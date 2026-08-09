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'निदर्शनांदरम्यान 'जेन-झी' पिढीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला'-धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर प्रथमच भाजपाचे ज्येष्ठ नेते धर्मेद्र प्रधान यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शनिवारी त्यांनी ओडिशामधील बीजेडी पक्षावर निशाणा साधला.

Dharmendra pradhan
संग्रहित-धर्मेंद्र प्रधान (Source- ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 10:52 AM IST

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भुवनेश्वर- 'नीट' (NEET) पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून जंतरमंतरवर झालेल्या 'जेन-झी' (Gen-Z) पिढीच्या निदर्शानंतर भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) ज्येष्ठ नेते धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर त्यांनी प्रथमच मौन सोडत प्रतिक्रिया दिली. आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यावेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती, असे त्यांनी सांगितलं.

माजी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, निदर्शनांदरम्यान 'जेन-झी' पिढीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळेच पदावरून पायउतार व्हावे लागले", असे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, प्रधान यांनी बरोबर दोन आठवड्यांपूर्वी केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

पुढे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते प्रधान यांनी पुढे नमूद केलं की, 'जेन-झी' पिढी म्हणजे आपली मुले आहेत. काही लोकांनी त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. या परिस्थितीबाबत आपला कोणताही वैयक्तिक आक्षेप नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, देशात दरवर्षी किमान 2 कोटी मुले जन्माला येतात. याचाच अर्थ गेल्या दशकात 20 कोटी मुलांचा जन्म झाला आहे. त्यांच्या काही महत्त्वाकांक्षा आहेत. तसेच ही मुले भारताला 'विश्वगुरू' (जागतिक नेता) बनवण्यात मदत करतील. मंत्रिपद आपल्यासाठी महत्त्वाचे नव्हते.

प्रधान यांनी 25 जुलै रोजी शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. रायराखोल येथील एका अन्य बैठकीत प्रधान यांनी ओडिशचे माजी मुख्यमंत्री आणि बीजेडी (BJD) अध्यक्ष नवीन पटनायक यांच्यावर टीका केली. बीजेडी कार्यकर्त्यांची निदर्शने किंवा त्यांच्या 'गो बॅक' (परत जा) अशा घोषणांमुळे आपण विचलित झालो नाही. मी एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. तुम्ही मला परत जाण्यास सांगितले तरीही मी पुन्हा परत येईन.

माजी मुख्यमंत्री तथा बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक हे अनेकदा त्यांचा अपमान करतात. ओडिशाच्या जनतेच्या नजरेत त्यांना वाईट व्यक्ती म्हणून दाखवितात. आपल्या विरोधातील निदर्शनांमध्ये तरुणांना सहभागी करून घेतल्याचा आरोप त्यांनी बीजेडी अध्यक्षांवर केला. त्यांनी उपस्थित जनसमुदायाला विचारले की, ओडिशाच्या जनतेची मान खाली जाईल, असे आपण कधी कृत्य केले आहे का? त्यांनी सांगितले की, कदाचित ओडिशाला मोठे यश मिळवून दिले नसेल, तरीही आपल्या कृतीमुळे जनतेची कधीही बदनामी होऊ दिली नाही. राज्याची प्रतिमा मलीन होईल, असे मी कधीही करणार नाही, असे धर्मेंद्र प्रधान यांनी ठामपणानं सांगितलं.

प्रधान यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना बीजेडीचे संबलपूर जिल्हाध्यक्ष आणि माजी मंत्री रोहित पुजारी म्हणाले की, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हाताळण्याच्या पद्धतीमुळेच भाजपा नेत्यावर टीका झाली होती. पुजारी म्हणाले की, कोणीही प्रधान यांची बदनामी केली नाही. उलट, जंतरमंतरवरील शांततापूर्ण आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेला पोलिसांचा लाठीचार्ज, अश्रूधुराचा वापर आणि दडपशाहीच्या कृतींमुळे प्रधान यांच्याच पक्षाने आणि सरकारनं त्यांची बदनामी ओढवून घेतली. अशाच घटनांमुळे प्रधान यांच्यावर टीका झाली होती. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईचा ते का उल्लेख करतात, हे मला समजत नाही. या अतिरेकी कारवाईसाठी तुम्ही पटनायक यांना दोष का देता? असा प्रश्न पुजारी यांनी उपस्थित केला.

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