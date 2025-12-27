दिग्विजय सिंह यांनी केलं चक्क आरएसएसचं गुणगाण, नंतर दिलं स्पष्टीकरण; 'उघड बंडखोरी' असल्याची भाजपाची टीका
दिग्विजय सिंह यांनी नरेंद्र मोदी यांचा फोटो शेअर करून खळबळ उडवून दिली आहे. आरएसएसचं गुणगाण त्यांनी केलंय. त्यामुळे भाजपानं ही राहुल यांच्याविरुद्ध बंडखोरी असल्याचं म्हटलय.
Published : December 27, 2025 at 8:52 PM IST
नवी दिल्ली : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी नरेंद्र मोदी यांचा एक जुना फोटो शेअर केला होता. ज्यामध्ये ते भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासमोर जमिनीवर बसलेले दिसत आहेत. या फोटोबाबत माहिती देताना त्यांनी म्हटलं होतं की, एक सामान्य कार्यकर्ता आपल्या नेत्यांच्या चरणी बसून कसा मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान बनला. दिग्विजय सिंह यांनी शनिवारी सोशल मीडियावर केलेल्या या पोस्टवरुन काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता जाणवली. त्यानंतर सिंह यांनी या पोस्टबद्दल स्पष्टीकरण दिलं आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी वैचारिक कारणांमुळे आरएसएस-भाजपा संघटनेच्या विरोधात असूनही, त्यांच्या संघटनात्मक शक्तीचं कौतुक केलं होतं.
काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर काँग्रेस मुख्यालयाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना सिंह यांनी स्पष्टीकरण दिलं की, त्यांनी केवळ संघटना आणि तिच्या सामर्थ्याबद्दल वक्तव्य केलं आहे, भाजपा किंवा आरएसएसबद्दल नाही, कारण ते या दोन्ही संघटनांच्या विरोधात आहेत.
"कोरा साइट. हे खूप प्रभावी आहे. आरएसएसचा सामान्य 'स्वयंसेवक' आणि जनसंघाचा @BJP4India कार्यकर्ता नेत्यांच्या चरणी जमिनीवर बसून राज्याचा मुख्यमंत्री आणि देशाचा पंतप्रधान कसा बनला? हीच संघटनेची शक्ती आहे. जय सिया राम," असं सिंह यांनी 'एक्स'वर हिंदीमध्ये केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
ही पोस्ट काँग्रेस कार्यकारिणी (CWC) च्या महत्त्वाच्या बैठकीपूर्वी करण्यात आली होती. या बैठकीत ५ जानेवारीपासून मनरेगा रद्द करण्याच्या विरोधात आंदोलनाच्या योजनेवर निर्णय घेण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीदरम्यान मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री असलेल्या दिग्विजय सिंह यांना काही इतर ज्येष्ठ नेत्यांनी मनरेगा व्यतिरिक्त इतर मुद्दे मांडण्यापासून रोखले, ज्यासाठी CWC ची बैठक बोलावण्यात आली होती. CWC च्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेत्यांनी माध्यमांच्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरं दिली नाहीत. दोनवेळा मुख्यमंत्री राहिलेले सिंह सध्या राज्यसभा सदस्य आहेत आणि त्यांचा कार्यकाळ पुढील वर्षी २१ जून रोजी संपणार आहे.
दुसरीकडे काँग्रेसवर निशाणा साधत भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले, "कारण आमचे नरेंद्र मोदी हे 'गूदडीचे लाल' आहेत आणि त्यांचे नेते 'जवाहरचे लाल' (जवाहरलाल नेहरूंचे पणतू) आहेत. आमचे नरेंद्र मोदी खालून वरपर्यंत पोहोचले आहेत, त्यामुळे ते पक्षाला (भाजपाला) सुद्धा खालून वरपर्यंत घेऊन जात आहेत." "त्यांचे नेते 'जवाहरचे लाल' आहेत, जे आता 'वरतून खाली' आले आहेत, त्यामुळे ते त्यांच्या पक्षालाही उलटेपालटे करत आहेत," असं त्रिवेदी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
भाजपचे आणखी एक प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी 'एक्स'वर म्हटलं की, "दिग्विजय सिंह राहुल गांधींविरुद्ध उघडपणे बंडखोरी करत आहेत." "राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस संघटना कोसळली आहे, हे ते स्पष्ट करत आहेत. काँग्रेस विरुद्ध काँग्रेसचा संघर्ष दिसून येत आहे," असंही ते पुढे म्हणाले.
