूर ग्रामीण मंडला'तील (Chittoor Rural Mandal) 'बंगारेड्डीपल्ले' (Bangareddypalle) इथं घडली. पलमनेर मंडलातील 'मंडीपेटा कोतुरू' (Mandipeta Koturu) येथील मूळ रहिवासी असलेल्या दामोदरम (वय 35) यांनी लहानपणीच आपली आई गमावली होती. पण वडिलांच्या निधनानंतर तो आपली मोठी बहीण राहत असलेल्या 'बंगारेड्डीपल्ले' या गावी गेला आणि तिथं आपला मेहुणा गोपी याच्यासोबत बांधकाम पर्यवेक्षक (construction supervisor) म्हणून काम करत होता.

दामोदरम यांनी गंगाधरा नेल्लोर मंडळातील 'अप्पिरेड्डी कंद्रिगा' येथील रहिवासी असलेल्या निर्मला (वय 28 ) यांच्याशी प्रेमविवाह केला होता. त्यांना दिलीप (वय 12) आणि श्रीविद्या (वय 10) ही दोन मुलं होती. निर्मला गेल्या 10 वर्षांपासून मेंदूच्या विकाराच्या (ब्रेन स्ट्रोक) दुष्परिणामांशी झुंज देत होत्या.

आईने आधी मुलांना संपवलं : गेल्या वर्षभरात त्यांची प्रकृती अधिकच खालावली होती आणि त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजाही वाढला होता. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मिळालेली एक लाख रुपयांची मदतही अपुरी ठरली. अलीकडेच, चेन्नईमधील एका रुग्णालयानं उपचारांचा खर्च 7 लाख रुपये इतका अपेक्षित असल्याचं सांगितलं होतं. सोबतच डॉक्टरांनी त्यांच्या बरे होण्याची शक्यता खूपच कमी आहेत, असंही सांगितलं होतं. ही बातमी ऐकून त्या जोडप्याला मोठा धक्का बसला. दामोदरम आपल्या बहिणीशी अनेकदा आपल्या मनातील व्यथा आणि भविष्यातील कठीण काळाबद्दलची भीती यांविषयी बोलायचे. आपल्या मृत्यूनंतर मुलं पोरकी होतील या भीतीनं, त्या जोडप्यानं रविवारी (21 जून) मुलांनाही आपल्यासोबत घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. त्या रात्री, कुटुंबातील चौघांनी बहिणीसोबत एकत्र जेवण केलं. त्यानंतर ते घरी परतले. तिथं निर्मला यांनी दोन्ही मुलांना आधी संपवलं त्यानंतर त्यांनीही जीव दिला. तिघेही मरण पावले आहेत याची खात्री पटल्यावर, दामोदरम यांनी आत्महत्या केली.

पोलीस पुढील तपास करत आहेत : दुसऱ्या दिवशी सोमवारी (22 जून) सकाळी घराचे दरवाजे न उघडल्यामुळे संबंधित महिलेची बहीण तिथं पोहोचली. खिडकीतून आत डोकावून पाहिल्यावर तिला तिचा भाऊ मृतावस्थेत दिसला. शेजाऱ्यांच्या मदतीनं घरात प्रवेश केल्यावर, त्यांना बेडरूममध्ये आई आणि दोन्ही मुलांचे मृतदेह आढळून आले. शवविच्छेदनासाठी हे मृतदेह चित्तूर जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले आणि सायंकाळी त्या चौघांवरही अंत्यसंस्कार करण्यात आले. बीएनआर पेठा पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून ते या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).

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CHITTOOR FAMILY COMMITS SUICIDE
चित्तूर
आत्महत्या
CHITTOOR FAMILY MASS SUCIDE

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