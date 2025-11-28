डिजीटल अटक करून लुटणाऱ्या १३ आरोपींना आंध्र पोलिसांकडून अटक; काय आहे मुंबईचे कनेक्शन?
आंध्र प्रदेश पोलिसांनी डिजीटल अरेस्ट करणाऱ्या टोळीला अटक केली. यामधील मुख्य सूत्रधार मुंबईचा रहिवासी असून तो फरार आहे.
Published : November 28, 2025 at 4:10 PM IST
भिमावरम (अमरावती) - आंध्र प्रदेश पोलिसांनी पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातून डिजीटल अटक करून लुटणाऱ्या सायबर टोळीला अटक केली आहे. या सायबर गुन्हेगारांनी आंध्र प्रदेशमधील निवृत्त प्राध्याक शर्मा यांच्या खात्यावरून ७८ लाख रुपये लुटले होते. पोलीस आयुक्त अदनान नईम असमी यांच्या माहितीनुसार गुन्ह्यातील १३ आरोपींना गन्नावरम आणि विजयवाडा येथून अटक केली होती. पोलिसांनी आरोपींकडून ४२ लाख जप्त केले आहेत.
आरोपी हे भारतीयांच्या बँक खात्यांची माहिती मिळवून कंबोडियामध्ये पाठवित होते. आरोपी पीडितांना कॉल करून डिजीटल अरेस्ट करण्याची धमकी देत होते. आरोपीमधील ७ जणांनी एकत्रितपणे कंबोडियामध्ये काम केले आहे. ते काहीजणांबरोबर मिळून खंडणीच्या गुन्ह्यात सहभागी आहेत. जे. नयन रहाते हा मुंबईमधील रहिवासी आहे. तो गेल्या पाच वर्षांपासून कंबोडियामध्ये राहतून विविध सायबर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आहे. इतर आरोपी हे बंगळुरू, विशाखापट्टणम, सत्यसाई जिल्ह्यामधील आहेत.
बँक खात्यामधून लुबाडले होते ७८.६० लाख रुपये- निवृत्त प्राध्यापक शर्मा यांना २७ मार्चला अज्ञात व्यक्तींकडून सीबीआयचे उच्च अधिकारी असल्याची बतावणी करणारा फोन आला होता. शर्मा यांच्या सीमकार्डचा वापर होऊन बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार झाल्याचा सायबर गुन्हेगारांनी दावा करत त्यांना डिजीटल अरेस्ट केले. ते सतत १३ दिवस कॉल करून धमकावित राहिले. धमकी देऊन सायबर गुन्हेगारांनी निवृत्त प्राध्यापक शर्मांच्या बँक खात्यामधील ७८.६० लाख रुपये लुबाडले होते.
अशी झाली आरोपींना अटक- पीडीत व्यक्तीच्या बँक खात्यांमधून कमिशनसाठी इतर चार बँक खात्यात पैसे पाठविण्यात आले. त्यांच्या केवायसीद्वारे पोलिसांनी तपास करत आरोपींचा शोध घेतला. एका व्यक्तीनं अनंतपूरमधील बँक खात्यामधून पैसे काढले. तेव्हा सीसीटीव्ही तपासून आरोपीला अटक केली. या अटकेनंतर पोलिसांनी तपास करून सायबर गुन्हेगारांच्या टोळीला गजाआड केली.
रोज देशामध्ये ७ ते ८ हजार सायबर गुन्ह्यांची तक्रारी- देशात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण सातत्यानं वाढत आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरच्या (I4C) आकेवारीनुसार देशात दररोज ७,००० ते ८,००० सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदवल्या जातात. यामध्ये फसवणूक, डिजिटल धमक्या, ऑनलाइन फसवणूक, बनावट लिंक्स आणि डिजिटल अटक यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. I4C च्या मदतीनं पीडितांना ३०,००० कोटींहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे.
