झारखंड विद्यार्थी आंदोलन : देवेंद्र नाथ महतो यांनी जलसेवन केले; सोनम वांगचुक यांच्याशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर देवेंद्र नाथ महतो यांनी पाण्याचं सेवन केलं. ते 2 ऑगस्टपासून उपोषणाला बसले आहेत.
Published : August 5, 2026 at 2:39 PM IST
रांची (झारखंड) : जेपीएससी, जेएसएससी आणि सीजीएल परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची सीबीआय (CBI) चौकशी आणि दोषींवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी रांची येथील जयपाल सिंग मुंडा स्टेडियमवर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान बुधवारी आज (5 ऑगस्ट) एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. लडाखचे शिक्षण सुधारक आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे उपोषणाला बसलेले विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो यांच्याशी संवाद साधला.
यावेळी वांगचुक यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत विद्यार्थ्यांच्या धैर्याला सलाम केला आणि सरकारनं त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्यानं विचार करावा, असं आवाहन केलं. सोनम वांगचुक म्हणाले, "आम्ही तुमच्या धैर्याला आणि प्रयत्नांना सलाम करतो. तुम्ही कोणतीही वैयक्तिक मागणी केलेली नाही, तर विद्यार्थ्यांचं हित आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत बोलत आहात. संपूर्ण देश तुमचा आवाज ऐकत आहे. सरकारनं विद्यार्थ्यांचं म्हणणे ऐकून घेऊन त्यावर तोडगा काढायला हवा".
संभाषणादरम्यान, त्यांनी देवेंद्र नाथ महतो यांना विशेषतः अशी विनंती केली की, उपोषणादरम्यान त्यांनी किमान पाणी तरी प्यावं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, 'सत्याग्रहा'चा उद्देश कोणत्याही प्रकारे आत्महत्या करणं हा नसून, समाज आणि सरकारची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत करणं हा आहे आणि यासाठी आंदोलकांचं आरोग्य उत्तम राहणं आवश्यक आहे.
सोनम वांगचुक नेमकं काय म्हणाले? : सोनम वांगचुक म्हणाले, "उपोषण करण्याचे विविध मार्ग आहेत. तुम्ही किमान पाणी, मीठ आणि लिंबू यांचं सेवन केलं पाहिजे. शक्य असल्यास, मध आणि पाणी याचंही सेवन करता येईल. खुद्द महात्मा गांधीही उपोषणादरम्यान पाणी आणि मीठ घेत असत. जर तुम्ही पाणी घेणं पूर्णपणे बंद केलं, तर काही दिवसांतच तुमचं शरीर साथ सोडून देईल. आपला उद्देश स्वतःचा आत्मा जागृत करणं आणि सरकारची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत करणं हा आहे, जीव धोक्यात घालणं हा नाही. म्हणूनच, मी तुम्हाला वारंवार आग्रह करतो की तुम्ही पाणी नक्की घ्या."
2 ऑगस्टपासून अन्न व पाणी पूर्णपणे वर्ज्य - देवेंद्र महतो : यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र नाथ महतो यांनी सांगितलं की, त्यांची प्रकृती सातत्यानं खालावत चालली आहे. त्यांना तीव्र शारीरिक अशक्तपणा, डोकेदुखी आणि अंगदुखीचा त्रास होत असून, शरीराचा कोणताही भाग नीट काम करत नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं. देवेंद्र म्हणाले, "मी 25 जुलैपासून 'सत्याग्रह' करत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मला नीट झोपही लागलेली नाही आणि 2 ऑगस्टपासून मी अन्न व पाणी पूर्णपणे वर्ज्य केलं आहे."
भावूक होऊन बोलताना त्यांनी सांगितलं की, सोनम वांगचुक हे त्यांचे आदर्श आहेत आणि जंतरमंतर येथील वांगचुक यांच्या आंदोलनातूनच त्यांना प्रेरणा मिळाली होती. त्यांनी नमूद केलं की, अनेकांनी त्यांना किमान थोडं पाणी तरी पिण्याचा सल्ला दिला होता आणि डॉक्टरांनीही आरोग्याच्या दृष्टीनं धोक्याचा इशारा दिला होता. डॉक्टरांच्या मते, त्यांची रक्तातील साखर आणि रक्तदाब सातत्यानं कमी होत होतं, तरीही त्यांनी तोपर्यंत कोणाचाच सल्ला मानला नव्हता.
तुमचं जिवंत असणं ही सर्वात महत्त्वाची बाब - वांगचुक : यावर प्रतिक्रिया देताना सोनम वांगचुक यांनी त्यांना पुन्हा एकदा समजावताना म्हटलं, "जर तुम्ही मला तुमचा आदर्श मानत असाल, तर कृपया माझीही एक विनंती मान्य करा. पाणी प्या. हा लढा दीर्घकाळ चालणारा असू शकतो आणि तो सुरू ठेवण्यासाठी तुमचं जिवंत, निरोगी राहणं अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत करण्यासाठी तुमचं जिवंत असणं ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. मला आशा आहे की सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल."
'पाणी, मीठ, आवश्यक द्रवपदार्थांचं सेवन केलं पाहिजे' : व्हिडिओ कॉलच्या शेवटी, सोनम वांगचुक यांनी देवेंद्र नाथ महतो आणि आंदोलनात सहभागी असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना आपला लढा शांततापूर्ण मार्गानं सुरू ठेवण्याचं आवाहन केलं. त्यांनी पुन्हा एकदा यावर भर दिला की, उपोषणादरम्यान त्यांनी किमान पाणी, मीठ आणि आवश्यक द्रवपदार्थ यांचं सेवन केलं पाहिजे, जेणेकरून हे आंदोलन ताकदीनिशी पुढे चालू शकेल. या संभाषणादरम्यान, देवेंद्र नाथ महतो यांनी सोनम वांगचुक यांच्याकडून पाठिंब्याची ग्वाही मागितली.
'आंदोलनाला साथ देण्याचं वांगचुक यांचे आश्वासन' : सोनम वांगचुक यांनी त्यांच्या आंदोलनाला खंबीरपणे साथ देण्याचं आणि सतत मार्गदर्शन करण्याचं वचन दिलं तरच ते पाणी घेण्याचा विचार करतील. यावर सोनम वांगचुक यांनी त्यांना आश्वस्त करत म्हटलं, "कृपया तुम्ही पाणी प्या. मी तुमच्या आंदोलनाला पाठिंबा देतो आणि तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहीन. तसंच, मी वेळोवेळी तुमच्याशी संवादही साधत राहीन. तुमचं आंदोलन शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गानं सुरू ठेवा. संपूर्ण देश तुमचा आवाज ऐकत आहे आणि मी स्वतःही तुमच्यासोबत आहे."
सोनम वांगचुक यांच्या या आश्वासनानंतरही त्यांनी पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला, "आंदोलनाचा उद्देश न्यायाची मागणी करणं हा आहे, त्यामुळे आंदोलक निरोगी राहणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे." सोनम वांगचुक यांच्या सातत्यपूर्ण आग्रहाचा आणि समर्थनाचा स्वीकार करत देवेंद्र नाथ महतो म्हणाले की, ते त्यांच्या विनंतीचा आदर करतात. महतो म्हणाले, "तुम्ही माझे आदर्श आहात. तुमच्या आग्रहाचा मान ठेवून मी आजपासून पाणी प्राशन करेन. आमचं आंदोलन आधीसारखंच शांततापूर्ण मार्गाने सुरू राहील आणि आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील. "व्हिडिओ कॉल दरम्यानच सोनम वांगचुक यांच्या आग्रहावरून देवेंद्र नाथ महतो यांनी आपलं उपोषण सुरू ठेवत पाणी घेतलं. अशा प्रकारे, सोनम वांगचुक यांनी व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून त्यांना पाणी पिण्यास प्रवृत्त केलं आणि आरोग्याची काळजी घेत आंदोलन सुरू ठेवण्याचं आवाहन केलं.
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