ETV Bharat / bharat

बांगलादेशी नेते उस्मान हादी हत्या प्रकरण : दोन संशयीत आरोपींना पश्चिम बंगालमधून अटक, प्रत्यार्पणाची तयारी सुरू

बांगलादेशातील विद्यार्थी नेते शरीफ उस्मान हादी यांच्या हत्येतील आरोपींना बांगलादेशला पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 32 वर्षीय हादी भारताविरोधात भूमिका घेणारे नेते म्हणून ओळखले जायचे.

Sharif Osman Hadi
बांगलादेशी नेते उस्मान हादी हत्या प्रकरण (AP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका : बांगलादेशनं विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादी यांच्या हत्येप्रकरणातील दोन संशयित आरोपींना भारतातून परत नेण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती सोमवारी सरकारनं दिली. बांगलादेशचे गृहमंत्री सलाउद्दीन अहमद यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, 'या दोन आरोपींचं प्रत्यार्पण करण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलण्यात आली आहेत.' या सोबतच, ढाका इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत पोलीस महासंचालक मोहम्मद अली हुसेन फकीर यांनी सांगितलं की, संशयित फैसल करीम मसूद आणि आलमगीर हुसेन यांना परत आणण्यासाठी राजनैतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

हादी भारताविरोधी भूमिका घेणारे नेते : 32 वर्षीय हादी हे इन्कलाब मोंचो या संघटनेचे प्रवक्ते होते आणि भारताविरोधात ठाम भूमिका घेणारे नेते म्हणून ओळखले जात होते. जुलै-ऑगस्ट 2024 मधील आंदोलनांमुळे शेख हसीन यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग सरकार सत्तेवरून पडल्यानंतर हादी राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले होते. 12 डिसेंबर रोजी ढाका इथं निवडणूक प्रचारादरम्यान दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांच्या डोक्यात गोळी झाडली. गंभीर जखमी झालेल्या हादी यांना उपचारासाठी सिंगापूर इथं नेण्यात आलं, मात्र 18 डिसेंबर रोजी त्यांचा मृत्यू झाला.

पश्चिम बंगाल पोलिसांनी काय सांगितलं? : दरम्यान, पश्चिम बंगाल पोलिसांनी रविवारी सांगितलं होतं की, हादी यांच्या हत्येप्रकरणी आरोपी असलेल्या दोन बांगलादेशी नागरिकांना भारतात बेकायदेशीरपणे प्रवेश करताना अटक करण्यात आली आहे. आता त्यांना बांगलादेशात परत पाठवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

भारत-बांगलादेश संबंध बिघडले : हादी यांच्या हत्येनंतर बांगलादेश पोलिसांनी सांगितलं होतं की, हल्लेखोर भारतात पळून गेले आहेत. मात्र त्यावेळी भारत सरकारनं हादी यांच्या हत्येतील आरोपी भारतात असल्याचा दावा फेटाळून लावला होता. त्या काळात मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारनं हत्येतील दोषींना न्यायालयासमोर आणण्याची ठाम भूमिका घेतली होती. तथापि, या प्रकरणामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी तणावपूर्ण झालं. युनूस यांच्या कार्यकाळात बांगलादेश आणि भारतातील संबंध इतिहासातील सर्वात बिकट स्तरावर पोहोचल्याचं मानलं जातं. हादी यांच्या हत्येमुळे या तणावात आणखी भर पडली.

दरम्यान, पश्चिम बंगाल पोलिसांनी सांगितलं की, ताब्यात घेतलेल्या संशयितांची प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर ते हादी यांच्या हत्येत सहभागी असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, गुप्त आणि विश्वासार्ह माहितीनुसार हे दोघे आरोपी बांगलादेशातून पळून भारतातील सीमावर्ती भागात लपून बसले होते आणि पुन्हा बांगलादेशात जाण्याचा प्रयत्न करत होते. दरम्यान, 18 महिन्यांच्या अंतरिम सरकारच्या कारभारानंतर तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीनं 17 फेब्रुवारी रोजी सत्तेची सूत्रं हाती घेतली. भारताकडून या प्रकरणातील संशयितांच्या अटकेची माहिती देण्यात आल्यानंतर दोन्ही देशांमधील राजनैतिक हालचालींना वेग आला आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

SHARIF OSMAN HADI
उस्मान हादी हत्या प्रकरण
बांगलादेश विद्यार्थी नेता
शरीफ उस्मान हादी
SHARIF OSMAN HADI MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.