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झारखंड विद्यार्थी आंदोलन अखेर थांबलं! देवेंद्र महतो यांनी सोडलं उपोषण

रांची येथे विद्यार्थ्यांनी भरती परीक्षांच्या मुद्द्यावरुन आंदोलन सुरु केलं होतं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांनी विद्यार्थी आंदोलकांची मागणी मान्य केली.

Devendra Nath Mahto ended hunger strike
देवेंद्र महतो यांनी सोडलं उपोषण (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2026 at 7:14 AM IST

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रांची : झारखंडची राजधानी रांची येथे विद्यार्थ्यांनी भरती परीक्षांच्या मुद्द्यावरुन आंदोलन सुरु केलं होतं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांनी विद्यार्थी आंदोलकांची मागणी मान्य करत JSSC-CGL परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2014 पासून झालेल्या सर्व गैरप्रकारांची देखील चौकशी केली जाणार आहे. यासंदर्भातील चर्चेसाठी झारखंड विधानसभेचं विशेष सत्र बोलावण्याची तयारी देखील हेमंत सोरेन सरकारनं दर्शवली आहे. त्यामुळं उपोषणकर्ते देवेंद्र महतो यांनी उपोषण सोडलं असून, संघर्ष सुरु ठेवणार असल्याचं म्हटलं आहे.

उपोषण मागं घेतलं - मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी JSSC-CGL परीक्षा आणि TDPL द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या सर्व परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो यांनी रांची येथील सदर रुग्णालयात झारखंडचे मंत्री दीपिका पांडे सिंग आणि इरफान अन्सारी यांच्या उपस्थितीत आपलं उपोषण मागं घेतलं.

राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रियेबाबतच्या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून महतो उपोषणावर बसले होते. पत्रकारांशी बोलताना महतो यांनी उमेदवारांच्या मागण्या मान्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्री सोरेन, काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी आणि राज्याचे मंत्री दीपिका पांडे व इरफान अन्सारी यांचे आभार मानले.

विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय झाला : महतो - महतो म्हणाले, "उपोषणाचा 16 वा दिवस होता. हा लढा 2 जुलै रोजी सुरू झाला. 20 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर, 28 जुलै रोजी सीआयडी (CID) चौकशी सुरू करण्यात आली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जात असून, यात कोणालाही अगदी माजी मुख्य सचिव आणि जेपीएससी (JPSC) अध्यक्षांसारख्या बड्या व्यक्तींनाही सोडले जात नाही. इतका महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवल्याबद्दल मी झारखंड सरकारचे आभार मानतो; कारण परीक्षा रद्द करणं हे एक मोठं आव्हान होतं. हा निर्णय घेणं सोपं नव्हतं, कारण जेएसएससी (JSSC) सीजीएल (CGL) परीक्षेची भरती प्रक्रिया आधीच 'जॉइनिंग'च्या टप्प्यावर पोहोचली होती. अनेक विद्यार्थ्यांनी आपली जागा निश्चितही केली असण्याची शक्यता होती. तरीही, गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी हे धाडसी पाऊल उचलले."

राज्य सरकारचे मानले आभार - ते पुढे म्हणाले, "मी झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, आमचे आमदार, मंत्री दीपिका पांडे, इरफान अन्सारी, विद्यार्थी, प्रसारमाध्यमे, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अगदी त्या अनोळखी लोकांचेही आभार मानतो, ज्यांनी आंदोलनादरम्यान आम्हाला पाणी आणि अल्पोपहार पाठवला."

हेही वाचा - विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापुढं झारखंड सरकार झुकलं; TDPL द्वारे घेतलेल्या सर्व परीक्षा रद्द!

TAGGED:

JHARKHAND GOVERNMENT
देवेंद्र महतो उपोषण सोडले
JSSC CGL EXAM CANCEL
DEVENDRA NATH MAHTO
DEVENDRA NATH MAHTO HUNGER STRIKE

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