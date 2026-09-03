शुद्धीकरण प्रकरण : मल्लिकार्जुन खरगेंनी जेपी नड्डांना लिहिलं पत्र, राज्यसभेत दिलेल्या आश्वासनाची करून दिली आठवण
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेतील सभागृह नेते जेपी नड्डा यांना पत्र लिहून, कारवाईच्या आश्वासनाची आठवण करून दिली आहे.
Published : September 3, 2026 at 4:26 PM IST
डेहराडून : उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील रामलीला मैदानावर 11 ऑगस्ट रोजी घडलेल्या कथित शुद्धीकरण घटनेवरून काँग्रेसकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. तसंच कथित शुद्धीकरण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी देशभरात निदर्शनं होत आहेत. याबाबत पत्रकार परिषद घेतल्याबद्दल हल्द्वानीमध्ये राहुल गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर दलितांचा अपमान केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेतील सभागृह नेते जेपी नड्डा यांना पत्र लिहून, कारवाईच्या आश्वासनाची आठवण करून दिली आहे.
काय आहे प्रकरण? : 8 ऑगस्ट रोजी उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील रामलीला मैदानावर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची विशाल रॅली आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर 11 ऑगस्ट रोजी कार्यक्रमाच्या चौथ्या दिवशी, श्री राम सेना चॅरिटेबल सर्व्हिस ट्रस्टच्या सदस्यांनी मैदानावर आणि व्यासपीठावर धार्मिक विधी पार पाडले. त्यामुळं कार्यक्रमाला एका दलित नेत्याची उपस्थिती होती म्हणून अशाप्रकारे शुद्धीकरण करण्यात आले, असा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला. त्यानंतर, 13 ऑगस्ट रोजी मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेत हा संपूर्ण वाद उपस्थित केला आणि कथित शुद्धीकरणासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देताना सभागृह नेते जेपी नड्डा यांनी दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, आश्वासन देऊन 21 दिवस उलटले तरी दोषींवर कोणतीही कारवाई नाही. त्यामुळं मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आता जेपी नड्डा यांना पत्र लिहून त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून दिली आहे.
राज्यसभा में नेता सदन श्री @JPNadda को पत्र लिखकर हल्द्वानी में मेरी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में कराए गए शुद्धीकरण (purification) के गंभीर मामले में उनके द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन की मैंने याद दिलाई है और आग्रह किया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 3, 2026
24 दिन बीत जाने… pic.twitter.com/QWtFACaSg6
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी काय म्हटलंय? : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स अकाउंटवर मल्लिकार्जुन खरगे यांनी लिहिलं आहे की, "राज्यसभेतील सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांना पत्र लिहून, हल्द्वानी येथील माझ्या जाहीर सभेनंतर रामलीला मैदानावर करण्यात आलेल्या शुद्धीकरणाच्या गंभीर प्रकरणासंदर्भात त्यांनी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाची मी त्यांना आठवण करून दिली आहे आणि यावर तत्काळ कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. 24 दिवस उलटूनही, या घृणास्पद घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती आणि संघटनांविरुद्ध कोणताही एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नाही. मी माझ्या पत्रात स्पष्टपणं नमूद केलं आहे की, हा मुद्दा माझ्या किंवा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्षांच्या वैयक्तिक चिंतेच्या पलीकडचा असून, तो दररोज या क्रूर वास्तवाला सामोरे जाणाऱ्या लाखो लोकांच्या व्यापक भावनांशी संबंधित आहे. या गुन्हेगारांना धडा शिकवणं अत्यावश्यक आहे. माझी मागणी स्पष्ट आहे की, या वस्तुस्थितीच्या आणि राज्यसभेत दिलेल्या आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर, हल्द्वानीतील माझ्या जाहीर सभेनंतर रामलीला मैदानावर घडलेल्या शुद्धीकरण घटनेत सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि संघटनांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला जाईल, याची खात्री करण्यासाठी आपण उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना निर्देश द्यावेत."
शुद्धीकरण राहुल गांधी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल : 29 ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांनी दिल्लीत या विषयावर पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या हल्द्वानी येथील सभेनंतर व्यासपीठाचं शुद्धीकरण आलं. हा भारतातील एक गुन्हा आहे, असं सांगत त्यांनी भाजपा आणि आरएसएसवर निशाणा साधला होता. तसंच दलितांना स्पर्श करू नये, असंही भाजपा आणि आरएसएसचे लोक म्हणतात, असंही राहुल गांधी म्हणाले होते. यावर, प्रत्युत्तर म्हणून, भाजपानं काँग्रेसवर या घटनेला जातीय रंग दिल्याचा आरोप केला. त्यानंतर 30 ऑगस्ट रोजी अमित कुमार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, राहुल गांधी यांनी अनुसूचित जाती समुदायाच्या भावना दुखावल्याचा आरोप करत हल्द्वानीमध्ये त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
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