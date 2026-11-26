मतभेद हा घटनात्मक लोकशाहीसाठी धोका नाही, सक्षम वकील संघटनेनं न्यायव्यवस्थेला प्रश्न विचारलेच पाहिजेत : सरन्यायाधीश सूर्यकांत
संविधान दिनानिमित्त, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशननं (SCBA) आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश सूर्यकांत संबोधित करत होते.
By Sumit Saxena
Published : November 26, 2026 at 7:01 PM IST
नवी दिल्ली : मतभेद हे घटनात्मक लोकशाहीसाठी धोका नाहीत, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले की, "एका सक्षम वकील संघटनेला (बार) न्यायपालिकेवर प्रश्न विचारण्याचे आणि तिच्याशी असहमत होण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे." तसंच जेव्हा व्यावसायिक कर्तव्याच्या नावाखाली राजकीय अजेंडा राबवला जातो किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी न्यायालयीन मंचांचा वापर केला जातो, तेव्हा व्यावसायिक सचोटीला धक्का पोहोचतो, असा इशारा देखील त्यांनी दिला.
संविधान दिनानिमित्त, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशननं (SCBA) आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश सूर्यकांत संबोधित करत होते. संविधानाची कसोटी केवळ असाधारण राजकीय किंवा संस्थात्मक संकटांच्या काळातच लागत नाही, तर दररोज सत्तेच्या सामान्य वापरातूनही लागते, असं त्यांनी सांगितलं ते म्हणाले, "एखादा अधिकारी दुर्बळ नागरिकाशी कसा वागतो, एखाद्या संस्थेची आपल्या मर्यादा स्वीकारण्याची तयारी आणि आपल्या चुका सुधारण्याची सज्जता, या सर्व गोष्टी घटनात्मक वचनबद्धतेची अभिव्यक्ती आहेत."
घटनात्मक शासनासाठी प्रत्येक संस्थेनं केवळ आपल्याकडे असलेल्या अधिकारांचीच नाही, तर ते अधिकार कोणत्या मर्यादेत वापरले पाहिजेत याचीही जाणीव ठेवणे आवश्यक असल्याचं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आपल्या घटनात्मक लोकशाहीच्या सुरळीत कामकाजासाठी संस्थात्मक संयम, परस्पर आदर आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. इतर संस्थांनी ज्या घटनात्मक मर्यादेत काम करणं अपेक्षित आहे, त्या मर्यादेचा योग्य आदर राखून प्रत्येक संस्थेने आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे."
घटनात्मक शासनाच्या केंद्रस्थानी नेहमीच सामान्य माणूस असला पाहिजे, असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. "संस्थात्मक कार्यक्षमता, तांत्रिक प्रगती आणि प्रशासकीय सुलभता या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, परंतु त्या स्वातंत्र्य, समानता आणि प्रतिष्ठा या मूल्यांची जागा घेऊ शकत नाहीत. शेवटी, संविधानाची ताकद केवळ त्यानं निर्माण केलेल्या संस्थांवरूनच नाही, तर ती नागरिकांमध्ये किती विश्वास निर्माण करते, यावरून मोजली जाईल," असंही त्यांनी म्हटलं. ते पुढं म्हणाले, "आपण अशा न्यायव्यवस्थेसाठी काम करत राहूया, जी आपल्या कार्यप्रणालीत स्वतंत्र, सर्वांपर्यंत पोहोचणारी आणि आपल्या दृष्टिकोनातून मानवतावादी असेल. संविधानानं आपल्याला एक चौकट दिली आहे. त्यातील आश्वासनांची पूर्तता करणं ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे."
याचबरोबर, "वकिलाचे आपल्या पक्षकाराप्रती असलेले कर्तव्य मूलभूत आहे. तरीही, व्यावसायिक जबाबदारी ही पक्षकाराच्या तत्काळ हिताच्या पलीकडे जाते. न्यायालयासमोर स्पष्टवक्तेपणा, तथ्यं आणि पूर्वदृष्टांत सादर करण्यातील अचूकता आणि युक्तिवादातील निष्पक्षता या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत," असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले. याशिवाय, न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणावर यावर अवलंबून असते की, तिचे अधिकारी आपली जबाबदारी किती प्रामाणिकपणे पार पाडतात, असंही त्यांनी म्हटलं. दरम्यान, या कार्यक्रमाला सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त, अॅटर्नी जनरल, एससीबीएचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील प्रदीप कुमार राय यांच्यासह इतरांनीही संबोधित केलं.
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