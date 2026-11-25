बाबा रामदेव अन् बागेश्वर धामच्या धीरेंद्र शास्त्री यांचा वाद नेमका काय होता? तो आता कसा मिटला?
धीरेंद्र शास्त्री यांनी भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान श्रीराम यांच्या रूपांविषयी केलेल्या एका विधानावरून वाद निर्माण झाला.
Published : November 25, 2026 at 1:31 PM IST
छतरपूर (उत्तर प्रदेश) : योगगुरू स्वामी रामदेव आणि बागेश्वर धामचे पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्यातील वाद अखेर मिटला आहे. पंजाबमधील पठाणकोट इथं कथेदरम्यान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी या वादावर मौन सोडत स्वामी रामदेव यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली. रामदेव यांनी केलेली टीका आपण आशीर्वाद म्हणून स्वीकारत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर स्वामी रामदेव यांनीही सोशल मीडियावर लाइव्ह येत दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचं सांगितलं. तसेच आता हा वाद संपल्याचं जाहीर केलं.
'त्यांची टीका हीदेखील आमच्यासाठी आशीर्वादच' :
पठाणकोट इथं कथेदरम्यान माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी स्वामी रामदेव यांच्या वक्तव्याबाबत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांना प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले की, योगगुरू बाबा रामदेव हे महापुरुष असून ते आपल्यापेक्षा ज्येष्ठ आहेत. ते आपल्यासाठी अभिभावकासमान आहेत.
ते पुढे म्हणाले, "स्वामी रामदेव चार दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेशातील कुंडा इथं झालेल्या कथेसाठी मंचावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी मोठ्या प्रेमानं आमचं कौतुक केलं होतं. मात्र, चार दिवसांनंतर त्यांच्या मनात काही वेगळा विचार आला आणि त्यांनी काही वक्तव्य केलं असेल, तर तेही आम्हाला मान्य आहे. त्यांची टीका हीदेखील आमच्यासाठी आशीर्वादच आहे. हा त्यांचा मोठेपणा आहे."
रामदेव यांच्याकडूनही वाद संपल्याचं स्पष्ट :
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर स्वामी रामदेव यांनी सोशल मीडियावर लाइव्ह येऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. बाबा बागेश्वर यांच्याशी आपलं बोलणं झालं असून दोघांमधील वाद आता संपला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दोन्ही धार्मिक व्यक्तींनी एकमेकांबद्दल आदराची भूमिका घेतल्यानं गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या वादावर अखेर पडदा पडला आहे.
धीरेंद्र शास्त्री म्हणाले, "एखाद्यानं आपले कौतुक केलं तर ते स्वीकारायचं आणि टीका केली तर त्यावर प्रतिक्रिया द्यायची, हे योग्य नाही. आमच्यासाठी स्तुती आणि निंदा या दोन्ही गोष्टी समान आहेत. कोणत्याही संतांचा अनादर करण्याचा विचार आम्ही स्वप्नातही करू शकत नाही. स्वामी रामदेव यांनी थेट आमचं नाव घेतलेलं नाही. मात्र, त्यांच्या मनात काही विचार आला असेल, त्यामुळे त्यांनी आपलं मत व्यक्त केले असेल. ते अत्यंत सरळ आणि साध्या स्वभावाचे महापुरुष आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेले वक्तव्यही आम्ही आशीर्वाद म्हणूनच स्वीकारतो."
VIDEO | Haridwar: Yoga guru Ramdev said there was no place for superstition or 'pakhand' (hypocrisy) in Sanatan Dharma, while urging his followers to stop trolling Bageshwar Baba Dhirendra Krishna Shastri and put an end to the controversy following his criticism of the Bageshwar Dham chief. Earlier on Monday, Ramdev launched a scathing attack on Dhirendra Krishna Shastri and called him "crazy" and a "hypocrite" over his purported remarks comparing Lord Ram and Lord Krishna.— Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2026
वाद पुढे न वाढवण्याचे समर्थकांना आवाहन :
या संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकण्याचं आवाहन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी आपल्या समर्थकांसह समाजातील लोकांना केले. संत आणि हिंदू समाजाला एकत्र जोडणं हाच आपला उद्देश असून कोणताही वाद निर्माण करणं हा हेतू नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
जीवनात चांगला आणि वाईट, असे दोन्ही प्रकारचे प्रसंग येत असतात. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीला वादाचं स्वरूप देणं योग्य नाही. सर्वांनी संयम राखून हा विषय पुढे न वाढवता शांतता कायम ठेवावी, असे आवाहनही त्यांनी केलं.
बाबा रामदेव म्हणाले, ‘वाद संपला’ :
धीरेंद्र शास्त्री यांनी या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर स्वामी रामदेव यांनीही सोशल मीडियावर लाइव्ह येत दोघांमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती दिली. तसेच आता हा वाद संपला असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.
बाबा रामदेव म्हणाले की, बागेश्वर बाबांशी आपलं बोलणं झालं आहे आणि आता हा विषय संपला आहे. हिंदू देवी-देवता आणि अवतारांचा कोणत्याही प्रकारे अपमान होऊ नये, तसेच त्यांच्याबद्दल अपमानास्पद किंवा अभद्र भाषेचा वापर केला जाऊ नये, यावर आपला नेहमीच भर राहिला आहे आणि यापुढेही राहील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
यावेळी त्यांनी दोन्ही बाजूंच्या समर्थकांना विशेष आवाहन केलं. ते म्हणाले, "माझे समर्थक असोत किंवा बागेश्वर बाबांचे समर्थक, आता कोणीही हा विषय पुढे वाढवू नये. आपापसांत भांडण करू नये."
पूज्य सरकार ने दी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं #shorts #reels #prakashparv #gurunanakdevji #divyadarbar #pathankot #punjab #bageshwardhamsarkar #bageshwardham https://t.co/wkomTEi6Vh— Bageshwar Dham Sarkar (Official) (@bageshwardham) November 24, 2026
संपूर्ण वाद नेमका काय होता? :
हा वाद धीरेंद्र शास्त्री यांनी भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान श्रीराम यांच्या रूपांविषयी केलेल्या एका विधानावरून निर्माण झाला. मध्य प्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यातील करेरा इथं ३ नोव्हेंबर रोजी आयोजित 'रामकथे'दरम्यान, धीरेंद्र शास्त्री यांनी या दोन्ही देवतांच्या मुद्रा आणि रूपांवर चर्चा केली. त्यांनी भगवान श्रीकृष्णाची 'त्रिभंग' मुद्रा आणि त्यांची बासरी वाजवण्याची शैली, यांची तुलना भगवान श्रीरामांच्या सरळ उभं राहण्याच्या मुद्रेसोबत आणि त्यांच्या हातात असलेल्या धनुष्यबाणाशी केली.
या विधानांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला. टीकेनंतर, धीरेंद्र शास्त्री यांनी स्पष्टीकरण दिलं की, त्यांच्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावला गेला होता. त्यांनी अधिक स्पष्ट केलं की, भगवान श्रीराम आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्यात कोणताही भेदभाव करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. तसेच, आपण स्वतःही भगवान श्रीकृष्णाचे भक्त असल्याचे त्यांनी नमूद केलं.
बाबा रामदेव काय म्हणाले? :
त्यानंतर, 23 नोव्हेंबर रोजी झारखंडमधील जमशेदपूर इथं आयोजित एका कार्यक्रमात योगगुरू बाबा रामदेव यांनी या विषयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोणाचंही नाव न घेता, त्यांनी एका धार्मिक कथा सांगणाऱ्या व्यक्तीवर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटलं की, प्रभू श्रीरामांना 'महान' दर्शवण्याच्या प्रयत्नात काही लोक भगवान श्रीकृष्णांचे वर्णन 'कुटिल' किंवा 'विकृत' स्वरूपात करतात. अशा व्यक्तींचं वर्णन करण्यासाठी बाबा रामदेव यांनी 'ढोंगी' आणि 'धूर्त' यांसारख्या कठोर शब्दांचा वापर केला होता.
त्यांनी असंही नमूद केलं की, काही धार्मिक कथा सांगणारे लोक ना वेदांचा अभ्यास करतात, ना त्यांना पुराणांचे अचूक ज्ञान असते. तरीही ते धार्मिक व्यासपीठांवरून आपल्या मनाला येईल तसं काहीही बोलत असतात. या वक्तव्यानंतर बाबा रामदेव यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर दोघांमधील वाद चर्चेचा विषय ठरला होता.
गुरुनानक जयंतीनिमित्त दिला एकतेचा संदेश :
दरम्यान, पंजाबमधील पठाणकोट इथं आयोजित कथेदरम्यान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी देशवासीयांना गुरुनानक जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी त्यांनी समाजात एकता आणि बंधुभाव कायम ठेवण्याचा संदेश दिला.
पंजाबमधील भक्तांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, आपण सर्वजण एक आहोत. समाजात फूट निर्माण होण्याऐवजी एकजूट आणि प्रेमाची भावना वाढली पाहिजे. पठाणकोट इथं 22 ते 24 नोव्हेंबरदरम्यान या कथेचं आयोजन करण्यात आलं होतं.