नशीब फळफळलं! लुधियानामध्ये एका कामगारानं जिंकली 3 कोटी रुपयांची लॉटरी
लॉटरी सेंटरवर पोहोचल्यावर ढोल-ताशांच्या गजरात दिनेश यांचं स्वागत करण्यात आलं.
Published : May 28, 2026 at 7:25 PM IST
लुधियाना : मालामाल होण्याचं स्वप्न कोणाचं नसतं? यासाठी अनेकांनी कधी-ना-कधी लॉटरी जिंकण्याचं स्वप्न पाहिलं असेल. त्यामुळं कोणाचं नशीब कधी उघडेल? हे काही सांगता येत नाही. अशात पंजाबमधील लुधियाना इथं राहणाऱ्या एका व्यक्तीचं नशीब लॉटरीमुळं चांगलंच फळफळलं आहे. लुधियाना इथं राहणाऱ्या दिनेश कुशवाहा या व्यक्तीनं सिक्कीम राज्यातून 3 कोटी रुपयांचं लॉटरी बक्षीस जिंकलं आहे. मूळचे बिहारमधील पश्चिम चंपारणचे असलेलं दिनेश लुधियानातील एका शिलाई कारखान्यात काम करतात. दिनेश यांनी हे लॉटरीचं तिकीट 16 तारखेला खरेदी केलं होतं. आज ते लुधियाना घंटा घर भानोट लॉटरी सेंटरवर गेले आणि त्यांनी लॉटरीचं बक्षीस मिळवण्यासाठी पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे. लॉटरी सेंटरवर पोहोचल्यावर ढोल-ताशांच्या गजरात दिनेश यांचं स्वागत करण्यात आलं.
दिनेश कुशवाह हे लुधियानामध्ये शिंपी म्हणून काम करतात. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिनेश कुशवाह यांनी सांगितलं की, ते बिहारचे असून लुधियानातील एका कारखान्यात शिंपी म्हणून काम करतात. त्यांनी लुधियानातील भानोट लॉटरी सेंटरच्या दुकान नंबर 40 मधून 500 रुपयांचे तिकीट खरेदी केलं होतं. त्यांनी लॉटरी नंबर 999327 चे बंपर बक्षीस जिंकले. लॉटरी विजेते दिनेश कुशवाह यानं पुढं सांगितलं की, ते जवळपास 10 ते 15 वर्षांपासून याच दुकानातून तिकिटे खरेदी करून आपले नशीब आजमावत होते.
दिनेश कुशवाह म्हणाले, "मी माझ्या कुटुंबासोबत बसून लॉटरी जिंकेलल्या पैशांचं काय करायचं यावर चर्चा करेन. माझी अनेक स्वप्नं होती आणि मी कारखान्यात दिवसाचे 12 तास काम करायचो, आता माझी सगळी स्वप्नं पूर्ण होतील." दरम्यान, लुधियानातील भानोट लॉटरी सेंटरमधील लॉटरी विक्रेता शाम भानोट म्हणाले, "भविष्यात काहीतरी घडणार आहे, यावर विश्वास ठेवणारेच लॉटरीची तिकिटं घेतात. दिनेश कुशवाहा गेल्या 25 वर्षांपासून लुधियानातील एका कारखान्यात शिंपी म्हणून काम करत आहेत. ते आमचे नियमित ग्राहक आहेत, जे लॉटरी खेळण्यासाठी भानोट सेंटरच्या दुकान क्रमांक 40 मध्ये येतात."
शाम भानोट पुढं म्हणाले की, " 16 तारखेला सिक्कीम राज्य सरकारकडून एक खूप चांगली बंपर लॉटरी होती, ज्याचं पहिलं बक्षीस हमखास मिळणारे होतं आणि हे 3 कोटी रुपयांचे बक्षीस दिनेश यांनी जिंकलं. आधी दिनेश यांनी लॉटरीचं तिकीट तपासलं आणि मग ते आमच्याकडे आले, आणि आम्ही त्यांना तत्काळ कळवलं की, त्यांनी 3 कोटी रुपयांचे बक्षीस जिंकलं आहे. त्यानंतर आम्ही त्यांना सर्व कायदेशीर कागदपत्रे आणायला सांगितले. तर लॉटरीतील या बंपर विजयामुळं दिनेश आणि त्यांचे कुटुंब खूप आनंदित झाले आहेत."
"जानेवारी महिन्यापासून भानोत लॉटरी सेंटरमध्ये सतत करोडपती बनत आहेत. दिनेश हे 171 वे करोडपती आहेत. आम्ही आणखी एका कुटुंबाच्या आयुष्यात आनंद आणल्याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. तसंच पंजाबमध्ये इतर राज्यांच्या लॉटरीच्या तिकिटांची विक्री होते. उदाहरणार्थ, सिक्कीम राज्य आणि नागालँड राज्याच्या लॉटरीची तिकिटे पंजाबमध्ये विक्री होतात. पंजाब सरकारच्या लॉटरीचं तिकीट संकलन चंदीगडमध्ये केलं जातं आणि सिक्कीम व नागालँडसाठीच्या नोडल कार्यालयाच्या विशेष वितरकानं लुधियानामध्ये एक नोडल कार्यालय स्थापन केलं आहे. तिथं हे तिकीट जमा केल्यावर त्यांना (दिनेश कुशवाह) संपूर्ण रक्कम मिळेल," असंही शाम भानोट यांनी सांगितलं.
