ETV Bharat / bharat

इंडिगोच्या गहाळ कारभाराच्या चौकशीचे डीजीसीएचे आदेश, सीईओ पीटर एल्बर्स यांचा माफीनामा, पाच हजाराचे तिकिट पन्नास हजारवर?

इंडिगो विमान कंपनीच्या गहाळ कारभाराचा फटका देशभरातील प्रवाशांना बसलाय. त्याच्या चौकशीचे डीजीसीएनं आदेश दिलेत. इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी माफी मागितलीय.

इंडिगोचे विमान आणि इन्सेटमध्ये सीईओ पीटर एल्बर्स
इंडिगोचे विमान आणि इन्सेटमध्ये सीईओ पीटर एल्बर्स (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 10:44 PM IST

|

Updated : December 5, 2025 at 10:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : भारतातील एक सर्वात मोठी विमान कंपनी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या इंडिगो कंपनीला सलग तिसऱ्या दिवशी मनुष्यबळ अभावाचा सामना करावा लागला. याचा देशभरातील विमान कंपन्यांच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला आहे. पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मागील दोन दिवसात 38 विमानं रद्द करण्यात आली आहे असं असताना आज पुणे विमानतळ येथे कामकाज सामान्य स्थितीकडे येत असून विमानसेवा हळूहळू पूर्वपदावर येताना पाहायला मिळत आहे.


पुणे विमानतळ प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार आज रात्री बारा वाजल्यापासून ते ५ वाजेपर्यंतच्या कालावधीत कामकाज हळूहळू सामान्य होत आहे. विमानतळाची सर्व कार्ये कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू आहेत आणि आता विमानांचे व्यत्यय केवळ इंडिगो (IndiGo) च्या सेवांपुरतेच मर्यादित असून इतर सर्व विमान कंपन्यांनी त्यांच्या नियोजित वेळापत्रकाचे पूर्णपणे पालन केलं असून या कालावधीत एकूण ३१ आगमन विमाने (arrival flights) आणि ३१ प्रस्थान विमाने (departure flights) हाताळली गेली ज्यातून ५,१२२ प्रवासी आले आणि ४,८०५ प्रवासी हे गेले आहे. एअर इंडिया (४/४), स्पाईसजेट (३/३), एआयएक्स (९/९), आकासा एअर (४/४), स्टार एअर (२/२) आणि फ्लाय९१ (२/२) यांचे नियोजित कामकाज अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण झाले आहे तर इंडिगोने ७ आगमन आणि ७ प्रस्थान विमाने चालवली आहे मात्र त्यांनी २१ आगमन आणि २१ प्रस्थान विमानांच्या रद्द झाल्याची नोंद केली आहे. इतर कोणत्याही विमान कंपनीने कोणताही व्यत्यय आज नोंदवला नाही.

प्रवाशांची सुरळीत हालचाल, सुरक्षितता राखणे आणि विमानांचे वेळेवर दळण-वळण निश्चित करण्यासाठी विमानतळ पथके, विमान कंपन्या, ग्राउंड हँडलिंग एजन्सी, सुरक्षा कर्मचारी आणि टर्मिनल व्यवस्थापन पूर्णपणे कार्यरत राहिले. स्टँडचे वाटप सर्वोत्तम करण्यासाठी आणि इतर कार्यांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होऊ नये म्हणून एप्रनचा वापर सतत तपासला गेला असून सेवा मानके राखण्यासाठी आणि इंडिगोला त्यांचे वेळापत्रक स्थिर करण्यात मदत करण्यासाठी पुणे विमानतळ सर्व संबंधितांशी जवळून समन्वय साधत आहे. यामुळे सामान्य स्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत असताना एकूण विमानतळ कामकाज सुरळीत सुरू राहील अशी माहिती विमानतळ प्रशासनाने दिली आहे.

दुसरीकडे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) शुक्रवारी इंडिगो एअरलाइन्समध्ये मोठ्या प्रमाणात कामकाजात व्यत्यय आणणाऱ्या परिस्थितीचा व्यापक आढावा आणि मूल्यांकन करण्यासाठी उच्चस्तरीय, चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिलेत. अधिकृत आदेशानुसार, DGCA ने नमूद केलं आहे की, FDTL CAR 2024 अंतर्गत सुधारित ड्युटी कालावधी, फ्लाइट ड्युटी कालावधी, फ्लाइट वेळेच्या मर्यादा आणि निर्धारित विश्रांती कालावधीच्या अंमलबजावणीसाठी इंडिगो पुरेशी तयारी करण्यात अयशस्वी ठरली.

इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी विमान वाहतूक व्यस्थेत झालेल्या प्रकाराबद्दल जाहीर माफी मागितली. इंडिगोला आज (५ डिसेंबर) सर्वात जास्त फटका बसल्याचंही त्यांनी मान्य केलं. दररोजच्या एकूण विमान उड्डाणांच्या अर्ध्याहून अधिक, म्हणजेच एक हजारहून जास्त विमान उड्डाणे आज रद्द करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. एका सविस्तर निवेदनाच्या माध्यमातून त्यांनी प्रवासी ग्राहकांची माफी मागितली आहे. पीटर एल्बर्स म्हणाले, “विमाने रद्द होणे किंवा विलंब यामुळे ग्राहकांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल, मी इंडिगोमधील आम्हा सर्वांच्या वतीने मनापासून माफी मागतो.“

खा. वर्षा गायकवाड
खा. वर्षा गायकवाड (ETV Bharat Reporter)

इंडिगोच्या ढिसाळ कारभारावर इतर कंपन्या मिळवत आहेत मलिदा - वर्षा गायकवाड - तीन दिवसांपासून इंडिगोच्या विमानसेवेचा गंभीर बोजवारा उडाल्याने या गोंधळाची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करा, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष, खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. खासदार गायकवाड यांनी मुंबई विमानतळावर जाऊन अडकलेल्या प्रवाशांची भेट घेतली आणि त्यांची विचारपूस केली. इंडिगोची उड्डाणे रद्द होणे आणि विलंब याचा फायदा घेत काही विमान कंपन्यांनी ५ हजार रुपयांच्या तिकीटासाठी ५०–६० हजार रुपये दर आकारले, असा आरोपही त्यांनी केला. हा गोंधळ होत असताना नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने कोणतीही तातडीची कारवाई केली नाही, हे गंभीर आहे, असं गायकवाड म्हणाल्या. प्रवाशांना झालेल्या असह्य त्रासाची भरपाई इंडिगो आणि भारत सरकार कशी करणार, याचं स्पष्टीकरण देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

Last Updated : December 5, 2025 at 10:56 PM IST

TAGGED:

INDIGO MISS MANAGEMENT
पीटर एल्बर्स यांनी मागितली माफी
पुणे विमानतळ
इंडिगो विमान
INDIGO MISS MANAGEMENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.